CHP'li Günaydın isim isim saydı: İşte muhalefet listelerinden AKP MKYK'ya geçen vekiller
CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AKP’nin 8. Olağan Kongresi’nde belirlenen MKYK listesinde muhalefet partilerinden transfer edilen isimlerin yer almasına sert tepki gösterdi. Günaydın, “AKP’ye karşı kurulmuş partilerden milletvekili seçilenler AKP yönetiminde” dedi.
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi’nde açıklanan MKYK listesinde, daha önce muhalefet partilerinde siyaset yapmış ve CHP listelerinden milletvekili seçilmiş bazı isimlerin yer alması dikkat çekti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bu duruma tepki göstererek, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Günaydın, paylaşımında şunları kaydetti:
“AKP’ye karşı kurulmuş partilerden milletvekili seçilenler AKP yönetiminde!
MKYK listesinde İYİ Parti’den transfer edilen Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman, Gelecek Partisi’nden transfer edilen Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Nedim Yamalı yer alıyor.
PİD Hakem Kurulu’nda ise Yeniden Refah Partisi’nden Suat Pamukcu bulunuyor. Siyasette çürüme hız kazanıyor.”
AKP’ye karşı kurulmuş partilerden Mv seçilenler AKP yönetiminde!— Gökhan Günaydın (@gunaydingokhan) February 23, 2025
MKYK listesinde İYİ Parti’den transfer edilen Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, İdris Nebi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu ve Ünal Karaman, GELECEK’ten transfer edilen Serap Yazıcı Özbudun ve Mustafa Nedim Yamalı,
PİD Hakem… pic.twitter.com/dXlS8tiH05
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