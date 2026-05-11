CHP lideri Özel, kurmaylarıyla partiye süren operasyonları konuştu: ‘Magazinsel gündemler yaratılıyor’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi.

Toplantıda CHP’nin 81 ilde devam eden saha çalışmalarının ilk hafta sonuçları, belediyelere yönelik davalar, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve oğlunun itirafçı olmasıyla başlayan tartışmalar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın partiden ayrılığı gibi konular ele alındı.

'AMAÇ TOPLUMDA İTİBARSIZLAŞTIRMAK'

CHP kurmayları son dönemde televizyonda tartışılan itiraflar, mutlak butlan tartışmaları ve belediye başkanı transferleri gibi konular için “Tarihte görülmemiş çirkin bir iftira ve saldırı dönemi yaşanıyor” yorumunu yaptı. Sürecin başından beri yapılanların “CHP’yi toplum gözünde itibarsız hale getirme” amacı taşıdığını belirten kurmaylar, bu son yaşananlarla “artık seviyenin iyice düştüğünü” söyledi.

‘SAHANIN SORUNLARI FARKLI’

Basına sızdırılan görüntüler ve servis edilen ifadelerle ülkede yapay bir gündem oluşturulduğunu belirten CHP’liler “Partimize yönelik operasyonlar karşısında CHP dimdik ayakta ve 81 ilde sahada. Dinlediğimiz dertler ülkenin gerçek gündemi. İnsanların hak kayıpları, geçim kaygısı asıl sorunlar. Ama bütün bunlar ortadayken iktidar kamuoyunu yapay gündemlerle meşgul etmeye çalışıyor. Magazinsel ve iftiraya dayalı televizyon programları yapılıyor” tepkisini gösterdi.

‘BAŞKANLAR OY GÖTÜRMÜYOR’

Öte yandan kurmaylar, belediye başkanları transferiyle ilgili de “Hiçbirinin götüreceği bir oy yok. Bizden alıp götürdükleri, kayyım atadıkları yerde seçimleri tekrarlayalım. Buyrun kim kazanıyor görelim. Hepsinde yüksek oranlarla seçimi kazanırız” yorumunu yaptı.

KÖKSAL DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Burcu Köksal’ın sabah itibariyle hâlâ CHP üyesi olarak göründüğünü belirterek “Bugün rozet takmaya hazırlandıklarını duyduk. AKP’ye bu kadar itiraz etmiş birinin batan gemiye binmesi, halka ‘Demek ki açığı var’ dedirtiyor. ‘Senin gibi Atatürk düşmanlarıyla bir arada değiliz’ diyordu. Şimdi olacak. Merkez Yönetim Kurulumuz böyle bir şeyi kabul edemez. Genel başkanımızın telefonuna dahi cevap vermiyor. Kesin ihraç talebiyle disipline sevk ettik. Şimdi güle güle, nereye giderse gitsin” dedi.

Böcek’in ifadesine tepki

Emre, Böcek ailesinin verdiği ifadeleri “baskı altında” verdiğini söyleyerek, Böcek’in daha önce yaptığı açıklamalarla parti hakkındaki iddiaları yalanladığını anımsattı. Emre “İpe sapa gelmez suçlamalar yöneltiyorlar. Bu sefer döndü dolaştı Muhittin Böcek’in oğlu genel merkeze 1 milyon Euro getirmiş. Parayı kime verdiğini hatırlamıyor, aldığını hatırlamıyor. Giriş çıkış kaydı yok, külliyen yalan. İfadede insanın okurken utanacağı diyaloglar da var. Bir savcı Gülşah Durbay’la ilgili nasıl soru sorabilir? Kadıncağız hayatını kaybetmiş hâlâ iftira atıyorsunuz. Deli saçması şeyler anlatıyorlar. Böylesine kirli bir dönemin içerisindeyiz. Hiç bu dönemki gibi çirkin, rezil, arsız tartışmalar yaşanmamıştı” ifadelerini kullandı.