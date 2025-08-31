CHP lideri Özgür Özel'den Sinop mitingine çağrı

CHP'nin "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri devam ediyor.

Silivri'de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun, "Gecenin en karanlık anı, şafağa en yakın anıdır. Bu ülkeye adalet ve bereket gelecek. Bütün Sinoplu hemşehrilerimi Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in katılacağı buluşmaya davet ediyorum" açıklamasının ardından CHP lideri Özgür Özel'den de miting öncesi paylaşım geldi.

"KUCAKLAŞMAYA GELİYORUZ"

Özel, "Türkiye’nin dört bir yanına, kutuplaşmaya değil kucaklaşmaya geliyoruz!" ifadelerini kaydetti.

"Gelirde de, mahkemede de; milletin hakkı ve adaleti sağlanana dek meydanlardayız!" diyen Özel, "Bu akşam Sinop’ta buluşuyoruz!" duyurusunda bulundu.

Özel'in davetini yaptığı miting, 31 Ağustos pazar günü Sinop İskele Meydanı'nda saat 19'da gerçekleşecek.