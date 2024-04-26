CHP lideri Özgür Özel’in Almanya cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmenin perde arkası: Vize ve sığınmacılar konuşuldu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Alman Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’le yaptığı görüşmede sığınmacı ve vize sorununa vurgu yaptığı öğrenildi.

Sarp Sağkal
Yayınlanma: 26.04.2024 - 04:00
CHP lideri Özgür Özel’in Almanya cumhurbaşkanıyla yaptığı görüşmenin perde arkası: Vize ve sığınmacılar konuşuldu
Abone Ol google-news

Özgür Özel, önceki gün Almanya’nın Ankara Büyükelçiliği’nde Türkiye ziyareti için gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier başkanlığındaki heyet ile görüştü.

"AMBARGO YAŞANIYOR"

Edinilen bilgiye göre, Özel görüşmede yurttaşların uzun bir süredir Avrupa ile yaşadığı vize sorununu da gündeme getirdi. Özel’in “Türkiye’de yurttaşlarımız zımni bir vize ambargosu yaşandığını düşünüyor. Almanya, bu konuda en kötü sicile ve en yüksek ret oranına sahip ülkelerden biri. Sanatçılarımız, öğrencilerimiz, bilim insanlarımız, iş insanlarımız, hastalarımız mağdur. Bu Türk insanını rencide ediyor” dediği de belirtildi.

Steinmeier’den insiyatif almasını istediği kaydedildi. Görüşmede Avrupa Futbol Şampiyonası’nı izlemek için Türkiye’den gitmek isteyenlerin de benzer sorunlarla karşılaşmaması için konuyla ilgili bir an önce adım atılmasının gerektiği dillendirildi. Özel sığınmacı sorununa ilişkin de şu değerlendirmeyi yaptı: “Bu sorun, sığınmacıların Türkiye’de kalmalarını sağlayarak çözülemez, aksine gitgide büyür ve taşınamaz bir hale gelir. Sorunun gerçek çözümü, partimizin ısrarla savunduğu Suriye’de kalıcı barışın sağlanmasıdır. Suriye’nin güvenli bir ülke haline getirilmesi ve Suriyelilerin ülkelerine dönmesinin teşvik edilmesidir. ‘Tayyip Erdoğan ile anlaşalım Suriyelilere Türkiye baksın’ yaklaşımı, Türkiye için de batının değerleri açısından da izah edilemez.” 

AB HEDEFİNİ ANLATTI

Özgür Özel’in İsrail’in Gazze bölgesine yönelik saldırılarında 30 binin üzerinde Filistinlinin öldürüldüğünü de gündeme getirdiği vurgulandı. Özel’in bu kapsamda Steinmeier’den Almanya’nın çözüm için daha etkin bir tutum almasını istediği belirtildi. Avrupa Birliği üyeliği konusunun da değerlendirildiğini söyleyen görüşmede Özel’in, “CHP’nin yönettiği bir Türkiye, AB’ye tam üye olma noktasında çok hızlı yol alacaktır. Çünkü partimizin hedefleri ve kriterleri, AB kriterlerinin de üstündedir” dediği öğrenildi.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt

CHP'den Kılıçdaroğlu’nun ‘Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir’ sözlerine yanıt
Lüks rezidansta kadını öldürüp ailesini ‘intihar etti’ diye aradı

Lüks rezidansta kadını öldürüp ailesini ‘intihar etti’ diye aradı
İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti

İlber Ortaylı THY uçağında rahatsızlandı: Sefer gecikmeli gerçekleşti
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Kova burcu yorumu
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İzmit Belediye'sinin çalışmasına engel oldu, belediye çalışanları birbirine girdi
BİDEV ‘den çocuklar’a 23 Nisan hediyesi

BİDEV ‘den çocuklar’a 23 Nisan hediyesi
Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'

Özgür Özel'den 1 Mayıs çağrısı: 'Orada olacağım'
Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 26 Nisan 2024 Cuma Yengeç burcu yorumu