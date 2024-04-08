CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’

Yayınlanma: 08.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 08.04.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Hatay’da itiraz süreçleri beklenmeden AKP’li adaya mazbata verilmesine itiraz etmek için kurmaylarıyla Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) önüne gitti.



Hatay’da yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yaklaşık 2 bin 735 oyla AKP’li Mehmet Öntürk seçimi önde bitirdi. Partilerin konuyla ilgili YSK’ye itiraz süreci devam ederken Öntürk’e mazbatası verildi. Bu konuda CHP’nin yaptığı itirazlar ve YSK’nin il seçim kuruluna gönderdiği yazı da dinlenmedi. CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından yurttaşlara seslenerek “Hatay’ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum” dedi.

YSK'YE KIRMIZI KART

Özel’in çağrısından sonra dün öğle saatlerinde polisler Ankara’daki YSK binasının önünde Zafer Parkı’nı barikatlarla kapattı. YSK’nin önüne alınmayan yurttaşlar barikatların gerisinde bekletildi. Ellerinde Türk bayrakları olan yurttaşlar YSK’ye “Yandaş seçim kurulu” diyerek sloganlar attı. Ayrıca bir grup yurttaş da YSK binasına doğru protesto için kırmızı kart gösterdi. CHP lideri Özel, YSK’nin önüne milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’da seçilen ilçe belediye başkanları ile gitti. Özel ses tellerinden operasyon geçirdiği için onun adına açıklamaları CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen yaptı.

"SEÇİM TALEBİ" İPTAL

Hatay için olağanüstü ve olağan olmak üzere iki farklı itiraz başvurusu yaptıklarını aktaran Çiftci, başvurularının bugün gündeme alınmasını beklediklerini söyledi. Çiftci, dilekçelerinde Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptali ve Kütahya’da verilen tekrar sayım kararı gibi kararları da örnek gösterdiklerini belirtti. Olağanüstü itirazlarına ilişkin de bilgi veren Çiftci, “Hatay’da öncelikli talebimiz bütün oyların yeniden sayılması. Mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması. 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik. Bu seçmenin nasıl oy kullandığının tespit edilmesini ve seçimin iptalini de istiyoruz. Bizim tespit ettiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları, polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir oluşum söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz” dedi.

Gökçen ise “YSK’den beklentimiz şudur: Görevi objektif olmaktır. Çifte standartların çözülmesini diliyoruz” diye konuştu.

"HATAY HALKI İRADESİNİN SAYILMASINI BEKLİYOR"

Konuşmalardan sonra CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Zafer Parkı önünde bekleyen kalabalığın önüne geldi. Burada Özel adına konuşan CHP’li Böke, yurttaşları bugün Lütfü Savaş ile YSK önünde olmaya davet ederek şunları söyledi:

“Bugün Hatay halkı kendi iradesiyle sandığa attığı oyun sayılmasını ve iradesinin kendisini temsil edenlerle çalışmaya başlamasını bekliyor. Biz de YSK’ye henüz hukuki süreç devam ederken hukuksuzca mazbata verilmiş olmasına itiraz etmeye geldik. YSK’nin vicdanıyla bir hukuki kararı vereceklerine dair inançla buluştuk. 2 bin 569 fark gözüken seçimde 38 bin 888 geçersiz oy o sandıkların içinde beklemektedir. Yaptığımız tespitlere göre 3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldı. Geçersiz oyların geçersizlik sebeplerinin yazılmadığını gözlemledik. Tüm bu gerçekleri ortaya koyan başvurumuzu teslim ettik. Artık hepimizin şahsi meselesi olan Hataylılarla olduğumuzu hatırlatma zamanı. Demokrasiyi, adaleti, barışı artırmak icin mücadeleye devam edeceğiz.”

