CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: ‘Tepki oylarının farkındayız’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin uzun bir süre sonra ilk defa birinci parti olduğu seçimin sonuçlarını Ankara’daki kurmaylarıyla değerlendirdi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 03.04.2024 - 04:00
CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: ‘Tepki oylarının farkındayız’
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Seçmenin iktidarı uyardığını söyleyen kurmaylar, “Yerelde iktidar el değiştirdi. Doğru kadrolar ve adaylarla işi yönettik. İnsanların ülkedeki hukuksuzluklara isyanı da bir diğer etki ama özellikle büyükşehirlerde bile insanlar artık geçim derdini düşünüyor, bir çıkış arıyor. Bunun etkisi de sandığa yansıdı” dedi. Türkiye ittifakı söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyleyen partililer, “Bu seçimde ‘Kürt seçmen sadece bir partiye oy verir, milliyetçi seçmen sadece belli bir partiye oy verir’ algısını da değiştirdik. CHP’ye oy verilebildiğini gösterdik. İYİ Parti daha saldırgan bir dil kullandı ama insanlar zaten AKP ve MHP’nin kullandığı bu dilden sıkılmıştı” değerlendirmesini yaptı.

1989 yerel seçimlerini anımsatan kurmaylar, “Verilen oyların tamamının CHP’ye verilmediğini, tepki oylarının etkisi olduğunu biliyoruz. Başkanlarımızın çok iyi çalışmasını sağlayarak verilen oyların hakkını vermek istiyoruz” dedi. Bu kapsamda Yılmaz Büyükerşen’in başında olduğu yerel yönetimden sorumlu koordinasyon biriminin aktif olacağını vurgulayan partililer; her başkanın beş yıl boyunca etkili çalışması için genel merkezin süreci takip edeceğini söyledi. Ayrıca hiçbir belediyede işçi kıyımının olmayacağının altı çizildi. 

MYK BUGÜN TOPLANIYOR 

CHP lideri Özel’in bayramdan sonra partisinin il başkanları ve yeni seçilen belediye başkanlarıyla toplantılara başlaması bekleniyor. Ayrıca partinin; yeni kazanılan belediyelerde bugüne kadar yapılan usulsüzlükleri inceleyeceği ve kamuoyuna açıklamalar yapabileceği de kaydediliyor. Öte yandan CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Özel başkanlığında bugün saat 13.00’te toplanacak


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