CHP'den Ahmet Akın iddiasına yalanlama

14.05.2026 11:10:00
ANKA
CHP yetkilileri, transferlerin devam edeceği ve bir sonraki ismin de Balıkesir büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddialarını yalanladı.

CHP yetkilileri; belediye başkanları transferleri ve üyelik kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Transferlerin devam edeceği ve bir sonraki ismin de Balıkesir büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddialarını ANKA'ya yanıtlayan parti yetkilileri, “Geçtiğimiz hafta sonu oradaydık. Büyükşehir belediye başkanları toplantımızı orada yaptık. Öyle bir şey söz konusu değil, dedikodu. Bu hafta sonu da orada mitingimiz olacak. Gerekli mesaj oradan yerine ulaşır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 109’uncusu 17 Mayıs Pazar günü, saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılacak.

32 BİN YENİ ÜYE

Partinin şubat ayında başlatılan “Katlanamıyorsan CHP’ye katıl” sloganıyla yürütülen yeni üye kampanyasında son veriler de CHP Genel Merkezi’ne ulaştı. 

Buna göre, bir ayda 32 bin 835 yeni üye kaydı yapıldı. Toplam üye sayısı ise 1 milyon 928 bin 184 kişi oldu.

Mustafa Bozbey tutuklandı: Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Akın oldu
Mustafa Bozbey tutuklandı: Marmara Belediyeler Birliği’nin yeni başkanı Ahmet Akın oldu Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Olağan Meclis Toplantısında tutuklu Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in yerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Marmara Belediyeler Birliği'nin başkanı seçildi.
Ahmet Akın AKP iddiasına yanıt verdi: 'Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum'
Ahmet Akın AKP iddiasına yanıt verdi: 'Bir tartışmaya nokta koymak istiyorum' CHP'li Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, AKP'ye geçeceğine yönelik iddialara ilişkin, "Bunun farklı noktaları çekilmesini anlayamamakla birlikte şunu söylemek istiyorum. Mensubu olduğum parti CHP'dir" dedi.
Ahmet Akın, Özgür Özel'le görüştü
Ahmet Akın, Özgür Özel'le görüştü Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edeceği iddialarını yalanlamasının ardından CHP Genel Merkezi'nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya geldi.