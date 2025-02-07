CHP lideri Özel, PM toplantısı öncesi İmamoğlu ve Yavaş’la süreci masaya yatıracak: Toplantılar düğümü çözecek

Yayınlanma: 07.02.2025 - 04:00

Güncelleme: 07.02.2025 - 04:00

Toplantıda adayların seçime katılma koşullarından seçimin tarihine kadar tüm detaylar ele alınacak. CHP lideri Özgür Özel’in ise bu toplantıdan önce potansiyel aday adayları olan Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Bu görüşmeye ilişkin “Önseçim takvimi potansiyel adaylara da sorularak çıkartılır” diyen CHP kurmayları, “Pazartesi günü Mansur Bey tekrar genel başkanımız ile görüştü. Orada adayın açıklanmasının erken olacağı ile ilgili kaygılarını tekrar iletti. Ancak adayın belirlenmesiyle ilgili önseçim yapılması konusunda herhangi bir itirazı yok. Kamuoyunda ‘CHP’de bu önseçimden ayrılık mı olur?’ diyenler oluyor ama iki başkanımız da tarihi sorumlulukları gereğinde hareket ediyor. İkisi de kendi geleceklerinden çok bu ülkenin iyiliğini istiyor” değerlendirmesini yapıyor.

Yavaş’a yakın isimler, aday açıklamasının erken olduğuyla ilgili rahatsızlığını yinelerken “Yavaş’ın hiçbir senaryoda CHP’den ayrılmayacağını ve önseçimle ilgili verilecek karar karşısında parti disiplini içerisinde hareket edeceğini” söylüyor. Yavaş’ın önseçimde adaylık kararını da pazartesi yapılacak toplantı sonrası netleştireceği aktarılıyor.

‘FORMÜLLERE İHTİYAÇ YOK’

Yavaş’a yakın isimler, “Mansur Bey kararını vermese de erken bulduğu bir önseçime girmeyebilir” derken parti yönetimi de bu ihtimale karşı “Takdir hakkı Mansur Bey’de” yorumunu yapıyor. CHP lideri Özel’in önseçim kararından dönmeyeceğinin altı çizilirken Yavaş’a da süreçle ilgili küslük çıkmaması için farklı formüller teklif edildiğiyle ilgili iddiaları yanıtlayan CHP kurmayları, “Bu süreç makam pazarlıklarının olduğu, tekliflerin gittiği bir süreç değil. Her zaman dediğimiz gibi ülkenin ortak çıkarlarının düşünüldüğü bir süreç. İki isim de partiye olan saygılarını zaten açıklıyor. Bu nedenle böyle formüllere ihtiyaç yok” diyor.