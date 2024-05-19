CHP lideri Özel, öğretmen ve ailelere seslendi: O müfredat yok hükmünde...Laik eğitim vazgeçilmez

Yayınlanma: 19.05.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.05.2024 - 04:00

CHP atanmayan öğretmenler başta olmak üzere öğretmenlerin ve eğitim sisteminin sorunlarını gündeme getirmek için dün İstanbul Saraçhane’de “Büyük Eğitim Mitingi” düzenledi. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuşmasına Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü, katledilen lise öğretmeni İbrahim Oktugan’ı, terör örgütü tarafından katledilen Aybüke Yalçın öğretmeni ve ölüm yıldönümü olan Türkan Saylan’ı anarak başladı.



"65 YIL BEKLEYECEKLER"

“Türkiye Cumhuriyeti tarihinin ilk eğitim mitingi yapılıyor” diyen Özel, “Bugün 91 bin norm kadro açığı var 23 bin de emekli. Bugün 114 bin öğretmeni atadığınızda bir tane öğretmen fazlası olmuyor kamuda. Ama ne yapıyorsunuz? 23 bin emekli var 20 binini atıyorlar. Ve diyorlar ki, ‘üç yıl boyunca tasarruf tedbirleri yapacağız ve emekli kadar öğretmen atayacağız.’ Bu hesapla mevcut öğretmenlerin göreve gelmesi için tam 65 yıla ihtiyaç var. Ne diyordunuz ‘İtibardan tasarruf olmaz’ Yanlış. İtibardan tasarruf olur ancak eğitimde tasarruf olmaz. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum: Madem atamayacaktın, bu 1 milyon günahsızı niye okuttun? Niye umut verdin, niye onlara sırtını dönüyorsun?” dedi.

"MÜLAKAT HIRSIZLIKTIR"

“Mülakat haksızlıktır. Mülakat adam kayırmadır. Mülakat kul hakkına girmektir” diyerek sözlerine devam eden Özel, “Bakın ‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ diyorlar. Türkiye Yüzyılı demek Adalet ve Kalkınma Partisi’nin seçim sloganı demek. Parti sloganı müfredatın başlığı. Maarif Modeli diye isim koyduğunuz model 100 yıl öncesinin adını taşımakta 200 yıl öncesinin ruhunu taşımaktadır. Oysa incelendiğinde müfredat eğitim programı geliştirme ilkelerine uygun değildir, akademik değildir, etik kurallara uygun değildir. Bu müfredatta ülkemizin kurucusu Atatürk’ün adı yok denecek kadar az anılmıştır. Bu müfredatta Cumhuriyet’in kurucu kadrolarının adı yoktur. Atatürk ve arkadaşlarıyla sorunu olan bu müfredat yok hükmündedir” diye konuştu.

Özel, sözlerini şöyle noktaladı: “Bütüncül eğitim kandırmacasıyla, maneviyatı anlatan ÇEDES projesiyle küçücük çocukların sınıfına kabirler taşıtan, rüyalarına girdirten, umut yerine korkuyu, mutluluk yerine dehşeti öğreten bu kafaya sonuna kadar direneceğiz.”

"TAHRİBATIN SORUMLUSU AKP İKTİDARI"

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay mitingde yaptığı konuşmada, “Bu ülkede fındık mitingi yapıldı, patates mitingi yapıldı, hepsi çok doğruydu ama ilk defa bir eğitim mitingi yapılıyor. Bir kere aç susuz bıraktığınız çocukların derdini dinlediniz mi? Bir kere atanmayan öğretmenin derdini dert edindiniz mi? Eğitimde yarattığınız tahribatın sorumlusu sizsiniz” dedi.

Eğitim-Sen Genel Başkanı Kemal Irmak ise “Biz liyakat dedikçe onlar ‘biat ve mülakat’ dediler. Biz ‘laik, demokratik, kamusal ve karma eğitim’ dedikçe onlar ‘eğitimi dincileştireceğiz’ dediler. Bu son müfredata ve bu karanlık gidişe karşı biz ‘toplumsal aydınlanma’ diyoruz, onlar ‘Hayır toplumu bir bütün olarak karanlığa sürükleyeceğiz’ diyorlar” diye konuştu.



"KIZ ÇOCUKLARI OKULDAN KOPMASIN"

TÜRKIYE Üniversiteli Kadınlar Derneği Genel Başkanı Meral Güler mitingde “Kadın erkek eşitliğinin hiçbir zaman eğitim sisteminde olmadığını biliyoruz. Ama artık olmalı derken tam tersi müfredatla karşı karşıya kaldık. Biz kadın erkek eşitliğinin eğitim modelinde geçmesini istiyoruz. Kız çocuklarının da erkek çocukları kadar eğitime katılmasını istiyoruz” dedi.

Dört kez KPSS’ye girmesine karşın atanmayan okulöncesi öğretmeni Hilal Başkapan ise şu ifadeleri kullandı: “Bizler mesleğimizi insani şartlarda yerine getirmek istiyoruz. Şu an objektifliğine asla inanmadığımız bir sisteme geçiliyor. Böyle olduğuna kendileri de inanıyor ki seçim sürecinde mülakatın kaldırılacağını vaat etti.”

