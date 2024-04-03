CHP lideri Özgür Özel, Ankara’da kurmaylarıyla seçim sonuçlarını değerlendirdi: ‘Tepki oylarının farkındayız’
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin uzun bir süre sonra ilk defa birinci parti olduğu seçimin sonuçlarını Ankara’daki kurmaylarıyla değerlendirdi.
Seçmenin iktidarı uyardığını söyleyen kurmaylar, “Yerelde iktidar el değiştirdi. Doğru kadrolar ve adaylarla işi yönettik. İnsanların ülkedeki hukuksuzluklara isyanı da bir diğer etki ama özellikle büyükşehirlerde bile insanlar artık geçim derdini düşünüyor, bir çıkış arıyor. Bunun etkisi de sandığa yansıdı” dedi. Türkiye ittifakı söylemiyle kullandıkları birleştirici dilin seçmeni CHP’de topladığını söyleyen partililer, “Bu seçimde ‘Kürt seçmen sadece bir partiye oy verir, milliyetçi seçmen sadece belli bir partiye oy verir’ algısını da değiştirdik. CHP’ye oy verilebildiğini gösterdik. İYİ Parti daha saldırgan bir dil kullandı ama insanlar zaten AKP ve MHP’nin kullandığı bu dilden sıkılmıştı” değerlendirmesini yaptı.
1989 yerel
seçimlerini
anımsatan
kurmaylar,
“Verilen oyların
tamamının CHP’ye
verilmediğini,
tepki oylarının
etkisi olduğunu
biliyoruz.
Başkanlarımızın çok iyi
çalışmasını sağlayarak
verilen oyların hakkını
vermek istiyoruz” dedi.
Bu kapsamda Yılmaz
Büyükerşen’in başında
olduğu yerel yönetimden
sorumlu koordinasyon
biriminin aktif olacağını
vurgulayan partililer; her
başkanın beş yıl boyunca
etkili çalışması için genel
merkezin süreci takip
edeceğini söyledi. Ayrıca
hiçbir belediyede işçi
kıyımının olmayacağının
altı çizildi.
MYK BUGÜN TOPLANIYOR
CHP lideri Özel’in bayramdan sonra
partisinin il başkanları ve yeni seçilen
belediye başkanlarıyla toplantılara
başlaması bekleniyor. Ayrıca partinin; yeni
kazanılan belediyelerde bugüne kadar
yapılan usulsüzlükleri inceleyeceği ve
kamuoyuna açıklamalar yapabileceği de
kaydediliyor. Öte yandan CHP Merkez
Yönetim Kurulu (MYK), Özel
başkanlığında bugün saat
13.00’te toplanacak
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