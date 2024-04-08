CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Hatay’da oldubittiye itiraz etmek için YSK önüne gitti: ‘Ölülere oy attırılmış’
CHP, Hatay’da geçersiz oyların yeniden sayılmasını ya da seçimlerin iptal edilmesini istedi. CHP Genel Sekreteri Böke, “3 bin 389 ölü seçmene oy kullandırıldı. Geçersiz oyların geçersizlik sebepleri yazılmadı” dedi.
CHP Genel Başkanı
Özgür Özel, Hatay’da
itiraz süreçleri
beklenmeden AKP’li adaya
mazbata verilmesine itiraz
etmek için
kurmaylarıyla
Yüksek Seçim
Kurulu’nun (YSK)
önüne gitti.
Hatay’da yerel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre yaklaşık 2 bin 735 oyla AKP’li Mehmet Öntürk seçimi önde bitirdi. Partilerin konuyla ilgili YSK’ye itiraz süreci devam ederken Öntürk’e mazbatası verildi. Bu konuda CHP’nin yaptığı itirazlar ve YSK’nin il seçim kuruluna gönderdiği yazı da dinlenmedi. CHP lideri Özgür Özel de sosyal medya hesabından yurttaşlara seslenerek “Hatay’ın iradesine sahip çıkmak isteyen herkesi barışçıl ve anayasal hak arayışı için YSK önüne çağırıyorum” dedi.
YSK'YE KIRMIZI KART
Özel’in çağrısından sonra dün öğle saatlerinde polisler Ankara’daki YSK binasının önünde Zafer Parkı’nı barikatlarla kapattı. YSK’nin önüne alınmayan yurttaşlar barikatların gerisinde bekletildi. Ellerinde Türk bayrakları olan yurttaşlar YSK’ye “Yandaş seçim kurulu” diyerek sloganlar attı. Ayrıca bir grup yurttaş da YSK binasına doğru protesto için kırmızı kart gösterdi. CHP lideri Özel, YSK’nin önüne milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Ankara’da seçilen ilçe belediye başkanları ile gitti. Özel ses tellerinden operasyon geçirdiği için onun adına açıklamaları CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile genel başkan yardımcıları Gül Çiftci ve Gökçe Gökçen yaptı.
"SEÇİM TALEBİ" İPTAL
Hatay için olağanüstü ve olağan olmak üzere iki farklı itiraz başvurusu yaptıklarını aktaran Çiftci, başvurularının bugün gündeme alınmasını beklediklerini söyledi. Çiftci, dilekçelerinde Kayseri Pınarbaşı’nda seçim iptali ve Kütahya’da verilen tekrar sayım kararı gibi kararları da örnek gösterdiklerini belirtti. Olağanüstü itirazlarına ilişkin de bilgi veren Çiftci, “Hatay’da öncelikli talebimiz bütün oyların yeniden sayılması. Mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması. 3 bin 389 ölü seçmen tespit ettik. Bu seçmenin nasıl oy kullandığının tespit edilmesini ve seçimin iptalini de istiyoruz. Bizim tespit ettiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları, polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir oluşum söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz” dedi.
Gökçen ise “YSK’den beklentimiz şudur: Görevi objektif olmaktır. Çifte standartların çözülmesini diliyoruz” diye konuştu.
"HATAY HALKI İRADESİNİN SAYILMASINI BEKLİYOR"
Konuşmalardan sonra CHP lideri Özel, kurmaylarıyla Zafer Parkı önünde bekleyen kalabalığın önüne geldi. Burada Özel adına konuşan CHP’li Böke, yurttaşları bugün Lütfü Savaş ile YSK önünde olmaya davet ederek şunları söyledi:
“Bugün Hatay halkı
kendi iradesiyle sandığa attığı
oyun sayılmasını ve iradesinin
kendisini temsil edenlerle
çalışmaya başlamasını
bekliyor. Biz de YSK’ye henüz
hukuki süreç devam ederken
hukuksuzca mazbata verilmiş
olmasına itiraz etmeye geldik.
YSK’nin vicdanıyla bir hukuki
kararı vereceklerine dair
inançla buluştuk. 2 bin 569
fark gözüken seçimde 38 bin
888 geçersiz oy o sandıkların
içinde beklemektedir.
Yaptığımız tespitlere göre
3 bin 389 ölü seçmene oy
kullandırıldı. Geçersiz oyların
geçersizlik sebeplerinin
yazılmadığını gözlemledik.
Tüm bu gerçekleri ortaya
koyan başvurumuzu teslim
ettik. Artık hepimizin şahsi
meselesi olan Hataylılarla
olduğumuzu hatırlatma
zamanı. Demokrasiyi, adaleti,
barışı artırmak icin mücadeleye
devam edeceğiz.”
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