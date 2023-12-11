CHP lideri Özgür Özel’in ilk bütçe sınavı!

Yayınlanma: 11.12.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.12.2023 - 04:00

TBMM Genel Kurulu’nda bugün 2024 yılının bütçe görüşmeleri gerçekleştirecek. Görüşmelerde grup başkan vekiliyken yaptığı konuşmalarla ve iktidar kanadıyla yaptığı tartışmalarla dikkat çeken CHP lideri Özgür Özel, ilk defa genel başkan olarak bütçe görüşmelerinde yer alacak.

CHP’nin 60 dakikalık görüşme süresinde kürsüde Özel olacak. Bütçe görüşmelerinin ilk gününde mevzuat gereği tüm milletvekilleri Meclis’te bulunacak. Ancak kalan günlerde CHP’li milletvekilleri yerel seçimlere yönelik saha çalışmalarını sürdürebilmek için görüşmeleri nöbetleşe takip etmeye devam edecek. Bu kapsamda 65 milletvekili illerde yerel seçim çalışması yürütürken 65 milletvekili de Meclis’te bütçeye yönelik CHP’nin eleştirilerini, önerilerini anlatacak. CHP lideri Özel gibi partinin yeni yönetimini açıkladığı “Gölge Kabine” kapsamındaki genel başkan yardımcıları da ilk sınavlarını verecek. Milletvekili olmayan genel başkan yardımcıları adına da Meclis grubunda koordineli çalıştıkları vekiller kürsüde olacak.

BAHÇELİ KATILACAK

Öte yandan görüşmelere Genel Kurul’dan katılmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerine bütçeyi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz sunacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin de bütçe açılış görüşmelerine katılması bekleniyor. Bütçe maratonunun ilk haftasında 12 bakanlığın bütçesi görüşülecek. İkinci haftada da beş bakanlık ile Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşülecek. Görüşmeler sırasında ilgili bakanlar Genel Kurul’da hazır bulunacak. 11-24 Aralık tarihleri arasında Meclis’e ziyaretçi de alınmayacak.

