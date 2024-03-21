CHP lideri Özel, Trabzon’da yurttaşlara seslendi, anketlerde önde olduklarını söyledi:Hesapları bozulacak

Yayınlanma: 21.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 21.03.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Trabzon’da miting yaptı. Özel, konuşmasına “Trabzon ve Trabzonlunun kazanma vakti. Kaybettiğimiz itibarı tekrar kazanacağız” sözleriyle başladı. Trabzon için yapılan anketlerde CHP’nin önde olduğunu belirten CHP lideri Trabzon’u kazandıkları takdirde kardeş belediye protokolü kapsamında Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile yakın ilişkide olacağını söyledi. Özel, “Ahmet Kaya, Ortahisar belediye başkanı olsun, Ekrem İmamoğlu buraya yağdıracak. Kardeş belediyecilik protokolü ile burada bambaşka bir hikâye yazacağız. Tüm varlıklarımızı satan bir iktidarımız var. Artık değişim zamanı. Burayı çantada keklik görenlerin bütün hesapları bozulacak. Tahribata değil, tahkimata geliyorum. 1 kuruşunuzu kimseye yedirmeyeceğime söz veriyorum. Türkiye’yi dönüştürmeye Trabzon’dan başlayacağız” dedi.

‘İTİRAZIMIZ BÜYÜK’

Fındıkta taban işlem fiyatının 4 dolar olması gerektiğini belirten Özel, şu ifadeleri kullandı: “Fındıkta şirketler bizimle kedinin yumakla oynadığı gibi oynuyorlar. Fındık için uluslararası tekellerin oynadıkları oyunu kıracak çalışmalara ihtiyaç var. Trabzon, fındık demektir. Fındığa verilecek para, sadece bahçe sahibine destek değil, Trabzon’a destek anlamını taşır.” Konuşmasında kendisi için “Emeklileri kışkırtıyor” denildiğini söyleyen Özel şöyle konuştu: “Vallahi, kışkırtmaya da varım, yollara dökmeye de varım. Yeter ki emekliler hakkını alsın. Genel başkanımız Kılıçdaroğlu zamanında ‘emeklilere bayram ikramiyesi veremezsin’ dediler. 2018’de seçim gelirken kendileri 1000 lira verdiler. O gün o para 24 kilo kıyma alıyordu. Şimdi 3 bin lira verdiler, 6 kilo kıyma alıyor. 18 kilo kıyma kursağınızdan alınmış. İtirazımız büyük.”

