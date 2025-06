CHP lideri Özel, Berlin’de SPD Kongresi’nde konuştu: 'Siyasi tarihimizde, demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve beraberindeki CHP heyeti, Almanya Sosyal Demokrat Partisi’nin (SPD) Kongresi’ne katılmak üzere Almanya’nın başkenti Berlin’e geldi. Heyette; Dış İşleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve eski genel sekreter yardımcısı Şule Erten Bucak yer aldı.



“İMAMOĞLU'NA ÖZGÜRLÜK'' PANKARTI

Kongre’nin ikinci gününde eski Almanya Şansölyesi Olaf Scholz’un açış konuşmasının ardından CHP Lideri Özel, katılımcılara hitap etmek üzere SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil tarafından kürsüye davet edildi. Klingbeil, Özel’i davet ederken ''Kardeş partimiz CHP’nin Genel Başkanı Özgür Özel bizimle. Geçen kongremizde de bizimle beraberdi ve konuşma yaptı. Biz Türkiye’de deprem olunca Türkiye’ye gittik. Sonra CHP ile ilişkilerimizi daha da geliştirmek için bir mutabakat metni imzaladik. O gittiğimizde Ekrem İmamoğlu ile de görüştüğümüzde, kendisi bana ‘Hakkımda birçok dava var. Beni hapse atabilirler’ demişti'' ifadelerini kullandı.





Özel kürsüye çıkarken katılımcılar “Free İmamoğlu (İmamoğlu’na Özgürlük)” dövizlerini havaya kaldırdılar. Özel’in SPD Kongresi’nde Almanca olarak gerçekleştirdiği konuşması şöyle:

''Kardeş partimiz SPD’nin kongresinde, yoldaşlarımıza ikinci kez seslenmekten mutluluk duyuyorum. Sizleri; sevgi, saygı ve dayanışma duygularımla selamlıyorum. Dün SPD eş genel başkanları olarak seçilen sevgili yoldaşlarım, Lars ve Barbel’i tebrik ediyorum. Genel Başkan seçildiğim Kasım 2023’teki kurultayımızdan bir ay sonra, Aralık 2023’te yine bu salonda sizlere hitap etmiştim. Aradan geçen sürede, partim CHP ile SPD arasında yeni ve güçlü ilişkiler kurmuş olmaktan memnuniyet duyuyorum. 30 Ekim 2024’te imzaladığımız mutabakat metni, bu iş birliğimizin somutlaşmış halidir. Bu iş birliğinin artarak devam etmesini diliyorum.

''PARTİMİZİN YÜKSELİŞİ ÜLKEMİZDEKİ İKTİDARI BÜYÜK BİR PANİĞE SEVK ETTİ''

Aralık 2023’te buradaki konuşmamda, partimiz CHP’deki değişimden bahsetmiştim. Partimizin bu değişim talebi, söylemde kalmadı. Partimiz, Mart 2024 yerel seçimlerinde, 47 yıl aradan sonra Türkiye’nin birinci partisi oldu. Partimiz, Türkiye’nin yedi bölgesinde, nüfusun yüzde 65’ini, ekonomik büyüklüğün yüzde 80’ini kapsayan belediyeleri yönetme yetkisi aldı. Ve o günden bugüne yapılan tüm anketlerde partimiz açık ara, Türkiye’nin birinci partisi olmayı sürdürüyor. Partimiz böylesi olumlu bir değişimden geçerken maalesef geçen zamanda gerek Türkiye’de gerekse bölgemizde olumlu gelişmeler yaşanmadı. Partimizin yükselişi ülkemizdeki iktidarı büyük bir paniğe sevk etti. İktidar, geçtiğimiz ekim ayından itibaren hem partimize hem de toplumsal muhalefete yönelik baskı ve saldırılarını çok yönlü olarak artırdı.

“SİYASİ TARİHİMİZDE, DEMOKRASİYE DÖNÜK EN AĞIR SALDIRI''

Bu saldırıların son aşaması, demokrasimizi ve halk iradesini hedef alan 19 Mart Darbesi’dir. 18 Mart günü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli olan 31 yıllık üniversite diploması iptal edildi. 19 Mart’ta sabahın erken saatlerinde yüzlerce polisle gözaltına alındı. Ve 15 buçuk milyon yurttaşımızın oyuyla cumhurbaşkanı adayı olarak belirlendiği gün tutuklandı. Bugün Ekrem İmamoğlu dışında 10 belediye başkanımız, bürokratlarımız, gazeteciler, avukatlar, sivil toplum temsilcileri ve iktidara itiraz eden çok sayıda vatandaşımız hapse atılmış durumdadır. Siyasi tarihimizde, demokrasiye dönük en ağır saldırılardan biri yaşanmaktadır.

“ASLA VAZGEÇMEYECEĞİZ, SONUNA KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ''

Ancak on milyonlarca yurttaşımız bu baskılara rağmen demokrasiye ve iradesine sahip çıkmaktadır. 19 Mart’tan bu yana İstanbul’un ilçelerinde ve diğer illerimizde toplamda 29 miting yaptık. Halkımızla birlikte haksızlıklara karşı, her çarşamba ve her hafta sonu tepki göstermeyi sürdürüyoruz ve asla vazgeçmeyeceğiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Türkiye’deki siyasal rejim daha da otoriterleşirken kardeş partimiz SDP’nin bizlerle gösterdiği dayanışmayı çok değerli buluyoruz ve bunun için teşekkür ederiz. Bu dayanışma yalnızca CHP’ye değil, Türkiye’de demokrasiye en güçlü şekilde sahip çıkan on milyonlarca yurttaşla demokrasi dayanışmasıdır. Dünyanın demokratik güçleri, sosyal demokrat partileri arasındaki dayanışma, sağ popülistlerin arasındaki dayanışmadan daha az olamaz, olmamalıdır.

“UMUTLUYUZ ÇÜNKÜ...''

Biz bu zor koşullarda bile umutluyuz çünkü hem haklıyız hem de güçlüyüz. Umutluyuz çünkü artık Türkiye’de demokratik güçler yükseliştedir, bunun liderliğini de partimiz yapmaktadır. Umutluyuz çünkü halkımız demokrasi talebini daha yüksek sesle dile getirmektedir. Umutluyuz çünkü gençlerimiz, işçilerimiz, emeklilerimiz, kadınlarımız iktidarın bütün yıldırma ve korkutma pratiklerine rağmen sokakta ve direnmektedir.

“AVRUPA BİRLİĞİ'NE TAM ÜYE OLMAYI HEDEFLİYORUZ''

Parti olarak Avrupa Birliği’ne (AB) tam üye olmayı hedefliyoruz. Amacımız; Türkiye’nin demokratik, insan haklarının ve hukukun üstünlüğüne dayanan, istikrarlı, kalkınmış ve gelirin adil dağıtıldığı bir ülke olmasıdır. Ülkemizi Almanya’nın yakın bir dostu, ortağı, müttefiki ve Avrupa ailesinin bir parçası olarak görüyoruz. Türkiye çok dinamik bir ülkedir. Ülkemizde önemli toplumsal ve siyasal değişimler yaşanmaktadır. Türk halkı ve başta genç kitleler, değişim ve demokrasi talebini daha yüksek sesle duyurmaktadırlar. Partimiz canlı ve enerjik muhalefet tarzıyla halkımıza umut vermektedir. Şu anki siyasal iktidar Türkiye’de yükselen değişim dinamiğine karşı kendi varlığını korumaya çalışmakta, partimiz ise yenilenmiş liderliğiyle ve gençlerle Türkiye’nin geleceğini temsil etmektedir.

“KALICI BİR ATEŞKESİ, BARIŞ VE İSTİKRAR ORTAMINI ARZULUYORUZ''

Dünya bir belirsizlik sürecinden geçiyor. Demokrasi her yerde saldırı altında. Jeopolitik gerilimler yükseliyor, bölgesel çatışmalar artıyor. Ülkemizin çevresi, adeta ateş çemberine dönmüş durumda. Gazze’de katliamlar sürüyor. 8 Ekim 2023’ten bu yana 55 binden fazla insan öldürüldü. Bunların çoğu kadın ve çocuk. Kuzeyimizde, Ukrayna’da on binlerce cana mal olan kanlı çatışmalar sürüyor. Güneyimizde Suriye’deki istikrarsızlıklar devam ediyor. İsrail’in İran’a saldırısıyla başlayan, ardından Amerika’nın müdahalesiyle farklı bir boyuta ulaşan çatışmaların tüm bölge için büyük bir tehdit yarattı. Tüm tarafları sağduyulu davranmaya davet ederken kalıcı bir ateşkesi, barış ve istikrar ortamını arzuluyoruz. Bir daha uluslararası hukuka aykırı müdahalelerin tekrarlanmamasını diliyoruz.

“KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇ BİRİMİZ''

Avrupa’nın güvenlik kaygılarını paylaşıyoruz. Avrupa’nın güvenli olması için Türkiye’nin bir demokrasi ve hukuk devleti olarak güçlenmesi önemlidir. Çünkü Türkiye’nin demokratik olması, Avrupa’nın demokratik kesimlerini de güçlendirecektir. Türkiye ile ilişkilerde; demokrasi yerine sığınmacı pazarlığını, demokrasi yerine kısa vadeli ekonomik ve güvenlik çıkarlarını tercih etmek, her iki taraf için de yapılabilecek en kötü tercih olacaktır. Türkiye-AB ilişkilerindeki gelişmelerden bağımsız olarak Türk halkı demokrasiden vazgeçmeyeceğini defalarca göstermiştir, bugün yine göstermektedir. Bu demokrasi mücadelesini birlikte ve dayanışma içinde yaparsak daha güçlü oluruz. O yüzden Almanya’nın çıkardığı en önemli sanatçılardan biri olan Berthold Brecht’in Türkiye’de bir slogan olarak kullandığımız sözünü burada da seslendirmek istiyorum: ‘Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiç birimiz!’”

AYAKTA ALKIŞLANDI

Özgür Özel konuşmasının sonunda Berthold Brecht'in düzelerini Türkçe ve Almanca olarak birkaç kez tekrarladı. Salonda bulunanlar, CHP Lideri Özel’i ellerindeki “Free İmamoğlu” dövizlerini havaya kaldırarak ayakta alkışladı. Salonda, Almanca olarak ''Yaşasın uluslararası dayanışma'' sloganı attı.