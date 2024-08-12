CHP lideri Özel, saha turuna Güneydoğu ziyaretleriyle devam edecek

Yayınlanma: 12.08.2024 - 09:17

Güncelleme: 12.08.2024 - 09:17

Olimpiyat Oyunları’na katılan milli sporculara yerinde destek vermek için Paris’e giden CHP lideri Özgür Özel, gelecek hafta yurt içi gezilerine devam edecek. Bu kapsamda Özel, 22-24 Ağustos tarihlerinde Güneydoğu Anadolu turuna çıkacak ve sırasıyla Diyarbakır, Batman, Mardin, Şanlıurfa ve Gaziantep’e gidecek.

Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa’nın büyükşehir belediye başkanlarıyla görüşecek olan Özel, aynı zamanda şehirlerin valilerini de ziyaret edecek. Gittiği yerlerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek olan Özel, CHP’nin 1984 yılından bu yana ilk kez kazandığı Batman Hasankeyf Belediyesi ile 1989 yılından bu yana ilk kez kazandığı Gaziantep Şehitkamil Belediyesi’ni de ziyaret edecek. Ayrıca partisini tüzük kurultayına hazırlayan ve bu kapsamda örgütlerinin önerilerini dinlemeye devam eden Özel, her ilde CHP il başkanlıklarında, parti örgütü ile de bir araya gelecek.

ANTEP’TE FISTIK MİTİNGİ

Öte yandan; yerel seçimlerden sonra atanmayan öğretmenlerle İstanbul’da yaptığı mitingle “tematik mitingler” başlatan Özel, “Geçim olmazsa seçim olur” sözleriyle yürüttüğü bu mitingleri devam ettirecek. Özel bu kapsamda Ankara’da emekli, Rize’de çay, Tekirdağ’da buğday, Gebze’de geçim, Giresun’da fındık mitingi yaptıktan sonra bu kez de fıstık üreticilerinin sorunlarını duyurmak için 24 Ağustos Cumartesi günü Gaziantep’te “fıstık mitingi” düzenleyecek. Fıstık mitingi, Özel’in 3 gün sürecek Güneydoğu Anadolu programının son gününde gerçekleşecek.