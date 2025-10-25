CHP lideri Özel, kurultay davası kararını değerlendirdi: ‘Demokrasi kazanmıştır’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 38. Olağan Kurultayı’nın iptal davasını CHP genel merkezinden takip etti. Özel, dava başladıktan yaklaşık bir saat sonra genel merkeze geldi. CHP genel başkan yardımcıları ise, erken saatlerde genel merkezdeki odalarına geldi. Davanın eylül ayındaki duruşma gününün aksine, dün CHP genel merkezinin bahçesinde toplanan partililer olmadı. Partide daha çok, genel merkezdeki gelişmeleri takip eden gazeteciler olduğu görüldü.

CHP kurmayları da süreci odalarından takip etti. Davadan ret kararı çıkmasının ardından kararı değerlendiren kurmaylar, “zaten ret beklediklerini” söyledi. Aksi bir kararın seçim hukuku açısından sorun yaratacağına dikkat çeken CHP’liler “Bu süreç odaklı bir davaydı. CHP’yi bölmek, tartıştırmak istiyorlardı. Beklenmedik bir sürü iş olduğu için ‘Asla yapmazlar’ diyemiyorduk. Ama İstanbul il başkanlığımıza beş bin polisle girildi. Kayyum atandı. Milletvekillerini gaz sıkıldı. O yüzden tartışmalar oluyordu. Şimdi hukuken olması gerekenler oldu” dedi.

Partililer bundan sonra davaya yönelik herhangi bir başvurunun “sadece CHP’yi tartıştırma amaçlı olacağını” söyledi. CHP lideri Özgür Özel, karar sonrası il dışı programlarına katılmadan önce gazetecilerin konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Ret kararını beklediklerini belirten Özel “Bu dava sonuç odaklı değil, süreç odaklıdır. Amaç; CHP’yi tartıştırmak, CHP’de bir tartışma varmış görüntüsünü vermektir. Davayı açan kişi partiden atılmış biridir zaten. Davaya taraf olamaz. Mahkeme esastan kararını verdi ve davanın konusuz olduğunu söyledi” dedi.

‘ARTIK TARTIŞMA BİTMİŞTİR’

Davanın “CHP’de iç karışıklık” için açıldığını söyleyen Özel “Buna alet edebilecekleri bir takım aparatları buldular. Bizi hasta etmeye çalıştılar. Hastalık yapmak için mikrop lazım. Mikrop arayıp buldular. Bünyeye onu sokmaya çalıştılar. CHP’nin güçlü bünyesi birlik ve beraberlik içinde. Ne hastalandı, ne güç kaybetti, ne de bu mikropları kabul etti. Artık bu tamamen ortadan kalktı. Böyle olacağını biliyorduk ama CHP’yi tartıştırmak istediler, bugüne kadar geldiler. Bundan sonra artık bu tartışmalar da geride kalmıştır. Otokrasinin ve otokratın tarafında olanlar kaybetmiştir. Demokrasinin tarafında olanlar kazanmıştır” yorumunu yaptı.

‘MAĞDURİYET ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR’

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Hem milletin paralarından kuleler yapacaksın, belediyeleri yolsuzlukların odağı yapacaksın, hem de yargı hesap sorunca tehditler savunacaksın. Yok böyle 25 kuruşa simit” sözlerinin sorulması üzerine “Erdoğan uçaktayken, uçarken iyice uçuyor. 25 kuruşa simit vardı, şimdi simit 20 lira. Bu partinin yaptığı kongreyi iptal etmekten medet uman zihniyetsiniz siz. İstanbul il binamıza dava açtınız. İl kongremize dava açtınız. İl başkanımıza dava açtınız. İşte faşizan zihniyet. Yassıada’dan rahmetli Menderes’in mağduriyetinden kendine siyasi rant çıkarmaya çalışıyor. Başka kapıya” tepkisini gösterdi.

‘FETÖ’DEN KALAN SON MİRAS ‘CASUSLUK’

Özel, Ekrem İmamoğlu’na yöneltilen casusluk suçlamasının da kayyum riski yaratmayacağını belirterek şunları söyledi:

“Kayyum tartışmasını köpürtmeye çalışanlar var tabii, oradan ne ümit ediyorlarsa. CHP’nin kongresini yok sayma girişimi ortadan kalkınca, borsa yüzde 5 yukarı fırladı. Bir de İstanbul Büyükşehir gibi dünyanın en bilinen metropolüne, kayyum atamaya kalktığınızda Türkiye’ye ne yaptığınızın farkında mısınız siz? O yüzden buna kimse cesaret edemez. İmamoğlu’nu terörle ilişkilendirdiler. Millet ‘Olmaz öyle şey’ dedi. ‘Yolsuzluk’ dediler, bütün anketlerde iddiaları siyasi bulanların oranı yüzde 60’ın altına düşmüyor. Şimdi utanmadan ‘casusluk’ diyorlar. Biz bu filmleri çok gördük. Bu FETÖ hiçbir şey beceremediğinde döner casusluk davaları açardı.

Ne oldu İzmir askeri casusluk davası? Ne oldu İstanbul askeri casusluk davası? ‘Casus’ dedikleri kahraman Türk askerlerinin hepsi beraat etti. ‘Casusluk iddiasını at, onun üzerinden bir algı yarat. Sonra arkasını toparlarsın.’ Kime casus dediniz de siyaseten ispat ettiniz? Hepsi beraat etti. Ama ayıptır ya. Yazıktır günahtır. İnsanlara atmadık leke kalmadı, bir de ‘casusluk’ diyor. Hakan Fidan zamanında MİT’in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık hizmetlerinin, yani herkesin nüfus bilgileri, bunun yanında SGK‘nın bütün bilgileri çalınmıştır. Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırdı. Erdoğan’ın TC numarası bile konu olmadı mı? Sayın Hepimizin TC’sini çaldırdılar. Davaları görülüyor bunların. Milleti bu sefer de böyle ikna etmeyi deneyecekler. FETÖ’den aldıkları son mirasla ‘Casus diyelim bakalım’ diyorlar. İmamoğlu’na casus diyecek adamın millet alnını karışlar.”

‘TELE 1’İN YANINDAYIZ’

Özel, Tele 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ’ın da casusluk suçlaması ile gözaltına alınması hakkındaki soruya ise şu yanıtı verdi:

“Bunu söyleyenin de hakikaten yatacak yeri yok. Şu Merdan Yanardağ’ı bir kere de bir şeye bulaştırmayın kardeşim. Nasıl bir rahatsızlık yaratıyorsa her meseleye bir de Merdan Yanardağ koysunlar. Namuslu bir gazeteciye sürmedikleri leke kalmadı ama birini de ispatlayamadılar bugüne kadar. Tele 1 ailesine geçmiş olsun diyoruz. Dayanışma duygularımızı zaten ilettik. Yanlarında olmaya devam edeceğiz.”