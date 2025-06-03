CHP lideri Özel, kurmaylarıyla son operasyonları konuştu: ‘Sahadan çekilmeyeceğiz’

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Özel kurmaylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi merkezli operasyonları, CHP’nin devam eden mitinglerini ve saha çalışmalarını değerlendirdi.

İstanbul operasyonları sonrası yol haritasına ilişkin konuşan kurmaylar “Ne yapsalarsa yapsınlar biz mücadelemizi sürdüreceğiz. Gerekirse haftada iki yaptığımız mitinglerin sayısını artıracağız. Sahadan çekilmeyiz. Meclis tatile girdiğinde de sahada olmaya devam edeceğiz. Bu bayramda Türkiye’nin dört bir yanında milletvekillerimiz yurttaşlarla bayramlaşacak. Bayram sonrası 14 Haziran’da Bayburt’ta mitingimizi gerçekleştireceğiz. Yarın da Sancaktepe’de olacağız” bilgisini paylaştı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyası için kurulacak ofislerin de açılacağını belirten kurmaylar “Bu hafta Ankara’daki ofisimizi açacağız. Bayram sonrası çalışmaları hızlandıracağız” diye konuştu.

‘SERT KAYAYA ÇARPARLAR’

CHP’nin devam eden kurultay soruşturması ve önceki yönetimin mahkeme kararıyla yeniden göreve getirileceği iddiasını yorumlayan kurmaylar “Kurultay gündemimizde değil. Bu tartışmayı delegelerimiz olağanüstü kurultayda verdiği destekle bir kere daha bitirdi. Parti yönetimi tam olarak güven oyu aldı. Genel başkanın listesi firesiz geçti. Ortada yargısal olan bir süreç yok. Hukuken davadan bir şey çıkması mümkün değil. Ama iktidar yargı eliyle ‘CHP’nin yönetimini de adayını da ben belirlerim’ derse sert bir kayaya çarpar” dedi. Öte yandan; partinin yeni program çalışmalarının da sürdüğünü söyleyen kurmaylar “MYK üyeleri yaptıkları çalışmalarla ilgili raporlarını sundu. Bunlar üzerine çalışmalar tamamlandıktan Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak bir program yapıp bu seçimleri kazanacağız” ifadelerini kullandı.