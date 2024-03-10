CHP lideri Özel, Ankara’daki halk buluşmasında rekor oy hedeflediklerini söyledi: 'Adaylara sahip çıkın'

Ankara'da konuşan CHP lideri Özgür Özel “Bizim ayrımız gayrımız yok. Ülkenin birliğinden yanayız” ifadelerini kullandı.

ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.03.2024 - 04:00
CHP lideri Özel, Ankara’daki halk buluşmasında rekor oy hedeflediklerini söyledi: 'Adaylara sahip çıkın'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Etimesgut’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile yurttaşlara seslendi.

Ankara’da rekor bir oy hedeflediklerini söyleyen Özel, “Türkiye ittifakı” vurgusu yaptı. Özel, “Korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, korku ittifakı Cumhur İttifakı’nın aksine; iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil vatanın çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarıdır” dedi.

Özel sözlerine şöyle devam eti:

“Bundan sonraki süreçte biz Türkiye ittifakı olarak renklerimizi ay yıldızlı al bayraktan alıyoruz. Türkiye ittifakının renkleri kırmızı ile beyazdır. Kırmızı, beyaz. En büyük Türkiye. Çünkü milli takım gol attığında kim seviniyorsa Türkiye ittifakındadır. Filenin Sultanları şampiyon olduğunda İstiklal Marşı okunurken kızlarımızla birlikte kim ağlıyorsa Türkiye ittifakındadır. Ayrımız, gayrımız yok. Bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden yanayız.”

'RANTÇI BELEDİYECİLİK BİTİYOR'

Ankara’daki halk buluşmasında yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu için de oy istedi.

Özel, “Erdal başkanı sevmeyen yok. Bir tek sorunumuz var. Anket yapıyoruz. İsimler bitiyor, teyze diyormuş ki ‘Ben valiye vereceğim. Ya da gençler diyormuş ki ‘Ben Behzat ağabeye vereceğim’. Erdal Beşikçioğlu’nun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Bunun için çok önemli bir işimiz var” dedi.

Özel konuşmasına şu sözlerle devam etti:

“Ankara Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin koluna giren, ona destek veren, arkasında duran, halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara’nın gönlünü fethetti. Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak.”

‘DESTAN YAZACAKLAR’

Belediye meclisinde de çoğunluk için çağrı yapan Özel, “Sadece Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor. Çünkü çok şey yapmak istiyor ama büyükşehir belediye meclisinde çoğunluk olmayınca elini, kolunu bağlıyorlar. Bu kadar işi belediye meclis çoğunluğu yokken yapan Mansur başkan, belediye meclis çoğunluğunu aldığında destan yazacak. İçinde insan sevgisi olan, vatan sevgisi olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan kurtulmak için gün sayan, ‘Yeter artık’ diyen, ‘Rantçı belediyecilik yerine halkçı belediyeciliğin sırası geldi’ diyen tüm Bağlıcalılardan, tüm Etimesgutlulardan her iki adayımıza da sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.


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