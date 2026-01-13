CHP lideri Özel, Gölge Kabinesi’ni topladı: ‘Sokağın gündemi emekli maaşı’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin Gölge Kabinesi ile yeni yılın ilk toplantısını gerçekleştirdi. CHP’nin Ankara’daki Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yapılan toplantıda partinin devam eden emekli maaşı eylemi, dış politikadaki gelişmeler ve yeni yılda yapılacak çalışmalar ele alındı. Toplantı sonrası açıklama yapan Özel, Gölge Kabine’ye bağlı politika kurullarının oluşturulmaya başladığını belirterek “120 arkadaşımız politika kurullarında görevlendirildi. Aralarında milletvekilleri, Parti Meclisi üyeleri, alanında uzman siyasetçiler, politikacılar var. 170 kişinin kurullarda görev yapacağı bir düzene oturmasını bekliyoruz” dedi.

EKONOMİ EŞ G ÜDÜM KONSEY İ OLUŞTURULDU

Ülkedeki yakıcı sorunların kutuplaşma nedeniyle tartışılamadığını belirten Özel “Hem aday ofisinde hem MYK’de ekonomi alanında çok deneyimli isimlerle çalışıyoruz. Ekonomi Eş Güdüm Konseyi oluşturduk” bilgisini paylaştı. Konseyde tarım, enerji, hazineden sorumlu gölge bakanlar ile aynı alanlardaki genel başkan yardımcılarının olacağı belirtildi. Özel “Bu konseyle ekonomi birimlerimiz aktif ve verimli bir çalışma gerçekleştirecek” dedi.

‘SURİYE’DE KALICI İSTİKRAR’ VURGUSU

Dış politikadaki gelişmeleri değerlendiren Özel, iktidarın “kurumsallıktan uzak, keyfi, kişisel ilişkilere dayanan bir dış politika izlediğini” söyledi. Bu duruma örnek olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Donald Trump’la ilişkisini örnek gösteren Özel, “Erdoğan’ın Trump’la iktidarını korumak için ilişki kurduğunu” söyledi. Özel, “Türkiye’nin ABD ile ilişkilerinin rayına girmesi için meşruiyetini milletten alan bir cumhurbaşkanına ihtiyaç olduğu açıktır” değerlendirmesini yaptı.

İran’daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirten Özel, bölgedeki göç riskini değerlendirdiklerini belirterek, buna bağlı olarak Suriye’de de istikrar olması gerektiğini kaydetti. Özel “10 Mart Mutabakatı’na uyulmasını, tarafların masada anlaşmasını önemsiyoruz. Suriye’de herkesin özgürce yaşadığı bir sistemin kurulmasını istiyoruz. Türkiye müzakere ve diplomasiden yana olmalıdır. Bu durum barış sürecini sekteye uğratmamalı, terörüsüz ve demokratik türkiye bir an önce kurulmalıdır” diye konuştu. Özel, Suriye’de kalıcı istikrarı hedeflediklerini vurguladı.

‘ERDOĞAN İSTİYOR DİYE KAVGA ETMEYECEĞİZ’

Meclis’te emekli maaşları için yaptıkları eyleme değinen Özel “Açlık sınırı 30 bin lirayken 20 bin lira harçlık düzeyinde kaldı. Sadece son 6 ayda 1.2 milyon emekli daha en düşük emekli maaşı alan insanlar arasına katıldı. Bu korkunç bir rakam. 5 milyon emekli en düşük maaşı alıyor. En yoksul yüzde 10’unun gelirinin yüzde 65’i emekli maaşı ve sosyal yardımlar. Tüm muhalefet emekli maaşına itirazda birleşti. Sokağın konusu budur. Bu konunun bir an önce emeklileri rencide etmeyecek bir rakam söylenerek çözülmesi gerek” diye konuştu.

Özel, CHP iktidarında emekli maaşlarını asgari ücret seviyesine çıkartacaklarını, bayram ikramiyelerine de aynı seviyeye getireceklerini kaydetti. Bunu yapmak için gerekli kaynağın 650 milyar TL olduğunu aktaran Özel, “Bütçede 768 milyar lira zengin şirketlerden vazgeçilen vergi parası. Emekliye 650 milyarı bulamıyorlar. Gereken paranın 5 katı sadece faize verilecek. AKP kaynağı yandaşla paylaşmaktadır” dedi. Özel sözlerini “Adayımız hapiste olabilir ama çalışmalarımıza katkı sağlıyor. Türkiye’yi kalkındırmaya hazırız. Bu ülkede AKP’liler, MHP’liler, CHP’liler, İYİ Partililer, DEM’liler düşman değildir. CHP, Erdoğan’a rağmen iktidarın yoksul bıraktı Cumhur İttifakı seçmeniyle buluşmaktadır. Erdoğan istiyor diye kavgayla meşgul olup iktidar yürüyüşümüzden vazgeçmeyeceğiz. Umutlarınızın yeşermesi bir sandık mesafesinde. Erken seçim kurtuluşun ön şartı. Siz erken seçime karar verirse kimse o sandıktan kaçamaz” diyerek bitirdi.