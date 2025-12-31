CHP’liler, yılbaşını Silivri’de karşılıyor... ‘Biz bu gece buradayız, bütün aileler adına buradayız’

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda CHP’li isim, 2025 yılını Silivri’de, cezaevinde geçirdi. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve PM üyesi Tolga Sağ, yeni yılı karşılayacakları Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi önünde konuştu.

2025 yılının mücadele ve vefa yılı olduğunu belirten Akdoğan, şunları söyledi:

“Buradaki fiziki şartlar, buradaki hava durumu, ailelerin Silivri Cezaevi’nde bulunmasına el vermiyor. Hâl böyle olunca biz parti otobüsümüzle geldik. Ailelere şunu söyledik. ‘Siz gidin, sizin adınıza bir aile birey olarak biz burada kalalım’ dedik. Arkamızda, hemen birkaç yüz metre ötemizde Silivri Cezaevi var. Bu Silivri Cezaevi’nde arkadaşlarımız tutsak. Arkadaşlarımız tabir yerindeyse rehin alınmış durumda ve bizim bu gece burada olmamız hem bizim maneviyatımız açısından hem de ailelerin bir nebze olsun rahat edebilmesi açısından çok önemli. Ben buraya cezaevinden geldim. Arkadaşlarımızla görüştük. Hepsinin direnci, inancı, kararlılığı çok yüksek. Yalnız tabii Hakan Bahçetepe, Utku Caner Çaykara, Parti Meclisi üyemiz Baki Aydöner, onlar da bir yandan iddianamelerini bekliyorlar. Yani içeride olup iddianamesi henüz çıkmamış arkadaşlarımız var. Onu bekliyorlar. Biz bu gece buradayız. Bütün aileler adına buradayız. CHP adına buradayız. Aile Dayanışma Ağı’yla 19 haftadır toplanan, başta Sayın Dilek İmamoğlu olmak üzere onlar adına buradayız. Nâzım’ın çok güzel bir sözü var. ‘Mesele esir düşmekte değil. Teslim olmamakta bütün mesele’ diyor.

“ESİR DÜŞMEDİĞİMİZİ GÖSTERİYORUZ”

Biz aslında bugün burada arkadaşlarımızın yanı başında, birkaç yüz metre ötede, hücrelerinde bulunan arkadaşlarımıza esir düşmediğimizi gösteriyoruz. Onlar da esir düşmediklerini bizim aracılığımızla bütün dünyaya gösteriyorlar. Yeni yıla gireceğiz. Yeni yıla girdiğimiz saatlerde Sayın Özgür Çelik, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanvekilimiz Nuri Aslan burada olacak. Bu geceyi direnişle tamamlayacağız. Biz otobüsün arkasından, sosyal medya hesaplarımızdan küçük birer canlı yayın da yaptık. Saz çalıyoruz, türkü söylüyoruz. Onlar belki sesimizi duyar diyoruz. Her koşulda mutlak dayanışma, yıl başında da mutlaka dayanışma diyoruz. 2026 yılı belki de mücadelenin çok daha çetin geçeceği bir yıl olacak. Hepimiz, Genel Başkanımızın önderliğinde 2026 yılını güzelliklerle karşılamayı diliyoruz ama çetin de geçerse bunların hepsine hazırız. İşte arkadaşlarımız, yiğitlerimiz, aslanlarımız burada. Bizler buradayız.”

“DUYGUSAL İLETİŞİM KURUYOR OLABİLİRİZ”

Tolga Sağ da şöyle konuştu:

“Belki burada bir duygusal iletişim kuruyor olabiliriz onlarla. Hepsi bizim dostumuz, kardeşlerimiz, hepsi bizler için bugün bedel ödüyorlar. Haksız yere içeride tutuluyorlar. Tabii ki bu belki bu sene daha zorlu olacak ama en sonunda, her şeyin sonunda bahar gelecek. Bunu mutlaka inanıyoruz. Bunun için direniyoruz. Bu umudumuzu hiçbir zaman kaybetmeden mücadeleye devam ediyoruz. Bugün de otobüsümüzde muhabbetimizi yapıyoruz onlar adına. Onlarla aynı sofradaymışız gibi, yıl başı sofrasını onlarla paylaşıyormuşuz gibi hissederek onlar için türküler söylüyoruz, sazımızı çalıyoruz, muhabbetimizi yapıyoruz. Buradan ben de 2026 için tüm ülkeye mutluluk, adalet, barışın gelmesi temenni ediyorum.”