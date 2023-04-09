CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı? CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

CHP'de milletvekili adayları merakla bekleniyor. Peki, CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı? CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 12:39
CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı? CHP milletvekili aday listesinde kimler var?
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Seçimlere günler kala, yurttaşlar CHP 28. Dönem milletvekili aday listesini merakla bekliyor. ''CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı? CHP milletvekili aday listesinde kimler var?'' soruları sıklıkla araştırılıyor. İşte ayrıntılar...


CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı mı?

CHP 28. Dönem milletvekili aday listesi açıklandı.


CHP milletvekili aday listesinde kimler var?

CHP'nin milletvekili aday listesini, Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslim edeceği saat netleşti. CHP, YSK'den saat 14:00’e randevu aldı. Saadet Partili, DEVA Partili, Demokrat Partili ve Gelecek Partili 40 adayın da bulunduğu milletvekili listesi illere göre şu şekilde:


Ankara 1’inci bölge


1. Gamze Taşçıer


2. Deniz Demir


3. Okan Konuralp


4. Sadullah Ergin (DEVA Partisi)


5. Aliye Timisi Ersever


6. Mustafa Nedim Yamalı (Gelecek Partisi)


7. Deniz Çakır


8. Kemal Akkurt


9. Aysun Palalı Köktaş


10. Elif Topkaya Sevinç


11. Hüseyin Can Güner


12. Aycan Günday Koçtürk


13. Armağan Erdoğan


Ankara 2’inci bölge


1. Murat Emir


2. İdris Şahin (DEVA)


3. Semra Dinçer 


4. İrem Yaman (İYİ Parti)


5. Orkun Kamber


6. Ali Rıza Erbay


7.Erdal Kiziroğlu


8. Özkan Aktan


9. Funda Cengiz


10.Erol Tosun


11. Nursel Öcal


Ankara 3’üncü Bölge


1. Tekin Bingöl


2. Umut Akdoğan


3. Mesut Doğan (Saadet Partisi)


4. Aylin Yaman


5. Ahmet Ersen Özsoıy


6. Mehmet Akyürek


7. Mehtap Yücel


8. Mehmet Yula


9. Zeynep Esra Özdemir


10. Ömer Yılmaz


11. Elmas Kübra Karaca


12. Hasan Cem Yılmaz


İstanbul 1’inci bölge


1. Oğuz Kaan Salıcı


2. Gamze Akkuş İlgezdi


3. Fethi Açıkel


4. Gökhan Günaydın


5. Birol Aydın (Saadet Partisi)


6. Ahmet Ersagun Yücel


7. Elif Esen (DEVA)


8. Hasan Karal (DEVA)


9. Cemal Enginyurt (DP)


10. Selim Temurcu (Gelecek Partisi)


11. Ali Gökçek


12. Suat Özçağdaş


13. Doğan Çakmak


14. Özcan Baripoğlu


15. Sevgi Kılıç


16. Olgun Çelik


İstanbul 2’inci Bölge


1. Namık Tan


2. Yunus Emre


3. Gökhan Zeybek


4. Enis Berberoğlu


5. Mustafa Kaya (Saadet Partisi)


6. Yüksel Mansur Kılınç


7. İhsan Mesih Şahin (Gelecek Partisi)


8. Evrim Rızvanoğlu (DEVA)


9. Berna Sukas


10. Fuat Yıldırım


11. Onur Aydın


12. Işık Öğütçü


13. Soner Özimer


14. Mehmet Ali Yüksel


15. Şaban Karaaslan


16. Elmas Aruz


İstanbul 3’üncü Bölge


1. Engin Altay


2. Erdoğan Toprak


3. Türkan Elçi


4. İlhan Kesici


5. Zeynel Emre


6. Medeni Yılmaz (DEVA)


7. Bülent Kaya (Saadet Partisi)


8. Doğan Demir (Gelecek Partisi)


9. Özgür Karabat


10. Mustafa Yeneroğlu (DEVA) 


11. Turan Taşkın Özer


12. Doruk Bulut


13. Oğuz Kemal Yakar


14. Turgay Özcan


15. Utku Caner Çaykara


16. Habibe Çiftçioğlu (Gelecek Partisi)


Antalya


1. Sururi Corabatur


2. Cavit Arı


3. Aliye Coşar


4. Mustafa Erdem 


5. Şereffettin Kılıç (Saadet Partisi)


6. Serap Yazıcı Özbudun (Gelecek Partisi)


7. Murat Özçelik 


8. Ercüment Taşdemir


9. Nilüfer Defeci


10. Vahap Tuncer


11. Sibel Gezen


12. Ramiz Atakan


13. Emrah Yurtlak


14. Zehra Milli 


15. Hatice Kübra Turan


16. Müge Gezginci Uysal


17. Mehmet Gök


Adana


1. Orhan Sümer


2. Müzeyyen Şevkin


3. Burhannetin Bulut


4. Sadullah Kısacık (DEVA)


5. Ayhan Barut


6. Berke Duvan


7. Hüseyin Keser


8. Erkan Karakaya


9. Orhan Toplum


10. Kübra Özbiçer


11. Ahmet Korkmaz


12. Sercan Polat


13. Murat Öztanrıöver


14. Ebru Yılmaz


15. Elife Müftüoğlu


İzmir 1’inci Bölge


1. Yüksel Taşkın


2. Ahmet Tuncay Özkan


3. Sevda Erdan Kılıç


4. Murat Bakan


5. Ednan Arslan


6. Seda Kaya (DEVA)


7. Haydar Altıntaş (DP)


8. Devrim Barış Çelik


9. Sefer İpekli


10. Güldem Atabay


11. Şahbal Aras


12. Fulya Akçay


13. Mehmet Şahin Fırat


14. Birgül Değirmenci


İzmir 2’inci Bölge


1. Gökçe Gökçen


2. Rıfat Nalbantoğlu


3. Rahmi Aşkın Türeli


4. Mahir Polat


5. Salih Uzun (DP)


6. Deniz Yücel


7. Deniz Bilici (Gelecek Partisi)


8. Hüseyin Sezer


9. Esin Doğan Metin


11. Altan İnanç


12. Emine Helin İnan Kınay


13. Ayten Gülsever


14. Nurşen Balcı


15. Burak Kotan


Mersin


1. Ali Mahir Başarır


2. Gülcan Kış


3. Mehmet Emin Ekmen (DEVA)


4. Talat Dinçer


5. Hasan Ufuk Çakır


6. Emre Yılmaz


7. Nürsen Yücesoy Temizkan


8. Leyla Serin Kırık


9i Ahmet Yorgun


10. Mehmet Gültekin Uğur


11. Şerife Arıcı


12. Güven Kocabıyık


13. Neslihan Çelebi


Ordu


1. Seyit Torun


2. Mustafa Adıgüzel


3. Ahmet Tokluoğlu


4. Cengiz Okur


5. Nilgün Yılmaz


Şanlıurfa


1. Mahmut Tanal


2. Müslüm Cengizhan Akalın


3. Ahmet Tüysüz (DEVA)


4. Abdullah Yeşil (Gelecek Partisi)


5. İbrahim Direk


6. Süleyman Gök


7. Ali Fethi Gürler


8. Abdullah Direk


9. Müslüm Şikak


10. Adnan Tüysüz


11. Abdulkadir Çetin


Malatya


1. Veli Ağbaba


2. Enver Kiraz


3. Battal Kanbay


Tekirdağ


1. Faik Öztrak 


2. İlhami Özcan AYGUN


3. Cem Avşar(Deva)


4. Nurten Yontar


5. Mustafa Ülkem Uruk


6. İsmail Doğaroğlu


7. Sema Kırkoyunkinet


8. İsmail Çelebi


Kırklareli


1 .Vecdi Gündoğdu


2. Fahri Özkan


3. Hatice Gül Bingöl


Kayseri


1. Aşkın Genç


2. Mahmut Arıkan ( Saadet Partisi)


3. Burhan Bahadır Özsoy ( DEVA Partisi)


4. Zülküf Arslan ( Gelecek Partisi)


5. Ümit Özer


6. Özgen Aydıncak


7. Ali Çetinkaya


8. Onur Sergen Doğan


9. İbrahim Kağan


10. Niyazi Ünalmış


Samsun


1. Murat Çan


2. Mehmet Karaman


3. Mustafa Yeşilyurt


4. Nazan Güneysu


5. Mehmet Özdağ


6. Suat Yıldız


7. Neşe Kangüleç


8. Nilsu İrem Koçyiğit Bahadır


9. Özler Yılmaz


Hatay


1. Mehmet Güzelmansur


2. Nermin Yıldırım Kara


3. Servet Mullaoğlu


4. Necmettin Çalışkan (Saadet)


5. Hikmet Hatunoğlu


6. Rahmi Vardı


7. Gökhan Özer


8. Bekir Atahan


9. Cemiyet Kışlaoğlu


10. Tamer Apiş


11. Filiz Haksöz


Van


1. Seracettin Bedirhanoğlu


2. Ercan Çiçek


3. Yılmaz Kılıç


4. Burak Çıtak


5. Aslı Arvas


6. Cafer Gürsel


7. Meral Ayhan


8. Aziz Örek


Karabük


1. Cevdet Akçay


2. Abdullah Çakır


3. Bayram Karadağ


Gaziantep


1. Hasan Öztürkmen


2. Melih Meriç


3. Ertuğrul Kaya (DEVA)


4. Reis Reisoğlu 


5. Adile Merve Altınbaş Yılmaz


6. Erdal Geçit


7. Selim Karahan


8. Müslüm Şahinsoy


9. Hasan Gül


10. Mehmet İslam (Saadet)


11. Ahmet İdris İnal


12. Fatma Müge Düşün


13. Gökhan Çeliktürk 


14. Vicdan Aktaş


Manisa


1- Özgür Özel


2- Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu 


3- Bekir Başevirgen


4- Selma Aliye Kavaf (Deva)


5- Semih Balaban


Kahramanmaraş


1. Ali Öztunç


2. İrfan Karadutlu (DEVA)


3. Mehmet Bağlar


4. Ejder Kaygusuz


5. Naile İşlek


6. Tufan Yanar


7. Aziz Cem Güner


8. Çağatay Atasay


Kars


1. İnan Akgün Alp


2. Onur Uludaşdemir


3. Evren Yerdelen


Kastamonu


1. Hasan Baltacı


2. Kadir Yalçın


3. Ziver Kaplan


Kırıkkale


1.Ahmet Önal


2. Ömer Eldemir


3. Ümit Duman


Zonguldak


1. Deniz Yavuzyılmaz


2. Eylem Ertuğ Ertuğrul


3. Doğa Şanlıoğlu (DEVA)


4. Merve Kır


5. Cemalaettin Sağtekin


Karaman 


1. İsmail Atakan Ünver


2. Yusuf Baştuğ


3. Hasan Ehliz


Karabük


1. Cevdet Akay


2. Abdullah Çakır


3. Bayram Karadağ


Sakarya


1. Ayça Taşkent


2. Ecevit Keleş


3. Kamil Özkan


4. Azize Ceroğlu


5. Emel Akçil


6. Gündüz Gençcan


7. Ali Fethi Gürleri (Saadet Partisi)


Osmaniye


1 Asu Kaya


2. Ünal Köksal


3. Mehmet Dövüşçü


Rize


1. Tahsin Ocaklı


2. Köksal Toptan (İYİ Parti)


3. Mehmet Yıldız (Saadet Partisi)


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