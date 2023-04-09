Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:39

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 12:39

Seçimlere günler kala, yurttaşlar CHP 28. Dönem milletvekili aday listesini merakla bekliyor. ''CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı? CHP milletvekili aday listesinde kimler var?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...





CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı?

CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.





CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 14:00’e randevu aldı. Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:





Ankara 1’inci bölge





1. Gamze Taşçıer





2. Deniz Demir





3. Okan Konuralp





4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)





5. Aliye Timisi Ersever





6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)





7. Deniz Çakır





8. Kemal Akkurt





9. Aysun Palalı Köktaş





10. Elif Topkaya Sevinç





11. Hüseyin Can Güner





12. Aycan Günday Koçtürk





13. Armağan Erdoğan





Ankara 2’inci bölge





1. Murat Emir





2. İdris Şahin (DEVA)





3. Semra Dinçer





4. İrem Yaman (İYİ Parti)





5. Orkun Kamber





6. Ali Rıza Erbay





7.Erdal Kiziroğlu





8. Özkan Aktan





9. Funda Cengiz





10.Erol Tosun





11. Nursel Öcal





Ankara 3’üncü Bölge





1. Tekin Bingöl





2. Umut Akdoğan





3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)





4. Aylin Yaman





5. Ahmet Ersen Özsoıy





6. Mehmet Akyürek





7. Mehtap Yücel





8. Mehmet Yula





9. Zeynep Esra Özdemir





10. Ömer Yılmaz





11. Elmas Kübra Karaca





12. Hasan Cem Yılmaz





İstanbul 1’inci bölge





1. Oğuz Kaan Salıcı





2. Gamze Akkuş İlgezdi





3. Fethi Açıkel





4. Gökhan Günaydın





5. Birol Aydın (Saadet Partisi)





6. Ahmet Ersagun Yücel





7. Elif Esen (DEVA)





8. Hasan Karal (DEVA)





9. Cemal Enginyurt (DP)





10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)





11. Ali Gökçek





12. Suat Özçağdaş





13. Doğan Çakmak





14. Özcan Baripoğlu





15. Sevgi Kılıç





16. Olgun Çelik





İstanbul 2’inci Bölge





1. Namık Tan





2. Yunus Emre





3. Gökhan Zeybek





4. Enis Berberoğlu





5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)





6. Yüksel Mansur Kılınç





7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)





8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)





9. Berna Sukas





10. Fuat Yıldırım





11. Onur Aydın





12. Işık Öğütçü





13. Soner Özimer





14. Mehmet Ali Yüksel





15. Şaban Karaaslan





16. Elmas Aruz





İstanbul 3’üncü Bölge





1. Engin Altay





2. Erdoğan Toprak





3. Türkan Elçi





4. İlhan Kesici





5. Zeynel Emre





6. Medeni Yılmaz (DEVA)





7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)





8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)





9. Özgür Karabat





10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA)





11. Turan Taşkın Özer





12. Doruk Bulut





13. Oğuz Kemal Yakar





14. Turgay Özcan





15. Utku Caner Çaykara





16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)





Antalya





1. Sururi Corabatur





2. Cavit Arı





3. Aliye Coşar





4. Mustafa Erdem





5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)





6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)





7. Murat Özçelik





8. Ercüment Taşdemir





9. Nilüfer Defeci





10. Vahap Tuncer





11. Sibel Gezen





12. Ramiz Atakan





13. Emrah Yurtlak





14. Zehra Milli





15. Hatice Kübra Turan





16. Müge Gezginci Uysal





17. Mehmet Gök





Adana





1. Orhan Sümer





2. Müzeyyen Şevkin





3. Burhannetin Bulut





4. Sadullah Kısacık (DEVA)





5. Ayhan Barut





6. Berke Duvan





7. Hüseyin Keser





8. Erkan Karakaya





9. Orhan Toplum





10. Kübra Özbiçer





11. Ahmet Korkmaz





12. Sercan Polat





13. Murat Öztanrıöver





14. Ebru Yılmaz





15. Elife Müftüoğlu





İzmir 1’inci Bölge





1. Yüksel Taşkın





2. Ahmet Tuncay Özkan





3. Sevda Erdan Kılıç





4. Murat Bakan





5. Ednan Arslan





6. Seda Kaya (DEVA)





7. Haydar Altıntaş (DP)





8. Devrim Barış Çelik





9. Sefer İpekli





10. Güldem Atabay





11. Şahbal Aras





12. Fulya Akçay





13. Mehmet Şahin Fırat





14. Birgül Değirmenci





İzmir 2’inci Bölge





1. Gökçe Gökçen





2. Rıfat Nalbantoğlu





3. Rahmi Aşkın Türeli





4. Mahir Polat





5. Salih Uzun (DP)





6. Deniz Yücel





7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)





8. Hüseyin Sezer





9. Esin Doğan Metin





11. Altan İnanç





12. Emine Helin İnan Kınay





13. Ayten Gülsever





14. Nurşen Balcı





15. Burak Kotan





Mersin





1. Ali Mahir Başarır





2. Gülcan Kış





3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)





4. Talat Dinçer





5. Hasan Ufuk Çakır





6. Emre Yılmaz





7. Nürsen Yücesoy Temizkan





8. Leyla Serin Kırık





9i Ahmet Yorgun





10. Mehmet Gültekin Uğur





11. Şerife Arıcı





12. Güven Kocabıyık





13. Neslihan Çelebi





Ordu





1. Seyit Torun





2. Mustafa Adıgüzel





3. Ahmet Tokluoğlu





4. Cengiz Okur





5. Nilgün Yılmaz





Şanlıurfa





1. Mahmut Tanal





2. Müslüm Cengizhan Akalın





3. Ahmet Tüysüz (DEVA)





4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)





5. İbrahim Direk





6. Süleyman Gök





7. Ali Fethi Gürler





8. Abdullah Direk





9. Müslüm Şikak





10. Adnan Tüysüz





11. Abdulkadir Çetin





Malatya





1. Veli Ağbaba





2. Enver Kiraz





3. Battal Kanbay





Tekirdağ





1. Faik Öztrak





2. İlhami Özcan AYGUN





3. Cem Avşar(Deva)





4. Nurten Yontar





5. Mustafa Ülkem Uruk





6. İsmail Doğaroğlu





7. Sema Kırkoyunkinet





8. İsmail Çelebi





Kırklareli





1 .Vecdi Gündoğdu





2. Fahri Özkan





3. Hatice Gül Bingöl





Kayseri





1. Aşkın Genç





2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)





3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)





4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)





5. Ümit Özer





6. Özgen Aydıncak





7. Ali Çetinkaya





8. Onur Sergen Doğan





9. İbrahim Kağan





10. Niyazi Ünalmış





Samsun





1. Murat Çan





2. Mehmet Karaman





3. Mustafa Yeşilyurt





4. Nazan Güneysu





5. Mehmet Özdağ





6. Suat Yıldız





7. Neşe Kangüleç





8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır





9. Özler Yılmaz





Hatay





1. Mehmet Güzelmansur





2. Nermin Yıldırım Kara





3. Servet Mullaoğlu





4. Necmettin Çalışkan (Saadet)





5. Hikmet Hatunoğlu





6. Rahmi Vardı





7. Gökhan Özer





8. Bekir Atahan





9. Cemiyet Kışlaoğlu





10. Tamer Apiş





11. Filiz Haksöz





Van





1. Seracettin Bedirhanoğlu





2. Ercan Çiçek





3. Yılmaz Kılıç





4. Burak Çıtak





5. Aslı Arvas





6. Cafer Gürsel





7. Meral Ayhan





8. Aziz Örek





Karabük





1. Cevdet Akçay





2. Abdullah Çakır





3. Bayram Karadağ





Gaziantep





1. Hasan Öztürkmen





2. Melih Meriç





3. Ertuğrul Kaya (DEVA)





4. Reis Reisoğlu





5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz





6. Erdal Geçit





7. Selim Karahan





8. Müslüm Şahinsoy





9. Hasan Gül





10. Mehmet İslam (Saadet)





11. Ahmet İdris İnal





12. Fatma Müge Düşün





13. Gökhan Çeliktürk





14. Vicdan Aktaş





Manisa





1- Özgür Özel





2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu





3- Bekir Başevirgen





4- Selma Aliye Kavaf (Deva)





5- Semih Balaban





Kahramanmaraş





1. Ali Öztunç





2. İrfan Karadutlu (DEVA)





3. Mehmet Bağlar





4. Ejder Kaygusuz





5. Naile İşlek





6. Tufan Yanar





7. Aziz Cem Güner





8. Çağatay Atasay





Kars





1. İnan Akgün Alp





2. Onur Uludaşdemir





3. Evren Yerdelen





Kastamonu





1. Hasan Baltacı





2. Kadir Yalçın





3. Ziver Kaplan





Kırıkkale





1.Ahmet Önal





2. Ömer Eldemir





3. Ümit Duman





Zonguldak





1. Deniz Yavuzyılmaz





2. Eylem Ertuğ Ertuğrul





3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)





4. Merve Kır





5. Cemalaettin Sağtekin





Karaman





1. İsmail Atakan Ünver





2. Yusuf Baştuğ





3. Hasan Ehliz





Karabük





1. Cevdet Akay





2. Abdullah Çakır





3. Bayram Karadağ





Sakarya





1. Ayça Taşkent





2. Ecevit Keleş





3. Kamil Özkan





4. Azize Ceroğlu





5. Emel Akçil





6. Gündüz Gençcan





7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)





Osmaniye





1 Asu Kaya





2. Ünal Köksal





3. Mehmet Dövüşçü





Rize





1. Tahsin Ocaklı





2. Köksal Toptan (İYİ Parti)





3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)