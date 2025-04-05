CHP lideri Özel’in tek aday olduğu kurultayda, yönetimde büyük değişiklik beklenmiyor

Yayınlanma: 05.04.2025 - 04:00

Güncelleme: 05.04.2025 - 04:00

CHP’nin yarın yapacağı olağanüstü kurultayda Özgür Özel tek aday olarak görülürken, Parti Meclisi (PM) seçimlerinin de çarşaf liste yöntemiyle yapılması bekleniyor. CHP lideri Özel’in 60 kişilik PM için kendi önerdiği isimleri bir anahtar listeyle delegelere sunacağı söyleniyor. Kurultay kararının kayyum riskine karşı alındığı ve olağanüstü bir dönemden geçildiği için Özel’in PM’de veya Merkez Yönetim Kurulu’nda (MYK) çok fazla değişiklik yapmayacağı iddia ediliyor. Partinin Gölge Kabinesi’nin de Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında aktif rol oynayacak bir şekle dönüştürüleceği konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partiye kayyum atanması riskine karşı olağanüstü kurultay kararı almasının ardından CHP, yarın İrade Milletindir temasıyla 21. Olağanüstü Kurultayı’nı gerçekleşktirecek. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kurultayda aday olmadığını resmen açıklamasının ardından yarınki kurultayda Özel’in tek aday olması bekleniyor. Bu nedenle 60 kişilik Parti Meclisi (PM) için yapılacak seçimler daha çok merak ediliyor. Parti kulislerinde CHP lideri Özel’in PM’de büyük bir değişiklik yapmayı düşünmediği konuşuluyor. CHP kurmayları bu durumu “Şu anda partimize yapılmak istenen bir operasyona karşı bir olağanüstü kurultay yapıyoruz. Yani bir olağanüstü bir durumun kurultayını yapıyoruz. Bu nedenle PM’de de Merkez Yönetim Kurulu’nda da büyük değişiklikler olmayacaktır. Çok ufak değişikler olabilir” ifadeleriyle anlatıyor.

GÖLGE KABİNE YENİ ŞEKİL ALABİLİR

Kurultaydaki PM seçimlerinin listede yer alan tüm isimlerin ayrı ayrı oylandığı çarşaf liste şeklinde oylanması bekleniyor. CHP lideri Özel’in de ilk olarak genel başkan seçildiği kurultaydaki gibi PM’de yer almasını düşündüğü isimleri delegelere öneren bir anahtar liste paylaşacağı söyleniyor. Partide yönetimi eleştiren isimlerin ise bir genel başkan adayı çıkartmak yerine PM’de yer almak için aday olması ve Özel’in anahtar listesini “delmeye çalışması” bekleniyor. Partinin Merkez Yönetim Kurulu’ndan üyelerin yer aldığı Gölge Kabine’deki isimlerde de çok fazla değişiklik olmayacağı iddia edilirken, Gölge Kabine’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında aktif rol oynayacak bir şekle dönüştürüleceği konuşuluyor. İmamoğlu’nun gazetemize yaptığı açıklamadaki “Ankara’da ve İstanbul’da cumhurbaşkanlığı ofisleri kuracağız” ifadelerine gönderme yapan CHP kurmayları “Gölge Kabine üyeleri bu Cumhurbaşkanlığı Ofisleri’nde daha fazla çalışma yürütebilir. Zaten devam eden yeni program çalışmaları vardı. Bu program çalışmaları hükümet programına evrilecekti. Şimdi bu ofislerle birlikte seçime çalıştığımız, ülkeyi yönetirken neler yapacağımıza hazırlandığımız bir sürece geçilebilir” diyor. Ancak kurmaylar, şimdilik konunun netleşmesi için kurultay sonrasının beklenmesi gerektiğini vurguluyor.

UYSAL ADAYLIĞINI DUYURDU

Öte yandan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, yarın yapılacak kurultayda genel başkan adayı olacağını açıkladı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama paylaşan Uysal, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisi CHP’ye yakışan partimizi gönülden birleştirecek demokratik süreçleri uygulamaya almaktır. Demokrasiye katkı sunmak, olağanüstü şartlarda gittiğimiz olağanüstü kurultayımızdan topluma güçlü bir demokrasi ve birliktelik mesajı vermek için, CHP’mizin bu olağanüstü süreçleri demokratik teamüllerden ödün vermeden yönetmesi için 33 yıllık siyasi tecrübemi ve birikimimi partimin ve ülkemin hizmetine sunma cesaretiyle CHP genel başkan adaylığımı açıklıyorum” ifadelerini kullandı. Uysal’ın resmen aday olabilmesi için 69 delegeden imza alması gerekiyor.