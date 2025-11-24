CHP Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, hakkındaki iddialara yanıt verdi

CHP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, bir televizyon kanalında kendisi hakkında yapılan haberin "iftira" niteliğinde olduğunu söyleyerek, "Ben buradayım, alnım açık, başım dik. Milletim oy vermiş, YSK onay vermiş, mazbatamı almış karşınızdayım. Karalama kampanyalarına karşı mücadelem asla bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğim" ifadesini kullandı.

Çakır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Halk TV'de kendisi hakkında yapılan haberin iftira niteliğinde olduğunu belirterek, "Asılsız, çirkin ve manipülasyon içeren haber nedeniyle karşınıza çıktım. Bu iftira nedeniyle milletimizin karşısına çıkmak üzüntü verici bir durumdur" dedi.

“ALNIM AÇIK, BAŞIM DİK”

Çakır, "Bu iftirayı atan kanalın sahibi öncelikle Türkiye'ye gelip adalete hesap vermelidir. Bakın ben buradayım, alnım açık, başım dik. Milletim oy vermiş, YSK onay vermiş, mazbatamı almış karşınızdayım. Karalama kampanyalarına karşı mücadelem asla bitmeyecek. Sonuna kadar devam edeceğim" dedi.

“BU RAHATSIZLIĞIN NEDEN KAYNAKLANDIĞINI ÇOK İYİ BİLİYORUM”

Çakır, Mersin'in yörük evlatlarından biri olduğunu belirterek, Mersinlinin helal oylarıyla TBMM'de görev yaptığını ifade etti. CHP'nin Mersin'de 3 olan milletvekili sayısını 5'e çıkardıklarını belirten Çakır, "Bu rahatsızlığın neden kaynaklandığını çok iyi biliyorum. Bazı arkadaşların şahsımı kendilerine rakip ve engel olarak gördüklerinin farkındayım. Parti örgütünde Yörüklerden ve Mersin halkından gelen geri dönüşleri çok iyi biliyorlar. Esas karın ağrılarının sebebi budur. Hodri meydan, getirin hakim huzurunda ön seçimi. Görelim, el mi yaman bey mi yaman" diye konuştu.