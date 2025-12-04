CHP’liler, yeni dönem saha çalışmaları için ‘sadece mücadele yetmeyecek’ diyor: Gölge Kabine ekiplerle genişletilecek

39. Olağan Kurultayı’nı tamamlayarak partide yeni bir dönemi başlatan CHP’de hem Parti Meclisi (PM) yeni bir yapı kazandı hem de partinin seçim çalışmaları için kurduğu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kurumsallaşarak CHP’nin tüzüğüne işlendi. CHP’de yeni dönem izlenecek yol haritasının şekillenmesi için cumartesi günü yapılacak ilk Parti Meclisi toplantısı beklenirken, partililer şu anda pek çok konu üzerinde devam eden çalışmalar olduğunu, ancak görev dağılımı olmadan netleşen bir durum olmadığını söylüyor.

Cumartesi yapılacak toplantı sonrası kimlerin Merkez Yönetim Kurulu’nda ya da aday ofislerinde görev alacağının ortaya çıkması sonrası partinin çalışmalarına hız vereceğini söyleyen CHP kurmayları, yeni dönemin tanımını yaparken “Bugüne kadar mücadele vurgusunu ön plana çıkarttık. Cumhurbaşkanı adayımız tutuklandı, partimiz kayyum riskiyle karşılaştı, İstanbul’da da benzer bir risk oldu. Bunlara karşı her hafta en az iki mitingle eylemlerimizi yaptık. İnsanlara mücadele gücümüzü gösterdik. Yeni dönemde de bundan asla vazgeçmeyi düşünmüyoruz. Ama sadece mücadele bizi iktidara taşımaz. Bizim insanlara ‘CHP bu ülkeyi yönetebilir. Benim sorunlarımı çözebilir. Ekonomiyi düzeltebilir’ dedirtmemiz lazım. Yeni dönemde de buna yönelik çalışmalarımız olacak” ifadelerini kullanıyor.

ÖZEL SAHA EKİPLERİ OLUŞTURULACAK

Bu kapsamda CHP lideri Özgür Özel’in aday ofislerine çok önem verdiğini belirten kurmaylar “Gölge Kabine aday ofislerine taşınacak. Ama çerçevesi de genişletilecek. Yani Gölge Bakanların milletvekillerinden, PM üyelerinden oluşan, alanında uzman isimlerin olduğu ekipleri olacak. Bunlar saha çalışmaları yapacak. Artık ofisler kurumsal bir kimlik kazandığı için; dışarıdan, akademi dünyasından, sivil toplum kuruluşlarından, meslek örgütlerinden de destek alabilecek.

Gölge Kabine’nin genişleyen ekibi insanların ‘CHP iktidar olursa ne yapacak?’ sorusuna yanıt verecek. Bu sorunun öncüsü de hazırladığımız parti programı olacak. Yakın zamanda o programdan bir hükümet programı da çıkacak. Burada daha somut vaatler olacak” diyor. Partinin hükümet programının somutlaşmasının seçim dönemi yaklaşınca olabileceğini söyleyen kurmaylar “Parti örgütlerine zaten programızı bir hap gibi anlatan metinleri ilettik. Her ilde planlarımızı anlatacak ekipler oluşturacağız. Bunlar örgütümüzün ve üyelerimizin yanı sıra partiye uzun süre emek vermiş insanlardan, eski milletvekillerinden, eski il ve ilçe başkanlarından oluşacak. Sahada tam gaz CHP iktidarda neler yapacak, onları anlatacaklar” bilgisini paylaşıyor.