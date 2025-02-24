CHP lideri Özel ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan dikkat çeken görüşme

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görüşmesi başladı.

CHP lideri Özel ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan dikkat çeken görüşme
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 24.02.2025 - 13:16

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 

Ankara'da 13.00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi devam ediyor.

İki liderin görüşmesinde erken seçim, kayyumlar ve ön seçim konularının önde gelen gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.

 


Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Müsavat Dervişoğlu

İlgili Haberler

CHP'li Günaydın isim isim saydı: İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller

CHP'li Günaydın isim isim saydı: İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
AKP'de delegelere 4 bin liralık saat hediyesi iddiası: CHP'li Tanal'dan sert tepki

AKP'de delegelere 4 bin liralık saat hediyesi iddiası: CHP'li Tanal'dan sert tepki
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler