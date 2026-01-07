CHP lideri Özel, milletvekilleriyle toplantısında seçim hedefini açıkladı: ‘Hedef 300 üzeri vekil’

CHP lideri Özgür Özel, önceki gün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle basına kapalı olarak bir araya geldi. Toplantıda partinin yeni yıl çalışmaları, devam eden çözüm süreci ve Venezüella’daki gelişmeler ele alındı. Edinilen bilgiye göre; Özel yeni dönem için milletvekillerine “Amacımız 2026’da ‘CHP ülkeyi yönetebilir’ düşüncesini yerleştirmek” mesajını verdi. CHP’nin seçimlerde sadece cumhurbaşkanlığına değil, Meclis seçimlerine de önem vermesi gerektiğini vurgulayan Özel’in “50+1 ” ile “300+” hedefini koyduğu vurgulandı. Bu kapsamda Özel’in vekillere “Hem cumhurbaşkanlığını hem de parlamentoda çoğunluğu alacağız. CHP grubunun temel hedefi, önümüzdeki seçim sonrası 300 milletvekilini geçmek. Bu hedefe kitlenin. Seçimlerden sonra 29. Dönem’de CHP’nin 300 üzeri milletvekili olacak” dediği belirtildi.

YENİ BİR ÜYE KAMPANYASI

Partinin sesçim hedefleri kapsamında yeni bir üye kampanyası da düşündüğünü belirten Özel’in “Geçen yılın ikinci döneminde üye artışında bir durma olmuş. Şimdi yeni ve farklı bir üye kampanyası düşünüyoruz. ‘Katlanamıyorsan bize katılabilirsin’ gibi bir sloganla yeni bir üye kampanyası yapacağız” bilgisini paylaştığı belirtildi. Bunun yanında partinin 180 bin kişilik sandık görevlilerini de aktif hale getireceği kaydedildi. Özel’in de bu kapsamda “180 bin sandık görevlisi ile bir tatbikat yapacağız. Seçimden önce birkaç kere bu tatbikatı yineleyeceğiz. Seçim var gibi sandık görevlilerini okula çağıracağız. Karekod okutacağız. Bu tatbikatlara katılmayanlarla çalışmayacağız. Seçim günü bir tane fire vermeyeceğiz” dediği aktarıldı.

‘SÜREÇTE HASSAS OLUN’

Toplantıda yeni çözüm süreci kapsamında da milletvekillerine bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Bu kapsamda Özel’in milletvekillerini “Açıklamalar farklı yerlere çekilebiliyor. Demeçlerinize dikkat edin. Hassas davranalım” uyarısında bulunduğu kaydedildi. Sürece ilişkin konuşan vekiller “Ortak raporla ilgili bir taslağın yakın zamanda gruplarla paylaşılması bekleniyor. Bu süreçte genel başkan da doğudan gelen il başkanları ve kanaat önderleriyle bir araya gelecek. Onların da fikirlerini alacak” dedi.