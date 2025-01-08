CHP lideri Özel DEM Parti heyetiyle buluştu, şeffaflık ve samimiyet vurgusunu yineledi

Yayınlanma: 08.01.2025 - 04:00

Güncelleme: 08.01.2025 - 04:00

Terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ı ziyaret eden DEM Parti heyeti, dün siyasi partilerle yaptığı görüşmeler kapsamında Meclis’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi. DEM Parti heyetinde önceki ziyaretlerde olduğu gibi Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk yer aldı. CHP lideri Özel’e görüşmesinde parti Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın eşlik etti.

Yaklaşık bir buçuk saati geçen görüşme sonrası açıklama yapan Özel, “Buradan sonra atılacak tüm adımların hem demokratik hem yasal adımlar olması gerektiğini önemsiyoruz. Önemli olan kanı, gözyaşını, Türkiye’nin bir bütün olarak kaybetmesini engelleyip, hep beraber yarınlara umutla bakabilmek. Biz bu umudu muhafaza ediyoruz” dedi. DEM Parti adına konuşan Sırrı Süreyya Önder de “Sayın başkanın aktardığı önerileri, katkıları ve endişelerini dinledik. Özellikle endişe ve itirazlar bizim açımızdan verilen desteklerden daha fazla anlamlı. Çünkü bu dar bir kesimin siyasi bir manevrası değil, bütün toplumun geleceğini ilgilendiren bir şey. Hepsini dikkate almak, hepsine kulak kesilmek, hepsi için çareler ve çözümler bulmak zorundayız. Çünkü evlatlarımıza, torunlarımıza barış içinde bir ülke borcumuz var. Bu borçtan kaçamayız” ifadelerini kullandı.

İCRACI KOMİSYON KURULMALI

Edinilen bilgiye göre CHP lideri Özel; toplantıda sürece toptan karşı olmayan ancak iktidarın geçmişte attığı adımlardan dolayı şüpheli yaklaşan tavrına ilişkin görüşlerini yineledi. Toplumdaki “İktidar yeni bir anayasa yapmak ya da Meclis çoğunluğuyla Erdoğan’ı yeniden aday yapmak için DEM Parti’yi yanına çekmeye mi çalışıyor?” kaygılarını dile getirdi. Şeffaflık ve samimiyet beklentisini görüşmede anlatan Özel’in “Süreç Meclis’te işlemeli. Meclis sadece fiziksel bir görüşme mekânı olarak kalmamalı. Özellikle şehit ailelerinin de temsil edildiği, icracı bir komisyon kurulmalı. Bu komisyon önceki çözüm sürecinde olduğu gibi göstermelik bir yer olmamalı. Tüm siyasi partilerin temsil edildiği, yetkili bir yer olmalı” önerilerini getirdiği belirtildi. Özel’in iktidarın demokrasi ve barış söylemleri kullanırken Gezi Parkı tutukluları, kayyum uygulamaları gibi çelişkileri de görüşmede anımsattığı aktarıldı.

Bu kapsamda Özel’in DEM heyetine “Kişisel ikballerin düşünüldüğü, sadece bir kişinin ev hapsine geçtiği, bir kişinin de tekrar adaylığa hak kazandığı, diğer sorunların varlığının bile inkâr edildiği bir sürecin parçası olmayı” görüşünün iletildiği belirtildi. DEM heyetinin de bu görüşü olumlu karşıladığı, Özel’in eleştirilerini not aldığı öğrenildi.

Özel’in samimiyet beklentisine işaret olarak 10 partinin imzası bulunan ve kayyum uygulamasına son veren yasa teklifinin “hemen Meclis’e gelmesini ve yasalaşmasını istediği” belirtildi. DEM Parti’nin de bu öneriye karşı tekrar AKP ve MHP ile görüşüldüğünde bu konuyu gündeme getireceklerini söyledikleri kaydedildi. DEM Parti’nin ise genel olarak görüşmede eleştirileri ve görüşleri dinlediği, sürece dair bir yol haritası çizmediği, Öcalan’la yapılacak ikinci bir görüşme sonrası izlenecek yolun netleşeceği belirtildi.

‘HER TÜRLÜ EŞİTSİZLİĞE KARŞI VAR, KENDİ HESABINIZDAYSANIZ YOKUZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhur İttifakı’nın DEM Parti ve terörist elebaşısı Abdullah Öcalan üzerinden yürettiği sürece karşı çözüm süreci dönemini anımsattı. O zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldık” dediğine dikkat çeken Özel “Hiç kimsenin değerlerinin ayaklar altına alınmasını doğru bulmayız. Her türlü eşitsizliği, haksızlığı, ayrımcılığı ayaklar altında çiğnemeye varsanız biz de varız. Yok kendi hesabınızdaysanız, biz orada yokuz” dedi.

DEM Parti’nin Öcalan’ı ziyaret eden heyetiyle yaptığı görüşmeyi de anlatan Özel, “Şeffaflık, samimiyet, toplumsal mutabakat isteriz. Ne yapılacaksa Meclis çatısı altında yapılmasını savunuruz. Demokrasinin önünün açılmasının, bütün vatandaşlar için gerekli olduğunun altını çizeriz. Bir kişinin özgürlüğü, bir kişinin siyasi kariyeri için işletilecek göstermelik süreçlerin içinde yer almayız” ifadelerini kullandı. Özel bu kapsamda Meclis’te yeni süreç için bir komisyon kurulmasını önerdiklerini belirtti.

Özel, dün Meclis’te partisinin grup toplantısında konuştu. Özel, konuşması öncesi Meclis’te grup kurabilsin diye Saadet Partisi’ne katılan ardından CHP’ye geri dönen Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap’ın partiye döndüğünü kürsüden ilan etti. Böylece CHP’nin milletvekili sayısı 130’a yükseldi. Özel, grup konuşmasında şunları söyledi:

En hazır partiyiz: Eğer bundan sonraki süreç, bu hazırlıkların kıymetlendirileceği, sorunların çözülmesi için demokratik adımların kararlılıkla atılacağı bir sürece evrilirse en hazır parti biziz. Bu çıkarcı iktidar gider, samimi CHP iktidarı gelir ve gerçek demokrasiyi kurar.

Gezi ve kayyumlar: CHP toplumsal barışımızı sağlayacak, demokrasinin önünü açacak tüm politikaların teminatıdır. Ama birilerinin koltuk hesabının teminatı olmadık, olmayacağız. Ahmet Türk’e üç kez kayyum atamış olanların samimiyetlerinin sorgulanmasından, Esenyurt’un seçilmiş Belediye Başkanı Ahmet Özer’in Silivri’de yatıyor olduğu gerçeğinin samimiyet sorgulatmasına, Gezi davasındaki arkadaşlarımızın bizim yerimize her biri aylardır orada dururken birilerinin demokrasicilik oyununa soyunmalarına, vatandaşların şüpheyle yaklaşmasını anlayışla karşılamak gerekir.

Zafere inanan yok: Vatandaş iktidarın Suriye’deki sahte zafer sarhoşluğundan uyanmasını bekliyor. İktidar ise anlattıklarının vatandaşın karnını doyurmasını bekliyor. Sanki Türkiye 200 milyar dolar kaybetmemiş, 4.5 milyon sığınmacı Türkiye’ye gelmemiş gibi “Zafer var” diyor. Söylediğin zafere inanan yok.

SGK borcu yanıtı: Belediyelerin SGK’ye borcu 10 liraysa, şirketlerin 90 lira. Gelecek ay şirketlerin faiz borcunu affetmeyi planlıyor. O zamana kadar belediyeleri silkeleyin diyor.

Emekli maaşı zammı: Çalışma Bakanı “En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselttik” demiş. Bunu yapmak için kanun çıkması lazım güzel kardeşim. Bütün emeklilere sesleniyorum, bu sefer daha fazla miting apacağız. Bu vakitten sonra emeklilerle meydan meydan dolaşıp iktidara kırmızı kart gösterip alınlarını karışlamanın zamanı gelmiştir.