CHP lideri vekillerin eleştirilerini dinledi

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasının ardından İstanbul’da partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, parti yönetimine gelen eleştirileri dinledi. Edinilen bilgiye göre en çok siyasetteki normalleşme süreci ve bazı vekillerin karar alma süreçlerinde dışlanmış hissettiğine yönelik yorumlar dile getirildi. Çok sayıda milletvekilinin söz aldığı toplantıda “Erdoğan’la normalleşme süreci yanlıştı. Meclis’in açılışında Erdoğan girince ayağa kalkılmaması gerekiyordu. İşte o sürecin sonunda bugün belediyemize kayyum atandı” gibi yorumların iletildiği belirtildi. Ayrıca “Erdoğan parti yönetimiyle normalleşirken Ekrem İmamoğlu’na da Esenyurt gibi hamlelerle cephe açıyor. Özgür Bey’e grup toplantısında teşekkür ediyor. Yargıyla Esenyurt’a kayyum atıyor. Yönetim de normalleşme tavrıyla Erdoğan’a alan açıyor” gibi eleştiriler getiren vekiller oldu. CHP lideri Özel’in eleştirileri dinledikten sonra geniş bir yanıt verdiğini aktaran vekiller Özgür Bey normalleşmeyle ilgili “Anketlerle ilerliyoruz. CHP seçmeninin yüzde 60’ının normalleşme sürecine destek verdiği görülüyor” dedi.

BÜTÜNLÜK OLACAK MI?

Partinin Esenyurt konusunda ortaklaştığını söyleyen bazı vekiller, “Herkesin eteğindeki taşları döktüğü bir toplantı oldu. Bu iş burada kalmayacak. CHP’ye ve özellikle İmamoğlu’na karşı bir operasyon yürütülüyor. Yönetim de içeriden dışarıya malzeme verilecek şeyler olduğunu söylüyor. Eleştirenler de bazı noktalardaki hatasını kabul ediyor. Yani öncelikle içeride bir bütünlüğü sağlayalım ki dışarıya malzeme vermeyelim” değerlendirmesini yaptı.