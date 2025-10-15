Cumhuriyet Gazetesi Logo
CHP Malatya İl Kongresi'nde gerginlik

15.10.2025 14:59:00
Malatya'da düzenlenen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 39. Olağan İl Kongresi'nde partililer arasında kavga çıktı. Yumrukların havada uçuştuğu kavga sonrası salona çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Sabah saat 10.00 sıralarında Kongre ve Kültür Merkezi'nde başlayan CHP Malatya 39. Olağan İl Kongresi'nde olaylar çıktı. Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer'in konuşması sırasında bazı partililer tepki gösterirken, tepkilerin ardından Göçer'in destekçileri ile diğer partililer arasında tartışma çıktı.

Image

Kısa sürede büyüyen tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve çok sayıda milletvekilinin de bulunduğu salonda yaşanan kavga nedeniyle bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Image

Polis ekipleri olaylara müdahale ederek tarafları ayırdı.

Kavga sonrası kongre salonunda güvenlik önlemleri artırılırken, program kaldığı yerden devam etti.

