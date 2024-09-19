CHP lideri Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısı için 24 Eylül’de ABD’ye gidiyor

Yayınlanma: 19.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.09.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gelecek hafta yapılacak Sosyalist Enternasyonel toplantısı için Amerika’ya gidecek ve burada partisinin tüzük kurultayında hazırladıkları “Ankara Deklarasyonu”nu paylaşacak.

CHP lideri Özel, Sosyalist Enternasyonel toplantısı için 24 Eylül’de ABD’ye gidecek. Özel burada İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı’nda hazırladıkları “Ankara Deklarasyonu”nu açıklayacak. Deklerasyon daha sonra Sosyalist Enternasyonel üyesi ülke temsilcilerinin imzasıyla Birleşmiş Milletler’e sunulacak.

‘SOL’A MÜCADELE ÇAĞRISI

Deklarasyonun içeriğine ilişkin konuşan CHP kurmayları “Yaşadığımız jeopolitik gerilimlerden, iklimle ilgili kaygılara kadar pek çok konuya değinildi. Genel başkan da sunarken yapacağı konuşmada dünyadaki ekonomik, siyasal pek çok krize karşı sosyal demokrat, sol partilerin daha dayanışmacı bir tavırda olması gerektiğine vurgu yapacak. Özellikle Avrupa’da yükselen sağa karşı dünyadaki sol partilerin birlikte mücadele etmesi gerektiğine dikkat çekecek” dedi. Özel’in ayrıca Batı Şeria’da İsrail askerlerince öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi’yi de anması bekleniyor.