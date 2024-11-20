CHP lideri Özel sokakta erken seçim talebinin arttığını söyledi

Yayınlanma: 20.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 04:00

CHP lideri Özgür Özel, Esenyurt’ta yaptığı merkez yönetim kurulu toplantısında kayyum gündeminin yanı sıra milletvekillerinin 81 kentte yaptığı gezileri de değerlendirdi. Sokakta erken seçim talebinin arttığını söyleyen Özel’in “Bu talebi daha görünür kılalım” dediği öğrenildi.

Toplantının ana gündemini yerine kayyum atanan ve tutuklanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ve bundan sonra ilçede izlenecek yol haritası oluşturdu. CHP kurmayları, partinin Esenyurt’taki nöbetinin süreceğini söyledi.

CHP lideri Özel’in dün Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde paylaştığı anketi de anımsatan partililer “Esenyurt’ta büyük bir çoğunluk atanan kayyumdan rahatsız. AKP’ye oy veren seçmen de bunu doğru bulmadığını söylüyor” ifadelerini kullandı. Toplantıda Ahmet Özer’in gönderdiği bir mektubun da okunduğu öğrenildi.