CHP milletvekili Genç MSB bütçesini Cumhuriyet'e değerlendirdi

Yayınlanma: 24.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 24.10.2024 - 04:00

TBMM’ye sunulan Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2025 bütçe teklifine göre, MSB bütçesi yaklaşık yüzde 41’lik artışla 2025 yılında 623 milyar 899 milyon 190 bin TL olacak. MSB’nin 2024 bütçesi 440 milyar 496 milyon 960 bin TL olarak açıklanmıştı. Savunma Sanayi Başkanlığı’nın 2025 yılı bütçe teklifi ise 1 milyar 137 milyon 681 bin TL olarak belirlendi. MSB’nin 2025 bütçe teklifine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmede bulunan TBMM Milli Savunma Komisyonu üyesi ve CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, zaten bu kadar büyük bütçeler hazırlanmışken halkın omzuna ek vergi yükü bindirilmesinin adaletsizlik olduğunu söyledi.

Savunma sanayisine fon sağlamak amacıyla getirildiği söylenen kanun teklifinin geri çekildiğini ve 750 lira katkı payı düzenlemesinin de kanun teklifinden çıkarıldığını anımsatan Genç, “Yeni yıldan sonra hazırlanan kanun teklifleriyle bu tür düzenlemelerin farklı yollarla tekrar karşımıza çıkabileceğini göz ardı etmemeliyiz. Halkın bütçesini daha da zorlayacak her türlü vergi yükü, ekonomik olarak doğru bir yaklaşım değildir” ifadelerini kullandı.