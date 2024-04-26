CHP lideri Özgür Özel’in Almanya cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmenin perde arkası: Vize ve sığınmacılar konuşuldu

Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 26.04.2024 - 04:00

Özgür Özel, önceki gün Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Türkiye ziyareti için gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkanlığındaki heyet ile görüştü.

"AMBARGO YAŞANIYOR"

Edinilen bilgiye göre, Özel görüşmede yurttaşların uzun bir süredir Avrupa ile yaşadığı vize sorununu da gündeme getirdi. Özel’in “Türkiye’de yurttaşlarımız zımni bir vize ambargosu yaşandığını düşünüyor. Almanya, bu konuda en kötü sicile ve en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri. Sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor” dediği de belirtildi.

Steinmeier’den insiyatif almasını istediği kaydedildi. Görüşmede Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izlemek için Türkiye’den gitmek isteyenlerin de benzer sorunlarla karşılaşmaması için konuyla ilgili bir an önce adım atılmasının gerektiği dillendirildi. Özel sığınmacı sorununa ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu sorun, sığınmacıların Türkiye’de kalmalarını sağlayarak çözülemez, aksine gitgide büyür ve taşınamaz bir hale gelir. Sorunun gerçek çözümü, partimizin ısrarla savunduğu Suriye’de kalıcı barışın sağlanmasıdır. Suriye’nin güvenli bir ülke haline getirilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin teşvik edilmesidir. ‘Tayyip Erdoğan ile anlaşalım Suriyelilere Türkiye baksın’ yaklaşımı, Türkiye için de batının değerleri açısından da izah edilemez.”

AB HEDEFİNİ ANLATTI

Özgür Özel’in İsrail’in Gazze bölgesine yönelik saldırılarında 30 binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü de gündeme getirdiği vurgulandı. Özel’in bu kapsamda Steinmeier’den Almanya’nın çözüm için daha etkin bir tutum almasını istediği belirtildi. Avrupa Birliği üyeliği konusunun da değerlendirildiğini söyleyen görüşmede Özel’in, “CHP’nin yönettiği bir Türkiye, AB’ye tam üye olma noktasında çok hızlı yol alacaktır. Çünkü partimizin hedefleri ve kriterleri, AB kriterlerinin de üstündedir” dediği öğrenildi.