CHP lideri Özel, öğretmen ve ailelere seslendi: O müfredat yok hükmünde...Laik eğitim vazgeçilmez
Özgür Özel, atanmayan öğretmenler, laik eğitim isteyen eğitimcilerin sesini duyurmak için Saraçhane’de miting düzenledi. İktidarın politikalarını eleştiren CHP lideri, mülakata da tepki gösterdi.
CHP atanmayan
öğretmenler başta olmak
üzere öğretmenlerin ve
eğitim sisteminin sorunlarını
gündeme getirmek için
dün İstanbul
Saraçhane’de
“Büyük Eğitim
Mitingi” düzenledi.
CHP Genel
Başkanı Özgür
Özel, konuşmasına
Başöğretmen Mustafa Kemal
Atatürk’ü, katledilen lise
öğretmeni İbrahim Oktugan’ı,
terör örgütü tarafından
katledilen Aybüke Yalçın
öğretmeni ve ölüm yıldönümü
olan Türkan Saylan’ı anarak
başladı.
"65 YIL BEKLEYECEKLER"
“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk eğitim mitingi yapılıyor” diyen Özel, “Bugün 91 bin norm kadro açığı var 23 bin de emekli. Bugün 114 bin öğretmeni atadığınızda bir tane öğretmen fazlası olmuyor kamuda. Ama ne yapıyorsunuz? 23 bin emekli var 20 binini atıyorlar. Ve diyorlar ki, ‘üç yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız ve emekli kadar öğretmen atayacağız.’ Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var. Ne diyordunuz ‘İtibardan tasarruf olmaz’ Yanlış. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimde tasarruf olmaz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun?” dedi.
"MÜLAKAT HIRSIZLIKTIR"
“Mülakat haksızlıktır. Mülakat adam kayırmadır. Mülakat kul hakkına girmektir” diyerek sözlerine devam eden Özel, “Bakın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ diyorlar. Türkiye Yüzyılı demek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim sloganı demek. Parti sloganı müfredatın başlığı. Maarif Modeli diye isim koyduğunuz model 100 yıl öncesinin adını taşımakta 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır. Oysa incelendiğinde müfredat eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun değildir, akademik değildir, etik kurallara uygun değildir. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Atatürk’ün adı yok denecek kadar az anılmıştır. Bu müfredatta Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının adı yoktur. Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir” diye konuştu.
Özel, sözlerini şöyle noktaladı: “Bütüncül eğitim kandırmacasıyla, maneviyatı anlatan ÇEDES projesiyle küçücük çocukların sınıfına kabirler taşıtan, rüyalarına girdirten, umut yerine korkuyu, mutluluk yerine dehşeti öğreten bu kafaya sonuna kadar direneceğiz.”
"TAHRİBATIN SORUMLUSU AKP İKTİDARI"
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay mitingde yaptığı konuşmada, “Bu ülkede fındık mitingi yapıldı, patates mitingi yapıldı, hepsi çok doğruydu ama ilk defa bir eğitim mitingi yapılıyor. Bir kere aç susuz bıraktığınız çocukların derdini dinlediniz mi? Bir kere atanmayan öğretmenin derdini dert edindiniz mi? Eğitimde yarattığınız tahribatın sorumlusu sizsiniz” dedi.
Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal
Irmak ise “Biz liyakat dedikçe onlar
‘biat ve mülakat’ dediler. Biz ‘laik,
demokratik, kamusal ve karma eğitim’
dedikçe onlar ‘eğitimi dincileştireceğiz’
dediler. Bu son müfredata ve bu
karanlık gidişe karşı biz ‘toplumsal
aydınlanma’ diyoruz, onlar ‘Hayır
toplumu bir bütün olarak karanlığa
sürükleyeceğiz’ diyorlar” diye konuştu.
"KIZ ÇOCUKLARI OKULDAN KOPMASIN"
TÜRKIYE Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler mitingde “Kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman eğitim sisteminde olmadığını biliyoruz. Ama artık olmalı derken tam tersi müfredatla karşı karşıya kaldık. Biz kadın erkek eşitliğinin eğitim modelinde geçmesini istiyoruz. Kız çocuklarının da erkek çocukları kadar eğitime katılmasını istiyoruz” dedi.
Dört kez KPSS’ye girmesine
karşın atanmayan okulöncesi
öğretmeni Hilal Başkapan ise
şu ifadeleri kullandı: “Bizler
mesleğimizi insani şartlarda
yerine getirmek istiyoruz.
Şu an objektifliğine asla
inanmadığımız bir sisteme
geçiliyor. Böyle olduğuna
kendileri de inanıyor ki
seçim sürecinde mülakatın
kaldırılacağını vaat etti.”
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