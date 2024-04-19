CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşme için açıklama: 'Yeni bir süreç olabilir'

Yayınlanma: 19.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.04.2024 - 06:59

CHP lideri Özgür Özel, partisinin Meclis’te yapılan kapalı grup toplantısı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Özel, seçim sonrasında yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan görüşmek için randevu istedğini açıklamıştı. Önceki gün de Erdoğan, Özel’in randevu talebine ilişkin “Sayın Özel’e kapımız açık. Ele alacağımız konu başlıklarımız çok, ziyarete geldikleri anda oturur konuşuruz” ifadelerini kullanmıştı. Görüşmenin ne zaman olacağına ilişkin soruya Özel, “Çok gecikmez önümüzdeki veya sonraki hafta olur. Sayın Erdoğan’ın da takvimine göre, özel kalemler belirlerler” cevabını verdi.

"FİKİRLERİNİ ALACAĞIM"

Özel sözlerine şöyle devam etti:

“Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil. Biz nezaket görüşmesini bayramda, telefonda yaptık. Benim de önemli gündemlerim olacak. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil, uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim bir görüşme olacak. Sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. Erdoğan’la görüşme için önce parti içi kurullarla teması tamamlayacağım, hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin son aşamada fikirlerini alarak gideceğim.” Özel, konuşmasında Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlandığını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da yanıt verdi. Özel, “Seçmenin mektubunu balkonda okuyup, grupta masal okumak ders almamak demektir. O zaman size sandıkta daha çok verilecek ders var. O dersi de milletimiz size verir. Bu bakış açısına milletimiz 31 Mart’ta sarı kart gösterdi. İkinci sarı kart geliyor” dedi.

Yerel seçimlerin CHP için bir zafer olarak görülemeyeceğini de söyleyen Özel, “Elde ettiğimiz seçim sonucu bir zafer değil, çok önemli bir görevdir. Bizler milletimiz tarafından çok büyük bir zafer için görevlendirildik. Bu görev ikinci yüzyılın ilk genel seçimlerini kazanmaktır” ifadelerini kullandı.

MURAT EMİR YENİ BAŞKANVEKİLİ

CHP’nin kapalı grup toplantısında Afyonkarahisar Belediye başkanı seçilen Burcu Köksal’ın yerine grup başkanvekilliği seçimi yapıldı. Seçimin sonucunda Ankara milletvekili Murat Emir, partinin yeni başkanvekili oldu.