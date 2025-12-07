CHP lideri Özel, yeni yönetim kadrosunu belirledi: CHP'de yeni kadro şekillendi

CHP lideri Özgür Özel, partisinin 39. Olağan Kurultayı sonrası yeni seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleriyle dün ilk toplantısını gerçekleştirdi. Özel, toplantı öncesi partilileriyle Anıtkabir’i ziyaret etti. Özel’e ziyaretinde PM üyelerinin yanı sıra CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol ve Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın da eşlik etti.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün mozelesine çelenk bırakan Özel, Anıtkabir Özel Defteri’ne de “Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan cumhuriyetimizi çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan CHP, bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye baskanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz” notunu düştü.

Heyet daha sonra İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün gömütünü de ziyaret etti ve çiçek bıraktı.

11 İSİM YERİNİ KORUDU

Anıtkabir ziyareti sonrası CHP genel merkezinde yapılan ilk PM toplantısında partinin yeni yönetimi belirlendi. Önceki MYK’de yer alan 10 isime yeni yönetimde de görev verildi. Partinin genel sekreteri yine Selin Sayek Böke oldu. Örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı, yurt içi ve yurt dışı olarak ikiye ayrıldı. Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı yine Ensar Aytekin olurken, eylül ayında partinin yurt dışı örgütlenmesinde görevlendirilen Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, yeni oluşturulan Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Partinin İdari ve Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, MYK’deki yerini korudu. Hukuk işleri birimi ikiye bölünen yönetimde Gül Çiftçi’nin yanında Gökçe Gökçen, Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

PARTİ SÖZCÜSÜ DEĞİŞTİ

Yeni yönetimde Parti Sözcüsü olan Deniz Yücel’in yerine Kemal Kılıçdaroğlu döneminde genel başkan yardımcılığı yapan İstanbul Milletvekili Zeynel Emre getirildi. Partide daha önce ekonomi politikalarından sorumlu olan Yalçın Karatepe’ye yeni MYK’de yer verilmezken, PM’ye yeni seçilen ekonomist-yazar Güldem Atabay Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Partinin Gölge Kabinesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan sorumlu olan Gamze Taşcıer’e de yeni dönemde yer verilmezken, daha önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan sorumlu olan Ulaş Karasu; İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi.

YENİ BİRİMLER OLUŞTURULDU

Partiye yolsuzluklarla mücadele, insan hakları, çevre politikaları, işveren örgütleriyle ilişkiler ve siyasi partilerle ilişkiler gibi yeni genel başkan yardımcılıkları da eklendi. Bu kapsamda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başdanışmanı olan ve CHP’ye Gelecek Partisi’nden katılan Serkan Özcan, Kurumsal İlişkiler ve Siyasi Partilerle İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

DEVA Partisi’nden CHP’ye katılan Evrim Rızvanoğlu da Çevre, Doğa ve Hayvan Hakları Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi. İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu oldu. Açıkladığı belgelerle gündem olan Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz da yeni oluşturulan Kamu Denetimi ve Yolsuzluklarla Mücadele Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. Böylece daha önce üye sayısı 24 olan CHP’nin MYK’sinin üye sayısı 18’e düştü.

Partinin önceki yönetiminde görev alan Aylin Nazlıaka, Sevgi Kılıç, Murat Bakan, Gülşah Deniz Atalar, Suat Özçağdaş, Zeliha Aksaz Şahbaz, Pınar Uzun Okakın, Erhan Adem ve Mehmet Necati Yağcı’ya da görev verilmemesiyle, yönetimdeki 12 isme MYK’de yer verilmemiş oldu. Bu isimlerin yerine 7 yeni üye, MYK’ye girdi.

GÖLGE KABİNE SONRA BELİRLENECEK

Bundan sonraki süreçte Özel’in yeni yönetimde görev vermediği isimleri “Kimseyi geride bırakmayacağız” diyerek partinin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’nde yer vermesi bekleniyor. Bu kapsamda partinin daha önce iki katı ofis çalışmalarına ayrılan Çevre Sokak’taki Bülent Ecevit Yerleşkesi’nin tamamı adaylık ofisine verilecek. CHP lideri Özgür Özel, bundan sonra 15 günde bir Aday Ofisleri’nde Gölge Kabine’yi toplayacak, 15 günde bir ise MYK toplantısına başkanlık edecek. Ofislere taşınacak Gölge Bakanlıklarda her bakanın çevresine 7-8 kişilik bir ekip de kurulacak. Partiye yeni katılan Ozan Bingöl, eski TÜRMOB Önceki Genel Başkanı Emre Kartaloğlu, Kerim Rota, Oya Ünlü Kızıl, Türkiye Veteriner Hekimler Birliği’nin 50. Dönem Başkanı Murat Arslan, Diş Hekimi Nihat Dağ, Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen, Prof. Dr. Barış Övgün, Prof. Dr. Şule Özsoy Boyunsuz ve İlhan Cihaner gibi isimlerin ofislerde görev alması bekleniyor. Gölge Kabine’nin 15 Aralık’ta yapılacak toplantıda açıklanacağı söyleniyor.

YDK BAŞKANI YİNE ÖZER OLDU

CHP’nin Yüksek Disiplin Kurulu da dün en yaşlı üyesi Remzi Kazmaz başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantıda, yapılan seçimde, YDK Başkanlığına yine Turan Taşkın Özer seçildi. YDK Başkan Yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve YDK Sekreterliğine Deniz Çakır oy birliğiyle seçildi.