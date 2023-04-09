CHP listelerinde dikkat çeken detaylar: İşçi, muhtar, polis, büyükelçi...

CHP’nin Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) sunduğu milletvekili aday listesinde 147 kadın yer alıyor. Milletvekili adaylarından 2’si işçi, 18’i emekli, 1’i muhtar, 1’i emekli büyükelçi.

ANKA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 21:13
CHP listelerinde dikkat çeken detaylar: İşçi, muhtar, polis, büyükelçi...
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CHP Genel Başkan Yardımcıları Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek bugün YSK'ye 28. Dönem milletvekili adayları listesini teslim etti.

LİSTEDE 147 KADIN YER ALDI

Toplam 581 kişinin isminin yer aldığı aday listesinde 147 kadın yer aldı. Mesleklerine göre incelendiğinde ise adaylar arasında 133 avukat, 55 iş insanı, 53 mühendis, 28 doktor, 25 öğretmen, 18 emekli, 17 mali müşavir, 16 eczacı ve 16 ekonomist, 8 akademisyen, 8 gazeteci, 5 veteriner bulunuyor.

EMEKLİ, POLİS, İŞÇİ...

Listede muhtar, işçi ve polis de yer alıyor. Bingöl'de ikinci sırada işçi Serdar Atalay ve Karabük'te ağır sanayi işçisi Bayram Karadağ aday gösterildi. Kahramanmaraş sekizinci sırada emekli polis memuru Çağatay Atasay ve Bursa birinci bölge son sırada muhtar Canan Akın Erdem listede yer alıyor. İstanbul 2. Bölge birinci sırada ise emekli Büyükelçi Namık Tan bulunuyor.


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