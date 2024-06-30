CHP lideri Özel Yurtdışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı’nda konuştu:

Yayınlanma: 30.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.06.2024 - 04:00

CHP’nin İstanbul Planlama Ajansı’nda düzenlediği ve üç gün sürecek “Yurtdışı Birlikleri İkinci Yüzyıl Vizyon Çalıştayı” başladı. Çalıştayın ilk günkü programına CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul il başkanı Özgür Çelik, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan Özel, “CHP, 47 yıl sonra birinci parti oldu. Bu, hepimiz için çok büyük bir gurur, çok büyük bir onur kaynağı.Cam tavanı yurtiçinde olduğu gibi, yurtdışında da kırmak gibi bir sorumluluğumuz var” dedi.

CEMAAT VE TARİKAT UYARISI

Yurtdışında yaşayan Türklerin birçok sorunu olduğunu belirten Özel, şöyle konuştu: “Yurtdışında yaşayan Türklerin, derdiyle dertlenmek, iyi kötü gününde onunla birlikte olmak ve sorununa temas etmek çok önemli. Aksi takdirde birtakım cemaat yapıları, birtakım tarikat yapılarının alan bulduğunu görmemiz gerekiyor.”

‘BU UTANCI AKP YAŞATTI’

Türkiye’nin gri listeden çıkması ile ilgili de konuşan Özel, “Biz gri listeye 2021 yılında girdik. Dün çıktık. Bu övünülecek değil, çok utanılacak bir durumun, AK Parti’nin bu ülkeye son üç yılda yaşattığı gerçeğidir. Üç yıldır bizi orada tutan ve Türkiye’yi bu utançla yüzleştiren bu iktidardan başkası değildi” dedi.

‘ÖNEMLİ AMA CİDDİYE ALMIYORUZ’

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) tam üyeliğinin CHP’nin başlattığı 60 yıllık bir hedef olduğunu dile getiren Özel, “Erdoğan’ın uzun süredir ağzına almadığı hatta her aldığında bir polemik alanı olarak iç politika malzemesi yaptığı Avrupa Birliği ilişkilerini yeniden hatırlamış olmasını önemsiyoruz. Ancak çok da ciddiye almıyoruz. Çünkü güpegündüz havai fişekler atarak kutlanan bir başlangıç bir kilometre taşı günden sonra bugün savrulduğumuz nokta iktidarın bu konuda samimi olmadığını gösteriyor. Siz Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kararlarına ısrarla direnirseniz, ülkemizin Anayasa Mahkemesi’nin kararlarına uymuyorsanız, mahkeme kararlarını hiçe sayıyorsanız ve tüm yargı organları üzerinde bir vesayet kuruyorsanız; sizin AB diye bir hayaliniz olamaz” şeklinde konuştu.

İMAMOĞLU'NDAN PARTİ İÇİ REKABET UYARISI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşmasında parti içi rekabet konusunda uyarılarda bulundu. İmamoğlu, “Parti içindeki rekabet, birbiri ile yan yana koşarken birbirini ayağına çelme takmak değil, daha hızlı koşma mücadelesidir; ayrışmanın değil, bütünleşmenin aracıdır. Çeşitli ülke ve şehirlerdeki CHP yurtdışı örgütlerinde, dönem dönem parti içi rekabetin yıpratıcı hal alabildiğini görüyoruz. Tabii son derece sınırlı sayıda örnekler olsa da çok hassas ve çok tarihi bir dönemden geçtiğimizin farkına vararak -her zaman her yerde söylüyorumbazı bildiğimiz, gördüğümüz, dönem dönem yüksek seviyede kınadığımız bütün tavır ve davranışlardan uzak, bir arada konuşabilmeyi başarmak zorundayız. Partimize yakışmayan tek bir uygulamaya, söze, hatta tek bir bakışa bile geçit vermemeliyiz” diye konuştu.