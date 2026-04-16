CHP lideri Özel, il başkanlarına muhalefet turu üzerinden seslendi: ‘Yerelde de iletişimi güçlendirin’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde il başkanları ile bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre toplantıda partiye süren operasyonlar, saha çalışmaları ve CHP lideri Özel’in ara seçim gündemiyle siyasi partilere yaptığı ziyaretler konuşuldu.

Özel’in bu ziyaretler üzerinden başkanlara “Genel başkanlar olarak iyi bir iletişimimiz var. Bu ilişkileri yerelde de sürdürün. İletişimi güçlendirin. Muhalefet partileriyle iletişimde söylemlerinize dikkat edin. Gereksiz polemiklerden kaçının. Kırıcı, üstenci bir tavırda olmayın. Bizim rakibimiz Cumhur İttifakı” dediği öğrenildi. Ayrıca CHP’nin birçok başlıkta açıkladığı yaklaşık 90’a yakın vaadi üzerinden saha çalışmalarına ilişkin talimat veren Özel’in “Aday ofisimiz partinin politikalarını açıkladı. Türkiye’nin her yerinde saha çalışmalarıyla insanlara CHP’nin çözüm önerilerini anlatın” dediği belirtildi.

Bu kapsamda CHP’nin aday ofisi politika kurulu başkanlarının farklı illerde saha çalışmalarına başlacağı kaydedildi.

‘İNSANLARIN YANINDA OLUN’

Özel’in ayrıca maden ruhsatları üzerinden yapılan eylemleri işaret ederek “Maden ruhsatları açısından sorun yaşayan yerlerde milletvekilleri, parti örgütleri vatandaşla dayanışma içinde olun” talimatını verdiği öğrenildi. Benzer şekilde Özel’in yerel sorunlarda parti örgütlerinin “daha görünür olmasını istediği” kaydedildi.

‘GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ’

Öte yandan; CHP’nin il başkanları Erkol’un tutuklanması nedeniyle Ankara İl Başkanlığı önünde açıklama yaptı. İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in okuduğu ortak açıklamada “15,5 milyon yurttaşımızın iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu’ndan başlayarak, belediye başkanlarımızı, il başkanlarımızı ve partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bu operasyonlar, sistematik bir kuşatmadır. Son olarak Ankara İl Başkanımız Sayın Ümit Erkol’u hedef alan operasyon da partimize yönelik saldırılardan bağımsız değildir. Ancak bilinmelidir ki; bizler tüm il başkanları olarak, partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı; birlik, beraberlik ve dayanışmayla kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir antidemokratik saldırı ve tehdit azmimizi kıramayacak, bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde hem partimizi hem de milletin iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan milim sapmayacağız” denildi.