Özgür Özel Paris'te: ‘Sağ yanımda Mansur Yavaş sol yanımda Ekrem İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez’

Yayınlanma: 06.08.2024 - 22:14

Güncelleme: 06.08.2024 - 22:14

Yarın açılacak olan İstanbul Evi'ndeki son hazırlıkları İmamoğlu ile birlikte inceleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, iki başkanla birlikte ziyaretini değerlendirdi:

"Kurultaylık bir şey yok, biz evvel ezel beraberiz. Bundan sonra da hep beraber olacağız. Sağ yanımda Mansur Yavaş sol yanımda Ekrem İmamoğlu olduktan sonra bu takımı kimse yenemez. Takım tam kadro bugün tam kadro geldik milli takımı izledik, çok keyifliydi. Üçümüz ayrı olabilir miyiz? Türkiye’yi yeniden demokrasiye kavuşturana kadar Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini yeniden iktidar yapana kadar bu üçlü birlikte çalışmaya devam edecek."

"GENÇLERİN AK PARTİ'Yİ ENGELLEYECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Özel, Instagram yasağının Türkler için Paris’te de devam etmesinden yakınırken, gelecek seçimlerde gençlere yönelik umudunu vurguladı:

"Türkiye’den gelenlerin Instagramı burada da kapalı ekstra gayret göstermek gerekiyor. Sağ olsun Tayyip Bey bizim telefonları lanetlemiş burada da çalışmıyor. Geldik burada Paris’te bir tek Türklerin Instagramı çalışmıyor eğer kapandığı gün Türkiye’deyseniz, bir şekilde lanetlenmiş telefon. Ama çok utanç verici bir şey. Kabul edilecek bir şey değil buna gençler çok kızıyorlar. Ben aslında bu tip şeylerin yaşanmasını şu açıdan önemli görüyorum, gençler bir mantığı görüyorlar. Festivalleri yasaklayanlar, konserleri yasaklayanlar, gazetecilere muhalif haber yapıyorsa akreditasyon koyanlar, sanatçılara kendisini desteklemiyorsa konser yaptırmayanlar filan en son buralara kadar geldiler. Geçen seçimde gençler bunlara bir ders verdi anlamadılar. Ümit ediyorum gelecek ilk seçimde artık ders vermek değil tasdiknameyi alıp bu işleri bırakmak üzere gençler en büyük cezayı onlara verecek. Ben gelecek seçimde şu an oy kulanan veya gelecek seçimde seçmen olacak gençlerin Tayyip Erdoğan’ı ve AK Parti’yi kalıcı olarak engelleyeceklerini düşünüyorum. Instagram’ı kapatmak filan neymiş onları siyasetten engelleyecek gençler. O zaman göreceğiz burada Paris’in rahatlığıyla bu sivil kıyafetlerle bu kadar ciddi olabileceğim."