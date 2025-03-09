CHP lideri Özel, gündemdeki tartışmalarla ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı: Anayasa değişikliğine karşıyız

Yayınlanma: 09.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 09.03.2025 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, partisinin önseçim süreci, siyasette terör örgütü PKK’nin elebaşısı Abdullah Öcalan’ın çağrısı sonrası yaşanan hareketlilik ve dış politikadaki gelişmelerle ilgili Cumhuriyet’in sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adayını belirlemek için üyelerinizle yapacağınız önseçim çağrısı sonrası üyelikler ne kadar arttı? Seçime katılım nasıl olur?

Önseçim kararı aldığımızda 1 milyon 520 bin üyemiz vardı. Tam 230 bin yeni üye geldi. Üye sayımız 1 milyon 750 bine ulaştı. Önemli olan yeni gelen üyelerin bu süreçten duyduğu heyecan. Üye kayıtlarına devam edeceğiz. Bugün cumhurbaşkanını seçen üyeler yarın milletvekillerini seçecek. Bu seçimlere giderken AKP’nin 12 milyon üyesi olmasına rağmen listelerini Tayyip Bey yapacak. Ancak CHP’nin listelerini CHP’ye üye olanlar yapacak. Bir büyük üye kampanyasını da o dönem yapmayı düşünüyoruz. Önseçime 1 milyonun üzerinde katılım bekliyorum.

Önseçim tamamlandıktan sonraki dönemle ilgili ne hazırlıklar yapıyorsunuz?

Bir erken seçim talebimiz var. Önseçim bittikten sonra erken seçim kampanyası yapacağız. Bunun üç ayağı var. Örgüt, program ve aday ayağı. Adayı önseçimle belirlemiş olacağız. Örgüt ayağında 182 bin sandık görevlisi hazırlıyoruz. Sanki bu kasımda seçim varmış gibi çalışıyoruz.

Bu sandık görevlileri için bir seçim tatbikatı yapacağız. Sabah 05.30’da herkes kalkacak, temsili sandığına gidecek, yoklama verecek. Tatbikatta kalkamayanı sandık ordusundan ayıracağız. Yerine yenisini koyacağız. Program çalışması için yereldeki sivil toplum örgütleri, meslek örgütleri, odalardan gelen görüşleri alıyoruz. Avrupa ve dünya örneklerine bakıyoruz. Gölge bakanlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Mayıs sonu gibi bunu da tamamlayacağız. Bunun bir iktidar programına evrildiği renkli bir lansman düşünüyoruz. Belki İzmir Fuarı’yla eşzamanlı olabilir.

CHP’nin her bir bakanlığının ayrı bir bölümde görsellerle anlatıldığı, üç boyutlu bir lansman düşünüyoruz. Cumhurbaşkanı adayımızın programımızla örtüşen vaatleri olacak. Meclis’te yapılacak işleri o vaat edecek, biz yapacağız. Adayın kamuoyuna vaatleri olacak. Mesela örtüşen vaatlerden biri hızla İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koymak olacak. Ama özellikle ekonomik sorunun nasıl çözüleceği esas mesele olacak. Türkiye’nin yoksulluktan nasıl kurtulacağı anlatılacak.

‘UTANIYORLAR'

Ekrem İmamoğlu’na açılan davalarla ilgili neler söylersiniz? Diploma soruşturması sonucunda diploması iptal edilebilir mi?

Tenezzül edebilirler ama bu milletin gönlünde cezalandırılıyor. AKP ve MHP’li seçmen bile bu tartışmadan utanıyor. Destek vermiyor. AKP’yi desteklemek isteyen insanlar da adil bir yarış istiyor. Haksızlıklar milletin vicdanında ters tepiyor.

‘AL- VER PAZARLIĞINDA YOKUZ’

DEM Parti yeni sürecin ikinci tur ziyaretleri kapsamında yarın sizi ziyaret edecek. Neler söyleyeceksiniz ve ne bekliyorsunuz?

Meclis zeminini ısrarla savunmaya devam edeceğiz. Meclis söylenen sözlerin tutanak altında olduğu, herkesin millete hesap verme sorumluluğu olan bir zemin. Şu anda çok önemli bir fırsat var. Meclis’te yüksek bir temsil, çok sayıda parti var. Bu yüzden Meclis’i dışlayan Türkiye’yi dışlar. Erdoğan 2015’te başarıyı kimseyle paylaşmak istememiş, Meclis’i dışlamıştı. Bir parti ve bir ada arasındaki görüşmeler vardı. Sonu felaket oldu. Hendek çatışmaları ve orada dökülen kanlar, şehitler oldu. Çatışmalı süreçlerin çözümünde başarısızlık olursa çatışmalar daha yakıcı bir şekilde geri gelir deniyordu.

Bunu 2015’te deneyimledik. Şimdi de bir başarısızlık olursa maalesef yakıcı bir durum ortaya çıkabilir. Bu meselenin bir bütün olarak çözülmesi gerekiyor. Burada da iki önemli nokta var. Birincisi: Erdoğan’ın kaçak dövüşü ve samimiyetsizliği meseleyi bir felaketle sonuçlandırabilir. İkincisi Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygılı, Suriye’deki Kürt’ün de Arap’ın da Alevi’nin de temsil edildiği istikrarlı bir Suriye’ye ihtiyaç var ki Türkiye orada artık şehit vermesin. Ama ben Erdoğan’ın “Risk varsa Bahçeli’nin sırtından yürüsün, işler iyiye giderse gider nemalanırım, gitmezse ‘Haberim yoktu’ derim” dediğini düşünüyorum. Bu kolaycılığa izin vermeyiz.

Meclis zemininde bir şey olacaksa bu zemine mutlaka şehit aileleri ve gazilerin dernekleri de katılmalı. Onların rızasının alınmadığı bir şey doğru olmaz. Meclis zemininde toplumsal mutabakat varsa destek veriyoruz. Ama bunun dışında al-ver pazarlıklarına, hele hele anayasa değişikliği planlamalarına karşı duruyoruz.

Eski Başbakan Binali Yıldırım’ın “Vatandaşlık tanımı yeni anayasada gözden geçirilebilir” değerlendirmesi olmuştu. Süreçteki bu tip açıklamaları nasıl yorumlarsınız?

Biz öyle bir şeyin içinde olmayacağımızı söyledik. Bu, sürecin toplumsal desteğini baltalar. Muhalefeti sürecin dışına iter. Bugün AKP kaynakları da MHP de DEM Parti heyeti de genel söylem olarak “Ana muhalefetin yaklaşımı önemli” diyor. Bu yaklaşımı kıymetlendiren ağzına anayasa değişikliğini almayacak.

HEYETİMİZ HATAY'A GİDECEK

Suriye’de HTŞ’nin Alevi sivilleri hedef aldığı çatışması söz konusu. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bir heyet görevlendirdik. Grup başkanvekilimiz Ali Mahir Başarır ve genel başkan yardımcımız Burhanettin Bulut başkanlığında 10 kişilik heyetimiz Hatay’a gidecek. Suriye sınırının sıfır noktasında konuyla ilgili bir basın açıklaması yapacaklar. Tüm ilçeleri ziyaret ederek akrabalarıyla ilgili kaygı duyan vatandaşlarla görüşecek ve kapsamlı bir rapor hazırlayacaklar. Ayrıca MİT Başkanı İbrahim Kalın’ı aradım ve bilgi istedim. Hassasiyetimizi ve rahatsızlığımızı ilettim.

Orada bir Alevi katliamı varmış gibi bir durumun Suriye’ye de Türkiye’ye de çok zarar vereceğini konuştuk. Ben durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve Alevilerin korunması için her şeyi yapmamız gerektiğini söyledim. O da sivillere hassasiyet gösterilmesi konusunda uyarı yaptıklarını anlattı. MİT müsteşarı ile görüşmemizin tek gündemi buydu.