CHP lideri Özel Güvenpark’a çağırdı: Makamlar sizin, meydanlar bizim

Delegelerin oylarıyla seçilmiş CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bayramın dördüncü gününde, yarın yurttaşlarla Ankara Güvenpark’ta düzenlenecek mitingde bir araya gelecek. Özel, saat 14.00’te yapılacak mitingde yurttaşlarla bayramlaşırken gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak. Mitinge ilişkin “Özgür Özel İletişim” isimli sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, “Makamlar sizin, sokaklar, parklar, meydanlar bizim! Seçilmiş genel başkanımız Özgür Özel, bayramın dördüncü günü örgütümüzle, partililerimizle, vatandaşlarımızla bayramlaşıyor. Bekliyoruz” ifadelerine yer verildi.