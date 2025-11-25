CHP lideri Özel, kurultay öncesi Parti Meclisi için liste hazırlıklarına başladı: CHP’de gündem kurultay

CHP, bu hafta “Şimdi iktidar zamanı” sloganıyla 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirecek. Ankara Spor Salonu’nda üç gün sürecek kurultay kapsamında ilk olarak cuma günü yeni parti programı ile tüzükte bazı değişiklik önerilerinin oylanacağı belirtiliyor. Yeni parti programının zaten geçen hafta duyurulduğunu anımsatan CHP kurmayları “Programı delegelerimizle paylaştık. Kurultaya kadar incelemiş olacaklar. Değişiklik önerileri varsa, cuma günü onları değerlendireceğiz ve sonunda programımızı yenilemiş olacağız. Tüzükte de gençlik kotası gibi bazı ufak değişiklik önerilerimiz var. Bunları da yine delegenin onayına sunacağız” diyor. Kurultayın ikinci günü olan cumartesi günü ise genel başkanlık seçimi yapılacak. Burada CHP lideri Özgür Özel’in tek aday olacağı belirtiliyor. Geride kalan hafta sonunda “yolsuzluklardan arınma” ve “yeni çözüm süreci kapsamında daha cesur davranma” çağrısı yapan Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise “adaylığı düşünmediği” söyleniyor. Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları sorulan parti kurmayları ise, parti içi tartışmaları konuşmak istemediğini ancak “isteyen herkesin bu hafta aday olabileceğini” belirtiyor.

300 CİVARI PM ADAYI OLABİLİR

Kurultay sürecinde asıl seçim heyecanının pazar günü yapılacak Parti Meclisi seçimlerinde olması bekleniyor. CHP kurmayları, Parti Meclisi üyelerinden oluşan Merkez Yönetim Kurulu’nun üye sayısının partinin Gölge Kabinesi’nin CHP’nin aday ofislerine kaydırılması nedeniyle azalacağını belirtiyor. Bu nedenle 24 kişilik MYK’nin 16-17 kişi civarında bir üye sayısına düşebileceği aktarılıyor. Parti Meclisi seçimlerinde henüz CHP lideri Özel’in çıkaracağı anahtar listeye karşı bir liste hazırlığı olmadığı görülüyor. Buna karşın çarşaf liste yöntemiyle seçilecek 60 kişilik Parti Meclisi için 200-300 kişiye yakın aday olabileceği, bireysel adaylıkların fazlalığından bir rekabet yaşanabileceği konuşuluyor. Bu noktada da gözler, Özel’in nasıl bir anahtar liste hazırlayacağına çevriliyor.

ÖZEL’ İN ANAHTAR LİSTE SENARYOLARI

Parti kulislerinde konuşulan senaryolardan birinde, CHP lideri Özel’in 60 kişilik Parti Meclisi için 70-80 kişilik geniş bir listeyi delegelerin onayına sunarak, buradan tabanın istediği kişilerin yönetimde yer almasını sağlayabileceği söyleniyor. Bir diğer senaryoda Özel’in tam bir liste çıkarak yönetimi tamamen kendi belirleyeceği ileri sürülüyor. Parti kurmayları yine kurultay öncesi konuşulan “Ekrem İmamoğlu’na yakın isimlere listelerde yer verilmeyecek” gibi iddiaları yalanlıyor. Bu kapsamda listede İmamoğlu’na yakın isimlerin de olması bekleniyor. Partide bazı milletvekilleri ise, parti yönetimini eleştiren bazı isimlerin Özel’in listesinde yer alabileceğini söylüyor. Böylece “daha kapsayıcı bir yönetimin ortaya çıkabileceği” belirtiliyor. Son dönemde partiye DEVA Partisi, İYİ Parti gibi sağ partilerden gelen bazı isimlerin Parti Meclisi’nde olabileceği iddiası da yine kulislerde konuşulan iddialar arasında yer alıyor.

PERŞEMBEYE KADAR HAZIRLIK

CHP kurmayları ise tüm bu iddialara karşı Özel’in perşembe gününe kadar liste çalışmaları yapacağını belirtiyor. Bu nedenle partinin her hafta salı günü Meclis’te yaptığı grup toplantısını bu hafta yapmayacağı, yine perşembe gününe kadar da başka bir program olmayacağı, Özel’in genel merkezde listelere çalışacağı kaydediliyor. Perşembe günü ise sırasıyla Merkez Yönetim Kurulu, Parti Meclisi ve il başkanları toplantıları gerçekleştirilecek. Bu şekilde listelere kurultay öncesi son şekli verilecek.