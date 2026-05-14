CHP'den Ahmet Akın iddiasına yalanlama

CHP yetkilileri; belediye başkanları transferleri ve üyelik kampanyasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Transferlerin devam edeceği ve bir sonraki ismin de Balıkesir büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın olacağı iddialarını ANKA'ya yanıtlayan parti yetkilileri, “Geçtiğimiz hafta sonu oradaydık. Büyükşehir belediye başkanları toplantımızı orada yaptık. Öyle bir şey söz konusu değil, dedikodu. Bu hafta sonu da orada mitingimiz olacak. Gerekli mesaj oradan yerine ulaşır” ifadelerini kullandı.

CHP’nin “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerinin 109’uncusu 17 Mayıs Pazar günü, saat 16.00’da Balıkesir Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılacak.

32 BİN YENİ ÜYE

Partinin şubat ayında başlatılan “Katlanamıyorsan CHP’ye katıl” sloganıyla yürütülen yeni üye kampanyasında son veriler de CHP Genel Merkezi’ne ulaştı.

Buna göre, bir ayda 32 bin 835 yeni üye kaydı yapıldı. Toplam üye sayısı ise 1 milyon 928 bin 184 kişi oldu.