CHP lideri Özgür Özel, 'gölge kabinesi'ni açıkladı: Türkiye'yi yöneteceğiz

Yayınlanma: 12.11.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.11.2023 - 03:00

CHP lideri Özgür Özel, kurultay sonrası seçilen yeni yönetimiyle birlikte ilk Parti Meclisi (PM) toplantısını gerçekleştirdi. Özel, toplantıda yeni yönetim kadrosunu PM’nin onayına sundu. Önceki dönemin aksine Özel, partiye 24 kişilik bir yönetim önerdi. Bu yönetimi de gölge kabine ve partiden sorumlu kişiler olarak ikiye ayırdı. Bu kapsamda 18 kişilik gölge kabinede mevcut her bakanlık için bir genel başkan yardımcılığı oluşturuldu. Kalan 6 kişi ise partinin işlerinden sorumlu tutuldu. Gölge kabinenin yarısını kadınlar, yarısını erkekler oluşturdu. İsimlerin hepsi de parti tüzüğünde olmamasına karşın PM’nin onayına sunularak güvenoyunu aldı. Özel, PM için sunduğu anahtar listeyi delen 8 kişiden 4’üne de yeni yönetiminde görev verdi. Açıklanan bu isimlerin yine PM’den isimlerle oluşacak kadrolarla görevlerini yürüteceği de vurgulandı.

SÖZCÜ: DENİZ YÜCEL

Parti Meclisi’ne seçilen isimlerden CHP İzmir Milletvekili Deniz Yücel, partinin yeni sözcüsü oldu. Parti genel sekreterliği görevine Selin Sayek Böke, hukuk ve seçim işlerine Gül Çiftçi, medya ve halkla ilişkilere Burhanettin Bulut, Yerel Yönetimler’e Gökan Zeybek, örgütlere Ensar Aytekin ve saymanlığa da Özgür Karabat getirildi.Açıklanan bu isimlerin yine PM’den isimlerle oluşacak kadrolarla görevlerini yürüteceği de vurgulandı.

DESTEKLENECEKLER

Açıklanan bu isimlerin yine PM’den isimlerle oluşacak kadrolarla görevlerini yürüteceği de vurgulandı. Buna göre örneğin örgütlerden sorumlu genel başkan yardımcılığı yapacak Ensar Aytekin, yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere iki alt başlıkta iki PM üyesi ve il başkanlarından da destek alacak. Partinin diğer genel başkan yardımcıları da yine parti içinden ekipler tarafından desteklenecek. Öte yandan, Özel’in PM’deki anahtar listesini delen Koza Yardımcı, Aylin Nazlıaka, Mehmet Tüm ve Deniz Yavuzyılmaz da yeni yönetimde yer almış oldu.

GÜVENOYU DA ALDI

CHP lideri Özel, tüm yeni kadrosunu PM toplantısı sonrası yaptığı “İktidar Yolunda Parti Yönetimi Yapılanması” başlıklı açıklamasıyla duyurdu. Yeni yönetimine ilişkin detayları veren Özel, ilk olarak PM’nin yaş ortalamasının 43 olduğunu, her 4 PM üyesinden 1’inin il veya ilçe başkanlığından geldiğini belirtti. Sonrasında yeni MYK’sine ilişkin bilgi veren Özel, “Anahtar listemizde olmayan 8 arkadaş var. ‘Liste deldi’ denir ya. Listemizde bir delik vardı, onu kapattılar. O 8 arkadaşımızdan 4’ünü görevlendirdik. MYK’mizin yaş ortalaması 46. Mevcut iktidarda 17’ye bir olsa da bizde tam 9 gölge kadın bakan var. 9 kadın 9 erkek görevlendirdik. Yani biz Türkiye’yi yönetseydik, böyle yönetecektik. Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bize güvenin” dedi.

‘24 ODA BOŞALTILDI’

Özel, önceki yönetime göre sayısı artan genel başkan yardımcılarının Kemal Kılıçdaroğlu döneminde tartışılan sağ görüşlü danışmanların kullandığı odaları kullanacağını da söyledi. Danışmanların devir teslimle odaları boşalttığını aktaran Özel, “Geçtiğimiz cuma 24 oda boşaldı. Partiyi seçilmişlerle yöneteceğiz. Bu katta il ve ilçe başkanlarımız için 8 tane de oda. Örgüt kendini değerli hissedecek” dedi. Özel, bazı günler gölge kabinesiyle bazı günler ise partiden sorumlu yöneticileriyle bir araya geleceklerini söyledi.

İKTİDAR OLACAĞIZ

Yerel seçimlerle ilgili soruları da yanıtlayan Özel, “CHP’yi iktidar yapma inancıyla çalışıyoruz. Bunun ilk sınavı yerel seçimler. Elimizde bulunan belediyelerimizin yeniden kazanılması önemli. Milletin gönlünde yer etmiş, seçildiği günden daha iyi durumda olan, yeniden seçilecek belediye başkanlarımız yeniden aday olacak” ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU’NA YAKIN İSİM

Partinin yeni yüksek disiplin kurulu da belli oldu. İlk toplantısını PM ile gerçekleştiren disiplin kurulu başkanlığına Turan Taşkın Özer, başkan yardımcılığına Ayça Akpek Şenay ve sekreterliğe Deniz Çakır seçildi. Başkanlığa seçilen Özer’in İmamoğlu’na yakın bir isim olduğu konuşuluyor. CHP İstanbul milletvekili olan Özer, 2010’da girdiği CHP’de İmamoğlu’nun belediye başkanlığına seçildiği 2014 seçimlerinde Beylikdüzü’nde belediye başkan adayı danışmanlığı, sonrasında ise Beylikdüzü İlçe Başkanlığı yapmıştı.

TÜZÜK KURULTAYI ERTELENEBİLİR

CHP lideri Özgür Özel tüzük kurultayı için şunları söyledi: “Kurultay için bir ay önceden başvurmak, gazete ilanı vermek gerektiği için 24-25 Kasım’da yapılamayacak. En kısa takvimde 15 Aralık’ta yapabiliyoruz. İl başkanlarımız bir an önce belediye başkan adaylarını belirlememiz gerektiğini söylüyor. Bu nedenle çarşambaya il başkanlarımızla olağanüstü toplantı koyduk. Niyetimiz kurultayı yapmak ama imkânsızlık varsa bakacağız. İl başkanlarımıza soracağız.”

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CHP’NİN ‘GÖLGE KABİNESİ’

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