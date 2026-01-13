CHP lideri Özel, il başkanlarıyla saha çalışmalarını değerlendirdi: CHP’de üye kampanyası hazırlığı

CHP lideri Özgür Özel, geride kalan hafta sonunda partisinin il başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda partinin yeni yılda yapacağı saha çalışmaları, bir sonraki seçimler için sandık güvenliği hazırlığı ve devam eden çözüm süreci ele alındı. CHP’nin yönetimden onay aldıktan sonra bu ay içerisinde “Katlanamıyorsan bize katıl” temasıyla yeni bir üye kampanyası yapmayı hedeflediğini belirten başkanlar “Sloganın onayı alındıktan sonra çalışmalara başlanacak. İnsanlara işsizliğe, açlığa, yetersiz maaşlara, liyakatsizliğe, adaletsizliğe ve daha tepkisi olan pek çok şeye katlanamıyorsan bize katıl diyeceğiz. Sahaya inerek hem yeni üye kazanmaya çalışacağız hem de parti programımızı özetleyen bazı metinler hazırlandı. Bunları da insanlara anlatacağız” dedi. Kampanyanın bu ay sonunda ya da bir sonraki ayın başında başlayabileceği belirtildi.

SE Ç İM TATBİKATI YAPILACAK

Öte yandan; toplantıda Özel’in başkanlara sandık güvenliğine yönelik hazırlıklarını da tamamlama talimatı verdiği öğrenildi. Bu kapsamda bir tatbikat da yapılacağını aktaran başkanlar “Tatbikat için henüz bir tarih netleştirilmedi. Ancak mart ayı gibi olabilir. Herkesin sabah 6’da görevlendirildiği yerde hazır olduğu, aynen bir genel seçim varmış gibi sandığının başına gittiği bir tatbikat yapacağız. Katılımayanın yerine de yenisi aranacak” bilgisini paylaştı. Bunun yanında başkanlar hem belediyeler hem de il ve ilçe örgütleri için düzenli performans ölçümleri yapılacağını söyledi.