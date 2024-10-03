CHP lideri Özgür Özel’in Meclis açılışında Erdoğan ve Bahçeli’ye yönelik tavırlarına parti içinden eleştiri

Yayınlanma: 03.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.10.2024 - 04:00

CHP Meclis grubu, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildikten sonra önceki gün ilk kez Meclis’in açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı ayakta selamladı. Meclis’in açılışından önce CHP’li vekillere parti yönetiminden gönderilen mesajda Erdoğan’ı ayakta ama alkışlamayarak karşılamaları istendi. Ancak Erdoğan salona girdiğinde CHP lideri Özgür Özel ve bir grup milletvekili ayağa kalkarken bazı vekiller oturarak durumu protesto etti, bazıları ise Genel Kurul salonuna hiç girmedi. CHP Grubu, Erdoğan salondan ayrılırken ise ortak bir şekilde ayağa kalkmadı ve Erdoğan’ı alkışlamadı.

‘AZMETTİRİCİ BELLİDİR’

Özel resepsiyonda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gazetecileri hedef almasıyla ilgili “Bana ilişikin yaptığı tehditler vız gelir tırıs gider. Biz bunların nicesini Sayın Bahçeli’den de siyaset arkadaşlarından da duyduk. Sonrasında da ben yine de makamına saygıdan, yaşına hürmeten kendisinin gittim elini sıktım. Kayda geçsin ki eğer o arkadaşlarımızın kılına zarar gelirse artık azmettirici bellidir. Devlet Bey siyaset hayatının en büyük ayıplarından birini yapmıştır” dedi. Ancak Özel’in Bahçeli’nin bu tehdidinden sonra onunla el sıkışması da tartışma konusu oldu. İki isim resepsiyonda yan yana gelince Bahçeli, Özel’e “Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme. Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor” dedi. Özel de Bahçeli’ye, “Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek” yanıtını verdi. Özel sonra gazetecilere konuyla ilgili “Bir adım geri atmam ama nezaketi de elden bırakmam” dedi.

Özel’in bu iki konudaki tavrı parti içinde tepkilere neden oldu. İlk olarak Erdoğan’ın ayakta karşılanmasına ilişkin konuşan bazı CHP’li vekiller, “O gün bir grup kararı alınmamıştı, sabah hepimize mesaj geldi ve ayağa kalkmamız istendi. Bunun da ‘makama saygı’ olduğu söylendi. Fakat Erdoğan hep bildiğimiz Erdoğan. Ayrıca madem makama saygı göstermemiz gerekiyordu, neden giderken de ayağa kalkılmadı?” eleştirisini getirdi. Bazı vekiller ise konuyla ilgili “Parti içi tartışma görüntüsü olmasın diye yönetimin kararlarına uymaya çalışıyoruz. Ancak yönetim bize her gün başka bir kriz çıkartıyor. Gösterdiğimiz tepki bile ciddiye alınmayacaksa bu iş nasıl olacak” sorusunu yöneltti.

‘TEHDİT SONRASI EL SIKIŞILDI’

Özel’in MHP Genel Başkanı Bahçeli’ye tavrına da tepki gösteren vekiller “Siz esip gürlüyorsunuz sonra sarmaş dolaş oluyorsunuz. Halk da diyor ki ‘Demek ki boşuna konuşuyorlar.’ Siz gazetecileri tehdit edenlerin elini sıkarsanız, Erdoğan’a ‘makamı’ diyerek ayağa kalkarsanız seçmen size güvenini kaybeder” değerlendirmesini yaptı.

Parti yönetimi ise bu eleştirilere “Kutuplaşma en çok Cumhur İttifakı’na yarıyor. Biz son seçimlerde farklı bir siyaset izledik ve seçmen de bize birinci parti olma sorumluluğu verdi. Hem el sıkma hem eleştirme diyoruz. Partide elbette samimi eleştirenler oluyor. Ancak önceki dönemlerde ‘Helalleşme’ gibi uygulamalar yapıp şimdi normalleştirmeyi eleştirenler tuhaf oluyor” yanıtını verdi.