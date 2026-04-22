CHP lideri Özel, ara seçim kapsamında Kurtulmuş’la görüşecek: CHP, operasyonlara karşı ‘sandık’ diyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, önceki gün partisinin kurmaylarıyla İstanbul’da bir araya gelerek CHP’li belediyelere süren operasyonları değerlendirdi. Partinin bundan sonraki yol haritasına ilişkin konuşan kurmaylar; öncelikle milletvekilleri, belediye başkanları ve Parti Meclisi üyeleriyle yapılacak toplantıları beklediklerini, buna göre partinin yapacaklarının duyurulacağını söyledi.

'TÜM MUHALEFET HEM FİKİR'

Yapılacak her eylemin Türkiye’nin önüne bir sandık getirmek için olacağının altını çizen kurmaylar “Şu an Türkiye’de pek çok alanda krizler var. Bunun en başında adalet ve ekonomi krizi geliyor. Bunun da tek çözümü yurttaşların önüne bir sandık gelmesi. Bu kapsamda ilk söylemimiz boş olan 8 milletvekilliği için ara seçim yapılması. Genel başkanımız bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşecek. Görüşmede anayasanın gereği olarak seçimlerin yapılması gerektiğini vurgulayacak. Bu konuda tüm muhalefetin hem fikir olduğunu iletecek. Aynı zamanda Can Atalay’ın milletvekilliğinin durumunu gündeme getirecek. Ortada bir uygulanmayan bir Anayasa Mahkemesi kararı var. Bu da Meclis Başkanı’nın sorumluluğuna girer” dedi.

ORTAK RAPOR DA KONUŞULACAK

Bunun yanında Özel’in yeni çözüm süreci komisyonunun ortak raporunu da gündeme getireceğini belirten kurmaylar “Bu rapor çıktı ancak daha yasal düzenlemeye ihtiyaç duyulmayan konularda bile adım atılmadı. Kayyımlar sona ermedi, ifade özgürlüğü konusunda baskılar sürüyor. Gazeteciler tutuklanıyor. O raporun gereğinin yapılması Meclis Başkanı’nın da sorumluluğu. Yasal düzenlemeler ve demokratikleşme adımlarına bir an önce geçilmeli” ifadelerini kullandı.

MAYISTA SAHA ÇALIŞMALARI BAŞLIYOR

Ayrıca, Özel’in 23 Nisan’da Meclis’te yapılacak özel oturumda bir konuşma yapacağı da öğrenildi. Bu konuşmada Özel’in hem belediyelere süren operasyonlara tepkisini dile getirmesi hem de iktidar sıralarına “Sandıktan kaçmayın” çağrısı yapması bekleniyor. Özel’in bu konuşmada “ara seçim” konusuna da değineceği belirtiliyor. Partinin yol haritasının tam olarak pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısı şekilleneceğini aktaran kurmaylar “Mayıs ayı saha çalışmalarına başlıyoruz. Hem aday ofisi çalışmalarını hem de başkanlarımıza yapılan bu baskıları milletimize anlatacağız” dedi.