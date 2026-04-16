CHP lideri Özel, kurmaylarıyla ara seçim ziyaretlerini değerlendirdi: ‘Herkes anayasal zorunlulukta hemfikir’

CHP lideri Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık etti. Edinilen bilgiye göre; toplantıda Ortadoğu’da devam eden savaş, savaşın ekonomik etkileri, CHP’nin ara seçim çağrısı ve saha çalışmaları değerlendirildi. Özel’in ara seçim gündemiyle 12 partiye yaptığı ziyaretlerle ilgili “Tüm görüşmeler olumlu geçti. Ara seçime olumsuz bir tavır gösteren olmadı. Anayasal bir zorunluluk olduğundan da herkes hemfikir” görüşünü paylaştığı öğrenildi.

CHP kurmayları da konuyla ilgili “Ara seçim ilk konuşulduğunda 22 milletvekili istifası üzerinden tartışıldı. Genel başkanımızın söylediği ise boş olan 8 milletvekilliği için seçim yapılmasıydı. Muhalefetteki diğer partiler ilk olarak ara seçim konusunu istifa üzerinden okuduğu için olumsuz bakmıştı. Ancak ziyaretlerde 8 boş sandalye konusunu anlatınca herkes hemfikir oldu” dedi.

‘BUTLAN TARTIŞMASINI KÖPÜRTENLER VAR’

Son dönemde CHP’nin kurultay davasıyla ilgili artan mutlak butlan tartışmalarına değinen kurmaylar, “Daha önceki mutlak butlan tartışmalarından farklı bir durum, gelişme yok yok. Ancak yine köpürtülen bir tartışma var. Bu nedenle ‘süreç odaklı bir dava’ diyoruz yine. CHP’yi olabildiğince parti içi tartışmalara sıkıştırmak istiyorlar. Bir de gündemde kalmak için bu tartışmayı yapanlar var. Bu tartışmaları ciddiye almamak gerek” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Türk demokrasisi önümüzdeki dönemde hak ettiği ana muhalefete kavuşacak” gibi açıklamalarının da sosyal medyada bu tartışmaları tetiklediğini belirten kurmaylar “Daha önce de benzer açıklamaları olmuştu. Bu açıklamasını o anlamda yorumlamadık. Ama öyle yorumlayanlar, olayı köpürtmek isteyenler bu olayları kullanıyor” diye konuştu.

MARAŞ’A HEYET GÖNDERİLDİ

Öte yandan; toplantı devam ederken Kahramanmaraş'ta bir okulda silahlı saldırı yaşanması üzerine CHP lideri Özel, bölgeye gitmesi için bir heyet görevlendirdi. Bu kapsamda CHP’nin Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye gitti. Özel de saldırı ile ilgili Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ile telefonda görüşerek bilgi aldı.