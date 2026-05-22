CHP Manisa İl Örgütü'nden Özgür Özel’e tam kadro destek

CHP Manisa İl Başkanlığı, 17 ilçe başkanlığı ile birlikte Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi’nin CHP’nin 38. Kurultayı için verdiği “mutlak butlan” kararını tanımadıklarını ve Özgür Özel’in yanında olduklarını bildiren bir deklarasyon yayımladı.

İl başkanı İlksen Özalper ve 17 ilçe başkanının imzasının yer aldığı deklerasyonda, “Bizler; Kuvâ-yi Milliye ruhunu taşıyan, Cumhuriyet’in emanetine sahip çıkan CHP Manisa örgütleri olarak, ülkemizdeki değişim iradesinin ilk ateşini yaktığımız yerden; hemşehrimiz ve Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in yanında, partimizin iradesini, örgütümüzün kararını ve halkın değişim talebini sonuna kadar savunuyoruz. Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin yönetimini mahkeme kararlarıyla belirlemeye çalışmak, örgütümüzün ve yol arkadaşlarımızın iradesini hiçe saymak; muhalefete, iktidarın işine gelecek bir rol biçme girişimidir" denildi.

"YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ!"

Açıklamaya şöyle devam edildi:

"'Mutlak butlan' adı altında yürütülen süreçlerin hukuki değil siyasi olduğu artık tartışmasızdır. AKP iktidarı, ülkemizde demokratik siyasi rekabet zeminini alenen ortadan kaldırmayı hedeflemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel’dir. Bu görev; delegelerimizin özgür iradesiyle, parti demokrasisinin gereği olarak verilmiştir. Manisa’dan yükselen değişim iradesi bugün Türkiye’nin dört bir yanında yurttaşların umuduna dönüşmüştür. Partimizi 47 yıl sonra yeniden Türkiye’nin birinci partisi yapan da işte bu kararlılık, bu mücadele ve halkın değişim talebidir. Bugün yaşananlar yalnızca bir parti meselesi değildir. Yenilgiyi hazmedemeyen iktidar; kendisinden olmayan herkesi baskı altına almaya çalışmakta, siyaseti yargı üzerinden şekillendirmek istemekte ve halkın iradesini zayıflatmayı hedeflemektedir. Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na, belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza yönelik hukuksuz süreçler de bu tablonun bir parçasıdır.

Herkes şunu çok iyi bilsin: Cumhuriyet Halk Partisi örgütü teslim olmaz. Bu parti, bağımsızlık mücadelesinin içinden çıkmış, bedel ödeyerek büyümüş bir halk partisidir. Bu tarihsel mirasın neferleri olarak hiçbir baskıya, hiçbir tehdide boyun eğmeyiz; halkın ve örgütümüzün iradesini hiçbir siyasi mühendislik girişimine teslim etmeyiz. CHP Manisa İl Örgütü olarak; Genel Başkanımızın, partimizin ve milyonların değişim umudunun yanındayız. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber, ya hiçbirimiz!"