CHP lideri Özel, doğudan gelen başkanlarla süreci konuştu: ‘Düzenlemeler demokrasiye hizmet etmeli’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin doğu bölgesinden gelen il başkanları ve onlarla birlikte Ankara’ya gelen kanaat önderleri ile bir araya geldi. Toplantıda, yeni çözüm süreci ve bu kapsamda Meclis’te kurulan komisyonun faaliyetleri ile Kürt meselesinin çözümüne yönelik çalışmalar değerlendirildi. Edinilen bilgiye göre; toplantıda süreç komisyonunun CHP’li üyeleri, komisyon çalışmaları ve ortak rapor hazırlıkları hakkında bilgi verdi. Ardından il başkanları ve kanaat önderleri, kendi illerinde sürecin ve CHP’nin süreçteki tutumlarının nasıl karşılandığını anlattı. Bu kapsamda başkanların CHP’nin Suriye’de barış isteyen tutumunun ve doğu ve güneydoğu için kalkınma talebinin toplumda olumlu karşılandığını dile getirdi. Ayrıca toplumun geçmişte yaşanan acıların yaşanmaması için CHP’nin tavrını önemli bulduğu kaydedildi.

‘İMRALI’DAN FARKLI ŞEKİLDE GÖRÜŞ ALINABİLİRDİ’

Toplantıda CHP’nin komisyona katılma ve İmralı’ya gitmeme kararının bölgede nasıl karşılandığı da değerlendirildi. Konuya ilişkin konuşan başkanlar, “Tavırlarımızla ilgili il il farklı değerlendirmeler yapılıyor. Her il tutumumuzu kendi dinamikleriyle yorumluyor. Komisyonda olmamız genel olarak doğru bulunuyor. İmralı’ya gitme kararı da benzer şekilde pek çok yerde tabanımız doğru olduğunu söylüyor. Bazı illerde ise CHP’nin süreçte daha cesur olmasına yönelik bir beklenti var. Ama genel olarak bakıldığında taban, CHP’nin süreçteki tavrından memnun” dedi. CHP lideri Özel’in de toplantının sonunda CHP’nin komisyonda olmasıyla ilgili “Komisyonda olmamız doğru. Barışı demokrasiyle birlikte götürmek gerekiyor” değerlendirmesini yaptığı aktarıldı. Özel’in İmralı kararının da doğru bir karar olduğunu yineleyerek “İmralı’ya gitmeye gerek yoktu. İstenseydi farklı bir sürü şekilde komisyona görüşleri aktarılabilirdi. Zaten devlet görüşmeleri yapıyordu. Bizim de farklı şekillerde dinlenmesi konusunda önerilerimiz olmuştu ama bunlara bakılmadı” dediği belirtildi.

‘KAPSAYICI BİR İŞ YAPILMALI’

Sürecin yasal düzenlemeleri konusunun da konuşulduğu toplantıda Özel’in “Bir tarafta yasal düzenlemeler yapılırken bir tarafta Kent Uzlaşısı’ndan tutuklu belediye başkanları olmamalı ya da Demirtaş cezaevinde kalmamalı. Bu işin kapsayıcı olması lazım. İlkeli bir süreç yürütülmeli. Ülkede gerçekten demokrasiye hizmet edilecek bir iş yapılmalı” yorumunu yaptığı öğrenildi. Özel’in süreçle ilgili de “Kendi iç sorunlarını çözen Türkiye, bölgeye barış ve refah getirilmesinin de öncülüğünü yapar. Bizim Türkiye’nin meselelerine ve ihtiyacı olan çözümlere dair her konuda müstakil siyasetimiz var. Kendine ait siyaseti olmayan başkalarının planına figüran olur. Terörün bitmesi, silahların susması, Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözülmesiyle ilgili kararlılığımızı ve güven veren adımları desteklemeyi sürdüreceğiz” değerlendirmesini yaptığı kaydedildi.