CHP lideri Özel ile İYİ Parti lideri Dervişoğlu'ndan dikkat çeken görüşme
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun görüşmesi başladı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi'nde bir araya geldi.
Ankara'da 13.00 sularında başlayan iki liderin görüşmesi devam ediyor.
İki liderin görüşmesinde erken seçim, kayyumlar ve ön seçim konularının önde gelen gündem başlıkları arasında olması bekleniyor.
Etiketler: #CHP Genel Başkanı Özgür Özel #Müsavat Dervişoğlu
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