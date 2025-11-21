CHP lideri Özel, yeni çözüm süreci komisyonu üyeleriyle Öcalan ziyaretini konuştu: CHP komisyonu bekliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün partisinin genel merkezinde yeni çözüm süreci için kurulan komisyonun CHP’li üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda komisyonun terörist ele başı Abdullah Öcalan’la görüşmesi konusunda CHP’nin tutumu değerlendirildi. Toplantıdan önce komisyon üyelerinin de kendi içinde konuyu değerlendirdikleri öğrenildi. Ancak toplantıda herhangi bir oylama yapılmadığı vurgulandı.

Parti kurmayları toplantı öncesi yaptığı değerlendirmelerde; hem parti yönetiminde hem de komisyon üyeleri arasında “İmralı’ya gidilmemesi görüşünün ağır bastığını ancak Özel ile yapacakları toplantının kararda belirleyici olacağını, bu nedenle toplantının beklenmesi gerektiğini” söylüyordu.

CHP lideri Özel ise 31 Temmuz’da kendisine CHP’nin İmralı’ya heyet göndermesi konusu sorulduğunda “CHP, İmralı’ya heyet göndermez. Böyle bir niyetimiz olmaz. Biz bu işlerin konuşulabileceği tek yerin Meclis olacağını düşünüyoruz. ‘Gider miyim, yapar mıyım?’ Bu sorunun hepsinin cevabı, ben Meclis’te komisyonu yetkilendiririm. Ne yapılacaksa onlar yaparlar, gelirler partimize de bilgi verirler” demişti.

TOPLANTIDAN KARAR ÇIKMADI

Dün toplantı sona erdikten sonra konuşan komisyon üyeleri, toplantıda bir oylama yapılmadığını söyledi. Toplantıdan net bir sonuç çıkmadığını da aktaran partililer “Gitmek isteyen ya da istemeyen diye bir basit değerlendirme yapılmadı. Herkes gidilse ne olur, gidilmese ne olur, bu konuda görüşlerini paylaştı. Bir oylama yapılmadı” dedi.

CHP’nin konuyla ilgili tutumunu bugün komisyon toplantısında açıklaması bekleniyor.