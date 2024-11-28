CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den, Erdoğan’ın ‘seçim özeleştirisi’ne yanıt: ‘Rakibini küçümserse çok mağlubiyet alır’

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:39

Güncelleme: 28.11.2024 - 12:08

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden yapılan cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili “Bana hep iki aday soruldu, üçüncü sorulduğunda ona da başarılar dileriz. Bize bu seçimleri kazanacak ve bu sürece katkı sağlayacak yol arkadaşları lazım. Cumhuriyeti yeniden demokrasiye, güçlü bir parlamentoya kavuşturma gibi hayallerde ortaklaştıktan sonra sorumluluk alan sorumluluk alır, fedakarlık yapan fedakarlık yapar” dedi. Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Müsebbibi AK Parti olarak biziz” sözlerine de “Bu üstenci tavır ve kibir AKP’nin esas özeleştiri yapması gereken kısım. Tayyip Bey’e tavsiyem: Rakibini tanımadan yenemezsin. Ben rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ı kazandım. O rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara’da bir grup gazeteci ile bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Tutuklanan ve yerine kayyum atanan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer ile yarın yapacağı görüşme sorulan Özel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşme izni sürecinde yaşadığı konuşmaları aktardı. Özer tutuklanır tutuklanmaz Tunç’la görüştüğünü söyleyen Özel, 28 gün boyunca hem Bakan Tunç’la hem de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la görüşerek cezaevi ziyareti için izin almaya çalıştıklarını belirtti. En son Meclis’te yaptığı sert bir grup toplantısı konuşmasıyla olayı kamuoyuna duyurduğunu anımsatan Özel “İlk başka Meclis’in itibarı açısından duyulmasını istemedim. Bir milletvekilinin ya da bir genel başkanın kendi belediye başkanıyla görüşmesi noktasında iktidarın zorluk çıkarması Meclis’in itibarı açısından çok kötü bir şey. İktidarda olsam muhalefete bunu yaşatmaya üzülürüm. Tercih etmediğim bir üslupla bunu tenkit edince izin çıktı. Demek ki bu tartışmayı özleyen, gerginlikten beslenen bir iktidar var” ifadelerini kullandı. Kendilerinin sakin kalarak iktidar sorumluluğunda davrandığını vurgulayan Özel, “31 Mart’tan sonra biz birinci parti olmanının sorumluluğuyla olması gerektiği gibi yapıyoruz. Herhalde artık onlar da muhalefete hazırlanıyor. Normalde muhalefetin gerginliği tırmandırması lazım. Tam tersi oluyor. Demek ki iktidarla muhalefet psikolojik olarak el değiştirmiş” değerlendirmesini yaptı. Özel, görüşme izninin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın gecikmeksizin yapılmasını bekliyoruz” çağrısının ardından gelmesinin de tesadüf olmayabileceğini söyledi.

''KÜÇÜMSERSE MAĞLUBİYET ALIR''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “CHP nasıl bu kadar oy alabiliyor? Müsebbibi AK Parti olarak biziz” sözleri sorulan Özel, “Bu üstenci tavır ve kibir AKP’nin esas özeleştiri yapması gereken kısım. Siyaseti şu noktaya Tayyip Bey getirdi: Seçim kazanmayı geçmişte olan her şeyi aklama ve gelecek için bir meşruiyet alanı haline getirdiler. Ağır siklet boks maçı gibi yaptılar. 31 Mart’ta ünvan maçını biz kazanınca her şeyini kaybetmiş gördü. Tayyip Bey’e tavsiyem: Rakibini tanımadan yenemezsin. Ben onu çok iyi tanıdığımı kendisine de söyledim. Ben rakibimi tanıdığım için 31 Mart’ı kazandım. O rakibini tanımayıp küçümserse daha çok mağlubiyet alır” diye konuştu.

BAHÇELİ'YE 'MİLLİYETÇİLİK' GÖNDERMESİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çağrısıyla konuşulan “Çözüm Süreci” tartışmalarını değerlendiren Özel, şunları kaydetti:

“Parlamentoyu dışlarlarsa bunu doğru bulmam. Kırmızı çizgimiz şehit aileleri bu sürece rıza gösteriyor mu? Tut ki geçen seferki gibi parlamentoyu dışlayan bir süreç yürütüldü. Bunu eleştiririz, bunun içinde olmayız, parlamentoya davet ederiz. Devlet Bey her hafta pozisyonunu yenilemek, bu konuda yeni şeyler söylemek suretiyle gündemi elde tutmaya çalışıyor. Cumhurbaşkanının anayasa meselesiyle Öcalan’ın terör bitsin çağrısını aynı paragrafta anmak bir hesap olduğunu gösteriyor. CHP’nin milleti de memnun edecek devletin de çıkarlarını koruyacak planı Meclis üzerinden yürümektir. AKP ve MHP’nin planının parçası olmayız. Bunun devlet projesinden çok cumhur ittifakı projesi olduğunu düşünüyorum. AKP iktidardan düşerse devlete bir şey olmaz. Devlet Bey çok milliyetçi, ülkenin menfaatlerini düşündüğünü iddia ediyor. İktidarı değişebilen bir ülke refaha karışıyor. O yüzden Tayyip Bey’in gidişini hazmedememek, bunun için her yolu denemek aslında milliyetçilik değil. Gerçek milliyetçilik serbest seçimlerle iktidarın değişebilmesini temin etmek.”

ADAYLIKTA 'KİŞİSEL DAVRANMAYIZ'

CHP lideri Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu üzerinden süren Cumhurbaşkanlığı tartışmalarını da değerlendirdi. Yavaş’ın daha önce yerel seçimler için İYİ Parti’nin adaylık teklifini reddettiğini, İmamoğlu’yla da 2019’dan beri bir yol yürüdüğünü vurgulayan Özel, şunları söyledi:

“Mansur Bey’in Türkiye’nin daha iyi yönetilmesi noktasında bir talebi var. Bu noktada kendisinin de bir iddiası var, bundan doğal bir şey olamaz. Mansur Bey’in bütün CHP’nin içinde olduğu bir karar alma sürecinin sonuçlarına tüm yönleriyle saygılı olacağına inanıyorum. Bu konuda kendi beyanları da var. Mesele memleket meselesi. Burada kişisel davranamayız. Partinin en doğru adayı belirlemesi için bir yöntem belirleyeceğiz. Bana hep iki aday soruldu, üçüncü sorulduğunda ona da başarılar dileriz. Bize bu seçimleri kazanacak ve bu sürece katkı sağlayacak yol arkadaşları lazım. Ekrem Bey’le duygu ortaklığımız devam ediyor. Sorumluluk almak, fedakarlıkta bulunmak, bu iktidarı değiştirmek üzere yola çıktık. Bu yol arkadaşlığımı kimseden gizliyor değilim. Ekrem bey de gizlemiyor. O yüzden iktidarı değiştirme meselesi kişisel taleplerin çok ötesinde bir mesele. Kimimize sorumluluk kimimize fedakarlık düşüyor. Cumhuriyeti yeniden demokrasiye, güçlü bir parlamentoya kavuşturma gibi hayallerde ortaklaştıktan sonra sorumluluk alan sorumluluk alır, fedakarlık yapan fedakarlık yapar.”

BAŞKANLARLA YEMEK YİYECEK

İmamoğlu ve Yavaş’la birlikte tüm büyükşehir belediye başkanlarıyla Cuma günü bir araya geleceğini söyleyen Özel “Cuma günü benim başkanlığımda, Yılmaz Büyükerşen’in onursal başkanlığında Sosyal Demokrat Belediyeler Eşgüdüm Konseyi (SODEMBEK) toplantısında birisi Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı sıfatıyla birisi Tarihi Kentler Birliği Başkanı sıfatıyla cuma günü birlikteyiz. Hep birlikte bir yemek yiyeceğiz. SODEMBEK’in içinde bütün büyükşehir belediye başkanları var. Ayrıca baş başa bir üçlü yemek de üçümüzün de mutabık olduğu bir şey. Tarihini henüz belirlemedik. Uygun bir tarihte yaparız. Orada samimi bir diyalog ortamının işlediğini söyleyebilirim. Ekrem Başkan, Mansur Başkan ve benim aramda bir sıkıntımız yok” dedi. Cumartesi günü tüm belediye başkanlarıyla yapacağı toplantıya ilişkin bilgi veren Özel “O toplantının gündeminde esas olarak kayyumlar ve buna karşı CHP’li belediyelerin ortak tutumu, hep birlikte güçlü bir itiraz var” diye konuştu.

‘'KOLAY KAYYUM ATANACAK YERLER DEĞİL''

CHP’li belediyelere atanan kayyumların ve getirilen engellerin yanlış olduğunu vurgulayan Özel “Tayyip Bey çok yanlış tavır takınıyor. CHP’li belediyelerin öne çıkan hizmetleriyle kendi belediyelerini yarıştırmak yerine bize engel olmaya çalışması ters teper. AKP milletin gönlünden düştü. Bu tavırlarla gözünden düşüyor” dedi. Kayyumlara tepkilerinin sert bir şekilde devam edeceğini de söyleye Özel “CHP belediyeleri öyle kolay kayyum atanacak yerler değildir. Bunu herkes görmeli noktasında ısrarımız var. Tepkilerimiz devam edecek. Bunu ne kadar sürdürürlerse biz de o kadar sürdüreceğiz” dedi.

YURT DIŞI SEYAHATLERİ

Özel, gazetecilerle yaptığı sohbette yurt dışı seyahatlerinden de söz etti. Eski CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’le Azerbaycan’a gideceklerini belirten Özel, aralık sonuna doğru bir balkanlar turu düşündüklerini, 22 Aralık’ta da Fas’ta Sosyalist Enternasyonel toplantısına katılacağını aktardı. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’la görüşmek için başvurduklarını da paylaşan Özel “Esad’la görüşme talebimizle ilgili bizden resmi yazı istediler. Bir tarih istediler. Orada Rusya, Erdoğan ve Esad arasında bir denge var. Herhalde ondan dolayı biraz bekliyorlar. Ama ‘Size randevu vermeye karar verdik. Resmi bir yazı yollarsanız tarih bildireceğiz’ demişlerdi. Gecikmeden bir cevap alacağımızı düşünüyoruz” dedi. Özel, Filistin’le ilgili de “Filistin’de hava sahasının açılmasını bekliyoruz. Uçağımızın kuyruk numarasına kadar bildirildi. Mahmut Abbas davet etti. Telaviv’e gidip oradan geçmemiz gerekiyor. ‘Güvenlidir, gelebilirsiniz’ dediklerinde gideceğiz” ifadelerini kullandı.