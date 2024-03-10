CHP lideri Özel, Ankara’daki halk buluşmasında rekor oy hedeflediklerini söyledi: 'Adaylara sahip çıkın'
Ankara'da konuşan CHP lideri Özgür Özel “Bizim ayrımız gayrımız yok. Ülkenin birliğinden yanayız” ifadelerini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Etimesgut’ta Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ile yurttaşlara seslendi.
Ankara’da rekor bir oy hedeflediklerini söyleyen Özel, “Türkiye ittifakı” vurgusu yaptı. Özel, “Korkutan, tehdit eden, şantaj yapan, korku ittifakı Cumhur İttifakı’nın aksine; iyi insanların, güzel insanların, yüreğinde vatan, Atatürk sevgisi olan insanların, çıkar peşinde koşanların değil vatanın çıkarını kendi çıkarının önüne koyanların, birilerine arsaları peşkeş çekmek yerine Ankaralının hizmetine sunanların iktidarıdır” dedi.
Özel sözlerine şöyle devam eti:
“Bundan sonraki
süreçte biz Türkiye ittifakı
olarak renklerimizi ay yıldızlı
al bayraktan alıyoruz. Türkiye
ittifakının renkleri kırmızı ile
beyazdır. Kırmızı, beyaz. En
büyük Türkiye. Çünkü milli takım
gol attığında kim seviniyorsa
Türkiye ittifakındadır. Filenin
Sultanları şampiyon olduğunda
İstiklal Marşı okunurken
kızlarımızla birlikte kim ağlıyorsa
Türkiye ittifakındadır. Ayrımız,
gayrımız yok. Bu ülkenin
birliğinden, bütünlüğünden
yanayız.”
'RANTÇI BELEDİYECİLİK BİTİYOR'
Ankara’daki halk buluşmasında yurttaşlara seslenen CHP lideri Özgür Özel, Erdal Beşikçioğlu için de oy istedi.
Özel, “Erdal başkanı sevmeyen yok. Bir tek sorunumuz var. Anket yapıyoruz. İsimler bitiyor, teyze diyormuş ki ‘Ben valiye vereceğim. Ya da gençler diyormuş ki ‘Ben Behzat ağabeye vereceğim’. Erdal Beşikçioğlu’nun ismini herkese ezberletmek hepimizin görevi. Bunun için çok önemli bir işimiz var” dedi.
Özel konuşmasına şu sözlerle devam etti:
“Ankara Mansur başkana verdiği oyu sonuna kadar helal ediyor. Çünkü Mansur başkan hiçbir ayrımcılık yapmadan esnafın, emeklinin, işsizin koluna giren, ona destek veren, arkasında duran, halkçı bir belediyecilikle bütün Ankara’nın gönlünü fethetti. Mansur başkan 31 Mart seçiminde Türkiye rekoru kıracak.”
‘DESTAN YAZACAKLAR’
Belediye meclisinde de çoğunluk
için çağrı yapan Özel, “Sadece
Mansur başkanın seçilmesi yetmiyor.
Çünkü çok şey yapmak
istiyor ama büyükşehir
belediye meclisinde
çoğunluk olmayınca
elini, kolunu bağlıyorlar.
Bu kadar işi belediye
meclis çoğunluğu
yokken yapan Mansur
başkan, belediye meclis
çoğunluğunu aldığında
destan yazacak. İçinde
insan sevgisi olan, vatan sevgisi
olan, yaşadığı bütün sıkıntılardan
kurtulmak için gün sayan, ‘Yeter
artık’ diyen, ‘Rantçı belediyecilik
yerine halkçı belediyeciliğin sırası
geldi’ diyen tüm Bağlıcalılardan, tüm
Etimesgutlulardan her iki adayımıza
da sahip çıkmalarını bekliyoruz” dedi.
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