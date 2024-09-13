CHP lideri Özgür Özel ‘Kutuplaştırma tuzağına asla düşmeyeceğiz’ dedi

Yayınlanma: 13.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 13.09.2024 - 19:45

CHP lideri Özgür Özel, dün İzmir’de Çamdibi Atatürk Parkı’nda yapılan toplu açılış ve temel atma törenine katıldı. Özel burada yaptığı konuşmada “Biz gücümüzü milletimizden alıyoruz. İşimizi yapıyoruz iktidara da öğretiyoruz. Kutuplaştırma tuzağına asla düşmeyeceğiz. Bu oyuna gelmeyeceğiz” dedi. Özel sözlerine şöyle devam etti: “Tayyip Bey bu kötüye gidişi gördü. Kutuplaşmak istiyor. Günlerdir niye özür dilediğim tartışılıyor. Yeter ki bu memlekette kalbi kırık, gönlü kırık bir vatandaş kalmasın, özür de dilerim. Erdoğan’ın bir tane amacı var, gerilim çıkarmak. Böylece açlığı, yoksulluğu, sefaleti unutturmak istiyor. Öyle işsizliği çözmeden oyları toplamak sarayda sefa sürmek yok. O dönem bitti. Bu iktidarın süresi doldu. Sen çözümün değil sorunun adresisin. Ama bu sorunların hepsinin bir çaresi var. Onun da adı CHP.”

‘AYRIŞTIRMAK YANLIŞ’

AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in kendisine yönelik eleştirilerine de yanıt veren Özel, Harbiye’deki teğmenlerle imam hatiplileri karşı karşıya getirmeye çalışmadığını vurguladı. Özel, “Teğmenlerin kılıçlarını kaldırdığı anı bir hafta boyunca görmezden geldiniz, sonra alkış toplamak için tepki verdiniz. İmam hatipliler ve teğmenler bu milletin ortak değeridir. Teğmenlerin ‘Mustafa Kemal’in askerleriyiz’ demesi, Türkiye’nin güvencesidir. Bu ülkede ayrıştırma değil, birlik olmalı. Teğmenlerimizin söyledikleri söz, Türkiye’nin düşmanlarını korkutmalı. Bu söz, milletimizin gücünü ve birliğini temsil eder” dedi.

‘KÖYLÜMÜZÜN YANINDAYIZ’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Bornova’nın Sarnıç Köyü’nde yapılacak caminin temel atma törenine katıldı. Burada konuşma yapan Özel, “Bu cami projesinde Mescid-i Aksa örnek alındı” dedi. Özel şunları söyledi: “Biz köylümüzün yanındayız, okul lazımsa okul, cami lazımsa cami için buradayız. CHP’li belediyeler iyi günde kötü günde milletinin yanında. Bornova benim ikinci, yetişmeme bakarsanız birinci memleketim. Burada ne yapılıyorsa benim içim ferahlıyor” dedi. Konuşmanın ardından kurdele kesimi ile temel atma töreni gerçekleştirildi. Özel, daha sonra memleketi Manisa’da yaşamını yitiren eski CHP kadın kolları başkanlarından Gönül Yenigün’ün (76) cenazesine katıldı.