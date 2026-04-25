CHP lideri Özel, bugün belediye başkanlarıyla bir araya gelecek: ‘Önemli olan halkın dediği’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP’li belediyelere süren operasyonlara karşı başlattığı parti içi toplantılara bugün belediye başkanları toplantısı ile devam edecek. Tüm bu toplantılar pazartesi yapılacak Parti Meclisi toplantısı ile sona erecek. Buna karşın CHP lideri Özel’in bundan sonraki süreçte de partinin her kesiminden fikir almaya devam edeceğini söyleyen partililer “Genel başkanlarımız milletvekilleriyle de görüşecek. Bu toplantılar birliğimizi göstermek açısından değerli oluyor. Sadece ‘Ne yapabiliriz?’ diye konuşmuyoruz. Tüm baskılara rağmen bütünlük içinde olduğumuzu, dayanışmamızı gösteriyoruz. Bu buluşmalar örgüt için de bir motivasyon oluyor” diyor.

‘ÇİFTE STANDARDI ANLATMALIYIZ’

Parti içinde il başkanlarından parti yönetimine kadar herkes operasyonlardan duyduğu rahatsızlığı dile getirirken; “Önemli olan halk bunları nasıl görüyor?” yorumunu da yapıyor. Bu noktada hem saha çalışmaları hem de anketlere göre, halkın operasyonları “siyasi” olarak gördüğünü söyleyen CHP kurmayları “İnsanlar yapılan baskıların hukuki olmadığını zaten biliyor. Ama bu haksızlıkları daha iyi nasıl anlatırız, çifte standardı nasıl daha görünür kılarız; bunu tartışıyoruz. Birçok örnek veriyoruz. Mesela İçişleri Bakanı, AKP’li belediyelere daha fazla soruşturma açıldığını söylüyor. Ama biz de sadece gece 1’de, sabahın köründe kapısına polis gelen başkanların bizim başkanlarımız olduğunu söylüyoruz. Bu çifte standart, haksızlık nasıl daha görünür olur, halka daha iyi anlatılır, bunu değerlendiriyoruz” diyor.

‘İSTİFALAR HAZIR’

Öte yandan; bu baskılar altında yapılacak bir ara seçimin Türkiye’ye nefes aldırabileceğini söyleyen CHP’liler, bu konuda Meclis’te bir adım atılmasını bekliyor. İktidarın “İstifanız nerede?” gibi sorularla gündemden kaçtığını söyleyen CHP kurmayları “Hep bir bahaneyle sandıktan kaçıyorlar. 8 milletvekilliği için seçim istiyoruz, ‘Bizim dönemimizde ara seçim yapılmadı’ diyerek anayasanın tartışılmayan hükmüne uymuyorlar. ‘İstifalarınız nerede?’ diye soruyorlar ama genişletilmiş ara seçim deyince ona da gelmiyorlar. İstifa mektuplarımız hazır. Önemli olan karşımızdaki irade. Onlar hile yapmadan tüm istifaları kabul edecekse, biz genişletilmiş ara seçime de erken seçime de dünden razıyız” görüşünü paylaşıyor.